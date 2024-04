Le test cinglant de Humane Ai Pin de la star de YouTube Marques Brownlee mène à un débat sur l’éthique et l’influence

En bref : Ai Pin de Humane est récemment devenu disponible à l’achat après que la société ait collecté beaucoup d’argent et de publicité pour son appareil portable. Les testeurs ont été plutôt mauvaises, en particulier de la part du test technique de YouTube, Marques Brownlee, qui l’a qualifié de pire produit qu’il ait jamais testé. Ses propos cinglants ont donné lieu à un débat en ligne sur la question de savoir si sa vidéo était juste ou même éthique, étant donné qu’avec 18,6 millions d’abonnés, Brownlee aurait pu tuer l’entreprise.

Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, anciens élèves de l’iPhone, ont fait de grandes promesses concernant l’Ai Pin, un appareil carré sans écran qui peut être attaché aux vêtements. Il comprend une caméra, un microphone, un pavé tactile et un projecteur laser qui affiche l’interface graphique sur la main de l’utilisateur. L’Ai Pin peut également passer des appels et envoyer et recevoir des messages texte. Ensuite, il y a le prix : 700 $ plus un abonnement de 24 $ par mois.

L’Ai Pin est arrivé ce mois-ci avec pour la plupart de mauvaises tests. Les plus grandes plaintes sont qu’il ne fonctionne tout simplement pas la moitié du temps, qu’il est lent, qu’il chauffe et que sa batterie a une courte durée de vie.

Marques Brownlee, test technique sur YouTube, a clairement exprimé ses sentiments dans le titre de sa test vidéo Ai Pin : « Le pire produit que j’ai jamais examiné… pour l’instant ».

Les plaintes de Brownlee font écho à celles d’autres tests, selon lesquelles l’Ai Pin est généralement erroné, incroyablement lent et a une autonomie de batterie terrible. Il y a beaucoup d’autres tests justifiées dans la vidéo, comme l’absence d’applications et le fait que le projecteur soit presque illisible en extérieur dans des conditions plus lumineuses.

La vidéo de Brownlee a été critiquée par certains utilisateurs des médias sociaux, dont un appel C’est « déplaisant, presque contraire à l’éthique, de dire cela alors que l’on a 18 millions d’abonnés ». L’affiche ajoutait plus tard que Brownlee influence « de manière significative » le marché et que le test voulait simplement montrer qu’il pouvait écraser les entreprises. Brownlee lui-même a répondu au message en disant: « Nous ne sommes pas d’accord sur la nature de mon travail. »

Business Insider rapporte que l’auteur du message a déclaré plus tard à la publication que c’était le titre de la vidéo qui lui posait problème, et non la test elle-même.

D’autres ont convenu qu’un influenceur tel que Brownlee a réellement le pouvoir d’écraser les entreprises et que son test tuera probablement Humane.

MKBHD a mis une entreprise en faillite en 41 secondes Une légère test d’un grand Youtubeur, sans parler du fait de qualifier le produit d’HORRENDOUS, suffit à faire faillite. Les créateurs sont bien plus puissants en 2024 que vous ne le pensez Ce clip sera la pierre tombale de Humane pic.twitter.com/UbVtEHbN1g -Alex Finn (@AlexFinnX) 15 avril 2024

De manière quelque peu surprenante, Sam Sheffer, responsable des nouveaux médias chez Humane, a soutenu la test de Brownlee. Il a déclaré que l’évaluation était honnête, solide et juste.

une évaluation honnête et solide des marques – toutes les testeurs justes et valides, les bonnes et les mauvaises les commentaires sont un cadeau. nous réfléchissons et nous écoutons et nous apprenons et nous continuons à construire. https://t.co/gKp1E3V2et – Sam Sheffer (@samsheffer) 15 avril 2024

Brownlee a de bonnes choses à dire à propos de l’AI Pin : elle peut être très utile dans les cas où elle fonctionne normalement, et le manque d’affichage est idéal pour ceux qui souhaitent passer plus de temps loin des écrans.

Même si le test de Brownlee aura sans aucun doute eu un impact important, l’Ai Pin sera toujours difficile à vendre. Le prix de 700 $ et l’abonnement mensuel de 24 $ représentent beaucoup d’argent pour n’importe quoi, sans parler d’un produit qui laisse la plupart des personnes se demander : « mais qu’est-ce qu’il fait réellement ? Ce n’est pas non plus comme si de nombreux autres tests ne s’y étaient pas penchés.

Humane, fondée en 2018, avait levé 230 millions de dollars auprès d’investisseurs fin 2023. L’Ai Pin est son premier produit. Étant donné que l’entreprise a licencié 4 % de son personnel en janvier, cela pourrait aussi être le dernier, ou peut-être pas.



