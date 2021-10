L’encoche de la caméra MacBook Pro d’Apple provoque des problèmes avec les options de menu et d’état

Le point de vue de l’éditeur : lorsqu’Apple a dévoilé le nouveau MacBook Pro, ma première pensée a été : « D’accord. Qui diable a demandé à Apple d’apporter l’encoche iPhone à ses ordinateurs portables ? » En effet, dans son effort pour apporter aux utilisateurs un affichage « bord à bord », il compromet l’écran en l’équipant d’une encoche pour caméra.

Apple n’a pas tardé à se féliciter de l’ajout d’une encoche pour appareil photo au MacBook Pro. Cependant, ses lacunes semblent à courte vue, comme le cluster de capteurs ne contenant pas les composants nécessaires pour permettre Face ID. De plus, les utilisateurs constatent maintenant que cela crée de réels problèmes que l’iPhone n’a jamais rencontrés. Dans certains cas, la barre d’état et les éléments de menu peuvent se cacher derrière l’encoche et devenir inaccessibles.

Quinn Nelson de Snazzy Labs souligne que certaines applications avec des éléments de menu étendus, tels que les menus iStat, sont essentiellement cassées car l’encoche masquera ces éléments, ne laissant aucun moyen de les sélectionner. Apple a ajouté des directives aux développeurs pour contourner l’écart, mais le développeur d’iStat Django a tweeté que les directives fournies par Apple ne font rien pour résoudre le problème.

Dans d’autres applications, telles qu’une version non mise à jour de DaVinci Resolve, les éléments de menu se déplacent de l’autre côté de l’encoche et le curseur n’entrera pas dans cette zone. Ce comportement semble être une protection de niveau macOS qui empêche le curseur et les éléments de menu d’entrer dans le domaine de l’encoche.

Cependant, la mise en œuvre n’est pas cohérente sur macOS. Comme le note 9to5Mac, même dans le Finder, le curseur peut passer derrière l’encoche. De plus, le déplacement d’éléments de menu supplémentaires du côté gauche du groupe de capteurs vers la droite présente un problème d’affichage des icônes d’état.

Mis à part les problèmes évidents de l’encoche du MacBook Pro, le manque de cohérence sur la façon dont il est géré entre les applications crée une situation frustrante pour les développeurs et les utilisateurs. C’est presque comme si Apple n’avait pas réfléchi aux choses en ajoutant l’encoche au matériel ou en corrigeant macOS pour s’adapter à cela. Laisser les développeurs se débrouiller seuls pour y faire face semble injuste et laisse les utilisateurs se demander comment leurs applications préférées feront face au problème, le cas échéant.

Heureusement, pour la plupart des applications, cela ne devrait pas poser de problème sérieux. Le problème ne se produit que lorsque le logiciel a beaucoup plus d’éléments de menu que d’habitude. Pourtant, c’est clairement quelque chose qu’Apple doit résoudre en interne ou avec les développeurs pour garantir une expérience d’application cohérente, quel que soit le logiciel que ses utilisateurs exécutent.