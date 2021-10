Project Belfry, un nouveau jeu exclusif Xbox de Stoic Studio

L’autre jour, nous parlions d’un jeu Mainframe Industries appelé PaxDei et il semble que l’équipe Xbox Game Publishing ne s’arrête pas. Vient maintenant la rumeur de Jeff Corden de Windows Central au sujet d’un nouveau jeu appelé Project Belfry, un jeu des créateurs de The Banner Saga.

Project Belfry, un nouveau jeu des créateurs de The Banner Saga

Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas, The Banner Saga est une trilogie de RPG tactiques cultes avec de magnifiques dessins animés. Cela a été initialement publié sur Xbox One et PC et a convaincu beaucoup de gens. Le développeur derrière ces jeux, Stoic Studios, construit un jeu exclusif sous Xbox Global Publishing. Aujourd’hui, Jeff Grubb a clarifié les choses un peu plus chez GrubbSnax et indique sur quoi ils travaillent pour les futures exclusivités Xbox.

Le nom de code « Beffroi » a été évoqué pendant quelques semaines. Cela avait été découvert sur le podcast Xbox Two de Jez Corden et on ne savait pas grand-chose d’autre sur le jeu. Stoic était également connu pour créer un jeu avec Xbox, mais c’est Jeff Grubb qui a rassemblé les pièces en faisant tout s’assembler. Grubb a également donné des détails clés sur le jeu et à quoi s’attendre.

Project Belfry arborera un style artistique similaire à ce que nous avons déjà vu dans The Banner Saga, que vous pouvez voir dans la vidéo. Le combat sera basé sur le défilement horizontal, un peu comme le style de « Dragon’s Crown » exclusif à PlayStation d’Atlus. Grubb a indiqué que le style sera similaire au film d’animation Princess Mononoke. Les « Clocher », suggéré par le nom de code du jeu, il constitue également une sorte de base pour l’artisanat et les mises à jour.

Belfry est un autre titre qui rejoint ce qui semble être une vaste expansion de l’empreinte de Xbox Global Publishing, travaillant avec des développeurs grands et petits pour apporter plus de titres au Xbox Game Pass. Nous avons vu de plus grands studios se joindre à nous, avec Avalanche sur Contraband, et nous avons un fort engouement pour Project Dragon, construit en association avec Hitman’s IO Interactive.