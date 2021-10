Google jette de l’ombre sur LG et Samsung dans la vidéo « 113 raisons de passer au Pixel 6 »

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ont reçu de nombreuses critiques positives, mais cela n’a pas empêché l’entreprise de publier une vidéo donnant 113 raisons pour lesquelles elle pense que vous devriez passer à l’un de ses combinés. concurrents, dont Samsung et LG.

La vidéo Pixel 6/Pixel 6 Pro démarre avec ce qui est probablement un jet d’ombre chez LG. « 113 raisons pour lesquelles vous devriez passer à Google Pixel lorsque le fabricant de votre ancien téléphone cesse de fabriquer des téléphones » sont les premiers mots que vous entendez. LG, bien sûr, a finalement quitté le secteur de la téléphonie en avril après six années de pertes, et Google veut récupérer certains anciens utilisateurs.

Il y a plus de moqueries au numéro 30. Le narrateur déclare que si Google est connu pour organiser Internet et cartographier le monde, d’autres fabricants de smartphones sont mieux connus pour « d’autres choses ». L’image d’une machine à laver semble cibler Samsung en particulier.

La raison numéro 70 mentionne le choix d’un Pixel 6 par rapport à une « chose » ancienne, à la mode et plus chère, ce qui ressemble à Apple pourrait être la cible ici.

La plupart des raisons sont évidemment assez farfelues – la lettre X est cool, quelqu’un pourrait accidentellement vous donner un cornichon – et de nombreuses fonctionnalités mentionnées se trouvent sur d’autres téléphones, tels que les dossiers verrouillés. Mais nous entendons parler de certains des meilleurs éléments des combinés Pixel 6 : les caméras et leurs fonctionnalités (« si vous savez, vous savez »), la durée de vie de la batterie, le prix, le filtrage des appels alimenté par l’IA, etc.

« Nous avons décidé de créer notre propre SoC pour smartphone au lieu d’utiliser Snapdragon » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – Snapdragon (@Snapdragon) 13 octobre 2021

Google a lui-même été la cible de quelques jets d’ombre récemment. Qualcomm a publié un tweet effronté visant l’entreprise pour avoir abandonné ses SoC en faveur de la puce Tensor du géant de la recherche dans le Pixel 6.