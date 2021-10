La prochaine version Android 12L de Google optimise l’interface utilisateur pour les appareils à grand écran

Pourquoi c’est important : Android 12 est une refonte visuelle importante par rapport aux versions précédentes, présentée par Google sur ses derniers téléphones Pixel 6. C’est tellement différent, en fait, que la société envisage de sortir une variante spéciale d’Android 12L qui est optimisée pour les appareils à grand écran comme les tablettes et les pliables. Pensez-y comme à l’iPadOS du monde Android, qui, s’il est suffisamment pris en compte par Google, les OEM tiers et les utilisateurs finaux, pourrait rendre les tablettes Android à nouveau intéressantes.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les iPad occupent trois de nos meilleures catégories de tablettes, et la plus convaincante d’entre elles est l’iPadOS d’Apple. Bien que les tablettes Android aient essayé de suivre le rythme au fil des ans en termes de matériel et de conception, leur expérience logicielle médiocre les rend indignes de considération pour la plupart des utilisateurs en dehors du fan inconditionnel d’Android ou d’un acheteur strictement budgétaire.

Le manque d’attention de Google à ce facteur de forme et à l’exécution aléatoire est en partie à blâmer, mais la situation pourrait bientôt changer avec Android 12L : une variante spéciale d’Android 12 avec le langage de conception Material You pour les grands écrans avec une interface utilisateur système optimisée, meilleur multitâche et prise en charge améliorée de la compatibilité des applications.

Arrivé au début de 2022 en tant que « fonctionnalité » pour les tablettes Android 12, les pliables et les Chromebooks, Google note qu’Android 12L rendra l’interface « belle et plus facile à utiliser » dans plusieurs domaines tels que les notifications, les paramètres rapides, l’écran d’accueil et la vue d’ensemble.

Cela inclut l’utilisation d’une disposition à deux colonnes pour les notifications et des paramètres rapides pour emballer plus de contenu et de fonctionnalités sur des écrans plus grands. Pour une meilleure accessibilité, l’écran de verrouillage aura désormais les commandes de déverrouillage du code PIN et du motif affichés sur le côté de l’écran, permettant à l’utilisateur d’appuyer sur un côté vide pour y déplacer ces commandes. Les pliables bénéficieront également d’une grille d’écran d’accueil raffinée et de transitions pli-dépliage améliorées pour une expérience utilisateur transparente.

De plus, ces appareils auront désormais une barre des tâches en bas pour faciliter le multitâche et le changement d’application. La barre des tâches facilitera l’accès au mode écran partagé en permettant aux utilisateurs de simplement faire glisser et déposer une application de la barre des tâches vers l’écran principal. Google note qu’à partir d’Android 12, toutes les applications pourront également passer en mode multi-fenêtres.

Pour les applications tierces fonctionnant en mode de compatibilité, les développeurs pourront désormais affiner l’interface utilisateur en boîte aux lettres en ajustant le rapport hauteur/largeur de l’application, en appliquant des coins arrondis et en définissant la transparence de la barre d’état.

Google indique que le Play Store mettra également en évidence les applications optimisées pour les appareils à grand écran, ainsi qu’un processus de contrôle de la qualité plus strict qui avertira les utilisateurs si une application n’est pas optimisée pour leur appareil. Android 12L devrait sortir au début de l’année prochaine, avec un aperçu pour les développeurs (directives et un émulateur) désormais disponible pour les développeurs afin de préparer leurs applications pour les heures de grande écoute.