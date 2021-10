Vous pouvez désormais demander à Google de supprimer les photos représentant des mineurs

Annoncée en août, la procédure qui permet de supprimer les images des moins de 18 ans a été lancée dans les dernières heures par la société américaine. Outre les mineurs, les parents, tuteurs et représentants légaux pourront utiliser ces nouveaux outils. Mais bien que la plate-forme puisse empêcher le contenu d’apparaître dans les résultats, elle est exclue de la possibilité de le supprimer définitivement des sites Web.

Désormais, les parents, tuteurs et représentants légaux pourront supprimer les images des mineurs qu’ils remplacent qui apparaissent dans les résultats de recherche de la plateforme américaine. Le géant du web vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, annoncée en août, dédiée à la sécurité des garçons et des filles n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité. La procédure d’éloignement peut également être initiée par le mineur représenté sur la photographie en question, tant que son âge, au moment de la demande, est encore inférieur à 18 ans.

Les informations demandées

Dès que vous entrez dans la page utilisée pour cette procédure, le demandeur devra divulguer certaines données : l’URL de l’image incriminée, les termes et mots-clés utilisés pour la rechercher, le nom et l’âge du garçon ou de la fille et, enfin , le nom du demandeur et la nature de la relation qui le lie au mineur. Après avoir soumis votre demande de suppression, vous recevrez un e-mail de confirmation et, le cas échéant, Google pourra vous demander des informations supplémentaires. Il peut arriver que la demande ne soit pas acceptée car elle ne respecte pas la politique du moteur de recherche, comme dans le cas de l’URL manquante.

Des disputes

Bien que Google suggère que cette fonction soit la concrétisation d’un rêve pour ceux qui s’occupent depuis longtemps de l’exploitation de leur image, les critères d’évaluation de la plateforme restent inconnus. D’après ce qui est écrit sur la page, toutes les photographies ne peuvent pas être supprimées du web : en fait, les « cas d’intérêt public ou d’actualité » sont une exception. Un autre aspect qui remettrait en cause l’efficacité du nouvel outil proposé aux utilisateurs concerne le sujet qui présente la demande : comme écrit plus haut, il faut qu’il soit encore mineur, mais cela exclut une très large tranche de personnes. De plus, « bien que [Google possa] empêcher une image d’apparaître dans le [propri] résultats de recherche, non [può] le retirer des sites qui l’hébergent ». C’est pour cette raison que nous vous recommandons « de contacter les webmasters du site et de leur demander de supprimer le contenu ».