Avant Dune, Timothée Chalamet a modifié les manettes Xbox sur YouTube

L’acteur américain Timothée Chalamet est un décor de cinéma à succès depuis des années, mais est soudainement devenu l’une des stars les plus acclamées d’Hollywood après son apparition dans Dune – un blockbuster basé sur le chef-d’œuvre de science-fiction de Frank Herbert de 1965 du même nom. Parmi les curiosités qui se dessinent sur le jeune homme de 25 ans, il en est une qui intrigue le monde des gamers : alors que sa carrière d’acteur décolle avec Law & Order, Chalamet cultive un passe-temps parallèle en ouvrant une chaîne YouTube dans laquelle il fait des changements. pour les manettes Xbox, en vendant le service aux clients intéressés. La chaîne en question s’appelle ModdedController360, elle est restée active très peu de temps en 2010 et est toujours en ligne.

La reconstitution des fans

La théorie selon laquelle derrière la chaîne n’était qu’un Chalamet de quinze ans a pris racine en 2018, lorsqu’une page de fans sur Instagram a aventuré la connexion en fonction de la forme des mains du protagoniste des vidéos et du ton de sa voix. Le propriétaire du profil s’est en fait toujours remis des épaules vers le bas, laissant ainsi la théorie non prouvée pour les années à venir. Plus récemment, le magazine Vice est revenu sur les traces de ces vidéos, recherchant les éléments des vidéos publiées sur la chaîne pour les comparer avec le matériel photographique publié sur d’autres réseaux sociaux par Chalamet lui-même à l’époque, concluant qu’il pourrait être la même personne.

Confirmation de l’acteur

Quelques jours plus tôt, cependant, l’acteur avait déjà confirmé la théorie dans une interview avec le youtuber Nate Hill avec son collègue Zendaya : le protagoniste de Done est en fait ModdedController360, et les modifications apportées aux contrôleurs Xbox 360 au cours de ces mois ont été vendu à ses amis pour un total d’environ 30 $.