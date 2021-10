Test du vaccin triple négatif contre le cancer du sein au départ : possible tournant historique

Suite au feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, la Cleveland Clinic a annoncé qu’elle commencerait à tester un vaccin chez les femmes conçu pour prévenir le cancer du sein triple négatif, la forme la plus mortelle et la plus difficile à traiter. Si les essais cliniques réussissent, nous serons confrontés à une étape historique pour la science et la médecine.

Un vaccin pour prévenir la forme de cancer du sein la plus agressive et la plus mortelle – le cancer du sein triple négatif – pourrait bientôt devenir une réalité. En effet, une étude clinique a été lancée qui impliquera 18 à 24 patients pour comprendre si un médicament expérimental révolutionnaire peut réellement prévenir le néoplasme sévère, connu pour ses difficultés de traitement. L’appellation « triple négatif » fait en effet référence à la particularité des cellules cancéreuses, qui ne possèdent pas en surface les récepteurs des œstrogènes, progestatifs et protéine HER2, cibles privilégiées d’autres formes de cancer du sein. Ce cancer du sein touche principalement les jeunes femmes, les Afro-Américains et celles qui portent des mutations dans les gènes BRCA, avec des taux de mortalité et un risque de récidive significativement plus élevés que les autres cancers du sein. Bien qu’il ne représente qu’une part de 12 à 15 % de tous les cancers du sein, le cancer du sein triple négatif tue environ un quart des femmes qui en souffrent dans les 5 ans suivant le diagnostic. Gardant à l’esprit que la survie au cancer du sein est généralement d’environ 90 pour cent, il est évident à quel point cette forme particulière est exceptionnellement agressive et mortelle. Disposer d’un vaccin capable de prévenir cela serait un exploit historique pour la médecine.

Le développement du vaccin expérimental contre le cancer du sein triple négatif était une équipe de recherche de la Cleveland Clinic, en collaboration avec des collègues d’Anixa Biosciences, Inc. Le principal inventeur du médicament est le professeur Vincent Tuohy, immunologiste à l’Institut de recherche Lerner du prestigieux centre médical basé à Ohio, États-Unis. La préparation fait l’objet d’essais précliniques depuis de nombreuses années, comme en témoigne l’étude « Une stratégie à médiation auto-immune pour la vaccination prophylactique contre le cancer du sein » publiée dans Nature Medicine en 2010 ; ce n’est que maintenant qu’il a reçu l’approbation de la demande d’essai clinique de la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale qui réglemente les médicaments expérimentaux, les produits alimentaires et les thérapies. Comme indiqué, le vaccin sera administré à 18 à 24 patientes, toutes ayant survécu à un cancer du sein triple négatif. Puisqu’il s’agit d’un cancer à haut risque de récidive, les scientifiques évalueront si le vaccin pourra prévenir les rechutes. Au cours de cette étude de phase 1, les chercheurs détermineront également quelle est la dose maximale tolérée du vaccin, et les tests seront utilisés pour « caractériser et optimiser la réponse immunitaire du corps », comme l’explique la Cleveland Clinic dans un communiqué. Le vaccin sera administré en trois doses.

« Nous espérons que cette recherche conduira à des études plus avancées pour déterminer l’efficacité du vaccin contre ce type de cancer du sein très agressif », a déclaré le professeur G. Thomas Budd, chercheur au Taussig Cancer Institute de la Cleveland Clinic et auteur principal de la recherche. « À long terme, nous espérons que cela pourra être un véritable vaccin préventif à administrer aux femmes en bonne santé pour les empêcher de développer un cancer du sein triple négatif, la forme de cancer du sein pour laquelle nous avons les traitements les moins efficaces », a-t-il ajouté. expert. Mais comment fonctionne exactement ce vaccin ? Comme expliqué par les experts, il vise à cibler une protéine spécifique appelée -lactalbumine qui se produit généralement pendant l’allaitement, mais qui se produit également dans les cellules cancéreuses du cancer du sein triple négatif. En termes simples, le système immunitaire sera entraîné à reconnaître cette protéine et à tuer toutes les cellules qui la présentent, dans le but d’empêcher la formation de cancer. Le vaccin sera inoculé avec un adjuvant capable d’améliorer la réponse immunitaire. L’action du médicament a été expliquée dans cette animation. L’étude devrait être achevée d’ici la fin de 2022. Si l’efficacité préventive du vaccin contre le cancer du sein triple négatif est démontrée, nous serons confrontés à une étape historique pour la science, la médecine et l’humanité dans son ensemble.