Elon Musk dit que X introduira des frais annuels permettant aux nouveaux utilisateurs d’aimer, de publier, de mettre en signet et de répondre

En un mot: Après un déploiement limité l’année dernière, il semble que l’ancienne plate-forme Twitter X introduira une petite redevance annuelle permettant aux nouveaux utilisateurs d’aimer, de publier, de mettre en signet et de répondre. Les seules choses que les nouveaux utilisateurs non payants pourront faire sont de suivre des comptes et de parcourir le site.

Le propriétaire de X, Elon Musk, a confirmé l’introduction d’une accusation dans une réponse à un compte commentant le sujet.

Musk a déclaré que les petits frais pour l’accès en écriture des nouveaux utilisateurs étaient le seul moyen d’arrêter l’assaut incessant des robots. Il a noté que les fermes d’IA et de trolls actuelles peuvent facilement réussir les tests « êtes-vous un robot ».

Malheureusement, une somme modique pour l’accès en écriture des nouveaux utilisateurs est le seul moyen de freiner l’assaut incessant des robots. L’IA actuelle (et les fermes de trolls) peuvent facilement transmettre « êtes-vous un robot ». – Elon Musk (@elonmusk) 15 avril 2024

Un autre utilisateur a posé des questions sur la possibilité de faire quelque chose d’extrêmement coûteux en termes de calcul, comme le cryptomining, au lieu de payer les frais. Musk a déclaré que ce plan serait « beaucoup plus difficile », ajoutant que les frais étaient réservés aux nouveaux utilisateurs et qu’ils pourraient effectuer des actions d’écriture gratuitement après 3 mois.

C’est bien plus difficile que de payer une somme modique. Ceci est uniquement destiné aux nouveaux utilisateurs. Ils pourront réaliser des actions d’écriture gratuitement au bout de 3 mois. – Elon Musk (@elonmusk) 15 avril 2024

La nouvelle de l’abonnement n’est pas une surprise. En octobre de l’année dernière, X a mis en œuvre le programme « Not a bot », facturant 1 $ par an aux nouveaux utilisateurs non vérifiés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines pour publier du contenu, aimer, republier, répondre, ajouter des favoris et citer des messages. Les actions « en lecture seule », comme la possibilité de lire des articles, de regarder des vidéos et de suivre les autres, restent gratuites. On soupçonnait alors que Musk étendrait la charge à d’autres endroits.

On ne sait pas si Musk envisage d’étendre les frais d’abonnement à tous les utilisateurs du monde entier, mais cela semble probable.

Les robots ont été très pénibles pour Musk. Il a déclaré que le problème des robots était la raison pour laquelle il avait tenté de se retirer de l’achat de Twitter (comme c’était encore le cas à l’époque) l’année dernière. Il a fait valoir qu’environ 20 % ou plus de ses utilisateurs pourraient être des faux/bots, bien plus que les 5 % revendiqués par l’entreprise.

X a annoncé une campagne plus tôt ce mois-ci pour identifier et éliminer les comptes de spam. Il a averti qu’il ratissait large pour garantir que la plate-forme « reste sécurisée et exempte de robots », et par conséquent, de nombreux utilisateurs constatent des changements dans le nombre de leurs abonnés.

Aujourd’hui, nous lançons une initiative proactive et importante visant à éliminer les comptes qui enfreignent nos règles contre la manipulation de la plateforme et le spam. Même si nous visons l’exactitude des comptes que nous supprimons, nous ratissons un large réseau pour garantir que X reste sécurisé et exempt de robots. Comme un… – Sécurité (@Sécurité) 4 avril 2024

Musk et X soulignent que ces frais servent uniquement à lutter contre les robots sur le service, mais les revenus publicitaires de l’entreprise sont passés de 4,46 milliards de dollars en 2021, l’année précédant l’arrivée de Musk, à un peu moins de 3 milliards de dollars en 2023. la quantité croissante de contenu peu recommandable sur X a effrayé de nombreux annonceurs.

X essaie également d’inciter davantage de personnes à s’inscrire pour devenir des utilisateurs Premium et Premium+. Le dernier avantage de l’abonnement Premium de 8 $ par mois est l’accès au chatbot Grok de xAI, qui n’était auparavant disponible qu’au niveau Premium Plus de 16 $ par mois/168 $ par an.



