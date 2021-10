Tiktoker pose devant le cercueil de son père décédé : controverse des fans

L’album photo, publié sur Instagram par l’influenceur, est lié à une légende d’adieu au parent décédé qui n’a toutefois pas servi à contenir les commentaires et l’indignation des followers, qui ont commencé à critiquer le geste et à abandonner les profils sociaux de la fille.

La dernière série de photos publiée en ligne par le tiktoker Jayne Rivera n’a pas été particulièrement appréciée par les fans, qui ont d’ailleurs commencé à la commenter avec des tons durs et des insultes : la jeune fille, suivie par des centaines de milliers de personnes sur ses réseaux sociaux, a en effet publié un album dans lequel il pose en clin d’œil devant le cercueil de son père qui vient de décéder. L’intervention, publiée sur Instagram, est liée à une légende d’adieu au parent décédé qui n’a toutefois pas servi à contenir les commentaires et l’indignation des followers, qui ont commencé à abandonner en masse le profil de la jeune fille.

Pour raconter l’histoire, ils ont été testés comme le NYPost, mais avant que Rivera n’intervienne sur son profil Instagram en le bloquant. La fille est une influenceuse américaine de niveau moyen-bas : ce n’est pas une vraie célébrité, mais au cours de ses mois d’activité sur TikTok et Instagram, elle a quand même réussi à acheter des fans avec des contenus liés à la mode et aux voyages et jusqu’à avant l’incident avait a amassé un peu moins d’un demi-million d’abonnés sur les deux plateformes. Pourtant, les photos publiées ces derniers jours ont ébranlé une partie de cette communauté : dans les images la jeune fille honore la disparition de son père en posant devant le cercueil ouvert, tandis que le commentaire apposé sur l’album publié sur Instagram se lit « Fly via papillon, tu as vécu une vie magnifique. Repose en paix Papi, tu as été mon meilleur ami. «

Cependant, la publication des photos a été perçue comme un geste irrespectueux envers le défunt, et visée par les commentaires des followers qui ont demandé à l’influenceur de les supprimer. Certains utilisateurs ne se sont pas limités aux commentaires et ont procédé à la rupture de tout lien avec leur chérie, cessant de la suivre sur les deux réseaux sociaux. Pour autant, la jeune fille n’est pas restée sourde aux critiques : après avoir désactivé les commentaires sur son profil TikTok, qui reste ouvert, elle a temporairement fermé sa page sur Instagram où s’est déroulé l’incident.