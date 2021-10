À partir d’aujourd’hui, vous pouvez insérer des liens dans les Stories Instagram (même si vous avez moins de 10 000 abonnés)

Après les adieux au Swipe Up, Instagram met des liens vers des pages externes à la disposition de tous les utilisateurs du réseau social. La fonctionnalité était auparavant réservée à un petit cercle d’influenceurs, d’entreprises et de comptes vérifiés, mais elle s’ouvre désormais à tous et en particulier à une galaxie de petits et moyens créateurs.

À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs d’Instagram pourront publier des liens dans les Stories. Cela a été annoncé par Instagram au cours des dernières heures, s’exprimant dans une mise à jour qui sera mise à disposition progressivement mais globalement, pour tous les utilisateurs. La décision peut sembler être une simple modification d’une fonctionnalité déjà présente dans le réseau social, mais en réalité c’est l’une des modifications les plus lourdes de conséquences potentielles jamais apportées par la plateforme ces derniers mois.

Jusqu’à présent, en effet, la possibilité de sortir les utilisateurs d’Instagram d’Instagram était un privilège accordé à quelques-uns, et plus précisément aux influenceurs ou marques comptant plus de 10 000 followers, comptes vérifiés et annonceurs ; les gestionnaires d’Instagram ont un intérêt économique tangible à garder les utilisateurs les yeux rivés sur l’application, et la possibilité de les sortir du flux de photos et de vidéos généré par la plateforme a donc été réduite à des cas exceptionnels. Avec le déménagement d’aujourd’hui, Instagram s’ouvre en particulier à une galaxie de petits créateurs qui jusqu’à présent n’ont pas pu communiquer de manière totalement libre avec leurs abonnés – par exemple, en montrant des projets ou des produits qu’il n’était pas possible de comprendre dans les formats du contenu prévu par Instagram .

Changer le rôle des liens dans la bio

Jusqu’à présent, les personnes qui voulaient montrer à leurs abonnés d’autres aspects de leur activité en ligne avec des liens externes n’avaient qu’une seule chance de le faire : des liens dans la bio, des liens vers des pages Web externes positionnées au seul endroit où Instagram le leur permettait jusqu’à présent. ou les biographies qui apparaissent sous le nom des utilisateurs. Cet état de fait a persisté pendant des années, et a fait que de véritables sous-plateformes dédiées sont nées ou ont proliféré avec un seul objectif : créer des pages de destination pour les liens en bio qui agissaient comme des cartes de visite, avec des liens supplémentaires vers leur interne pour emmener les visiteurs vers toutes les autres destinations souhaitées.

Comment insérer des liens dans les histoires Instagram

Désormais, tout cela sera possible de manière contextuelle, au sein de chaque Story qui le nécessite. Pour insérer un lien dans une histoire, créez simplement le contenu, puis équipez-le de l’autocollant de lien correspondant, qui apparaîtra dans l’application après avoir reçu la mise à jour. Le calendrier exact varie pour chaque utilisateur, mais les nouvelles seront bientôt mises à la disposition de tous.