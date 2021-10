Des milliers de crustacés morts ont été retrouvés sur les plages d’Angleterre

La mort s’est produite dans la région de Bran Sands à Redcar, Seaton Carew et Saltburn ces dernières semaines. Un marsouin mort a également été trouvé à South Gare, près de l’embouchure de la rivière Tees. L’agence environnementale enquête sur les causes du phénomène.

Crustacés retrouvés morts sur les côtes anglaises /

Des milliers de créatures marines, principalement des crustacés, ont été retrouvées mortes le long de la côte nord-est de l’Angleterre, près de l’estuaire de la rivière Tees et sur les plages autour de South Gare, Redcar et Marske, et plus au nord à Seaham. Parmi les nombreuses carcasses échouées ces dernières semaines, un marsouin et d’autres poissons, comme la sole et la roussette, ont également été retrouvés.

Le phénomène, considéré comme « très inquiétant » Et « assez étrangePar des experts, choqué les habitants de la région, qui à la CNN rapporté des kilomètres de côtes pleines de « algues empilées jusqu’à la taille et remplies de milliers de crabes morts et vivants, de toutes les variétés, y compris les homards« . Au cours des jours suivants, ces monticules ont commencé à se décomposer, provoquant une odeur insupportable. Les pêcheurs de la région ont indiqué à la North Eastern Inshore Fisheries Conservation Authority (NEIFCA), la Northeast Coast Fisheries and Conservation Authority, qu’ils ne pêchaient pas près de la côte parce qu’il n’y avait pas de prises.

Des investigations sont actuellement en cours pour comprendre les causes du phénomène. L’Agence britannique pour l’environnement a déclaré qu’elle travaillait avec le Centre pour l’environnement et la Coastal Fisheries Conservation Authority pour déterminer ce qui pourrait expliquer la mortalité massive. « Des échantillons d’eau, de sédiments, de moules et de crabes ont été collectés et envoyés à nos laboratoires pour analyse, afin d’évaluer si un incident de pollution a pu contribuer à la mort des animaux.», a déclaré un porte-parole de l’Agence pour l’environnement. « Tout le monde essaie de découvrir qui est responsable, nous avons eu des plongeurs qui ont vu des crabes morts sur le fond marin et des pêcheurs qui ont signalé que très peu de choses étaient entrées dans leurs filets.Ajout de Tim Smith, responsable scientifique et environnemental principal de NEIFCA.

« Une série d’hypothèses qui pourraient expliquer l’événement« Il a dit au BBC Jamie Bojko, pathologiste de la vie marine à l’Université de Teesside -. Cela pourrait être dû à un événement météorologique extrême ou une autre cause possible est une maladie, mais il serait étrange qu’elle affecte une telle gamme d’espèces, des crabes et des homards aux poissons tels que l’aiguillat commun, les requins et la sole.« .