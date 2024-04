Nouveau tour d’horizon de la carte mère AMD B650 abordable

Il y a environ un an, nous avons dressé un tour d’horizon complet couvrant 35 cartes mères basées sur le chipset AMD B650, et à l’époque il s’agissait de toutes les cartes B650 du marché. Après des mois de travail, nous avons constaté que toutes les cartes mères B650 étaient adaptées à une utilisation avec n’importe quel processeur AM5, après les avoir testées avec succès avec le Ryzen 9 7950X.

C’est un gros problème car cela signifie que vous pouvez investir dans la plate-forme AM5 en toute confiance – ce que les constructeurs de budget ne peuvent pas faire avec Intel – car de nombreuses cartes LGA 1700 (Core de 12e à 14e génération) se sont avérées trop chaudes, ce qui entraîne souvent limitation thermique, et donc perte de performances.

Le fait que vous puissiez opter pour l’AM5 pour votre prochaine version en sachant que n’importe quel processeur Ryzen publié pour la plate-forme fonctionnera est bien. Ou du moins, c’était agréable tant que ça durait. Récemment, nous avons remarqué l’apparition de quelques nouvelles cartes AMD B650 d’entrée de gamme, telles que MSI, Gigabyte et Asrock, et certaines d’entre elles ne semblent pas flasher.

Ce genre de chose n’est pas si inhabituel. Les fabricants de cartes mères publient constamment des cartes mises à jour ou même des révisions de modèles existants. Mais ce qui est inhabituel ici, c’est que tous les nouveaux ajouts sont des modèles économiques d’entrée de gamme – et ils ont tous été lancés plutôt discrètement.

Nous avons donc décidé de récupérer ces nouvelles cartes mères pour les tester, et certains des résultats sont très décevant…

MSI Pro B650M-P

Nous commencerons par le nouveau MSI Pro B650M-P, qui ne coûte maintenant que 120 $. C’est considérablement moins que leur précédent modèle d’entrée de gamme, le B650M-A WiFi, qui coûtait 160 $ ​​lorsque nous avons rédigé notre résumé original du B650 il y a un an, et coûte toujours le même montant aujourd’hui.

Comparé au modèle « A » plus cher, le modèle « P » semble être une option plus économique, avec un seul petit dissipateur thermique VRM, moins d’emplacements PCIe 4.0, pas de WiFi et moins de ports USB 3 sur l’entrée/sortie. O panneau. Cependant, il est assorti d’une réduction de 40 $, ce qui rend ces compromis raisonnables.

Mais qu’en est-il de la conception du VRM ? Le modèle « A » comportait 8 étages de puissance de 55 A pour le vcore, comme indiqué sur la page produit. Cependant, de telles informations n’existent pas pour le nouveau modèle « P ». Cela est probablement dû au fait que le VRM de ce nouveau modèle est inférieur, utilisant des MOSFET dédiés peu coûteux sans les doubler, ce qui entraîne des capacités de fourniture d’énergie plus faibles.

Le vcore VRM se compose de 6 phases utilisant des MOSFET Sinopower SM4337 et SM4503, une configuration nettement plus faible par rapport au modèle « A ». Nous ne sommes pas sûrs qu’il puisse alimenter correctement un processeur Ryzen 9, bien que la page de compatibilité des processeurs sur le site Web de MSI répertorie la prise en charge du 7950X à 170 watts. Nous testerons cette affirmation sous peu.

MSI Pro B650M-B

Également positionné en dessous du ‘A’, le nouveau modèle MSI B650M-B se veut plus abordable que le ‘P’. Il est actuellement répertorié chez un seul site de ventes pour 135 $. Compte tenu des caractéristiques de la carte, ce prix semble incorrect. Nous estimons qu’il s’agit d’un modèle entre 100 et 110 dollars.

Le modèle « B » est celui que nous déconseillons généralement car il manque de dissipateurs thermiques VRM. Contrairement aux modèles haut de gamme, cette carte a définitivement besoin de tout le support de refroidissement qu’elle peut obtenir grâce à son VRM vcore à 6 phases utilisant des MOSFET dédiés de qualité inférieure, en particulier les composants Alpha et Omega, 36308 et 36303.

De plus, vous ne disposez que d’un seul port M.2 et d’un seul emplacement PCIe 3.0 x1, ainsi que de l’emplacement PCIe 4.0 x16 standard. Bien qu’il s’agisse d’une carte mère très basique, la configuration VRM inadéquate pose probablement un inconvénient important. MSI affirme sur sa page de compatibilité que ce modèle prendra en charge le Ryzen 9 7950X avec une puissance déclarée de 170 watts, mais cela pourrait être trompeur car cela ne reflète probablement que le TDP officiel.

Asrock B650M Pro RS

Chez Asrock, nous avons le B650M Pro RS, et nous pensions avoir déjà testé cette carte en examinant l’excellent B650 Pro RS qui est la version ATX, qui contient 14 étages de puissance de 60 A pour le vcore VRM et coûte 150 $.

La version MicroATX, cependant, dont le prix est légèrement inférieur à 135 $, ne comporte pas 14 étages de puissance de 60 A pour la partie vcore du VRM ; au lieu de cela, il a été rétrogradé à 8 étages de puissance de 50 A. Ceci est toujours fonctionnel, mais cela représente un déclassement important.

En dehors de cela, les planches sont assez similaires ; la configuration du panneau E/S est très similaire. Le modèle MicroATX supprime un emplacement PCIe, ce qui est logique. L’audio et la mise en réseau restent les mêmes, vous disposez toujours de trois emplacements M.2 et la prise en charge USB est sensiblement la même. De plus, la carte présente une bonne couverture du dissipateur thermique. Dans l’ensemble, c’est une planche d’apparence décente qui devrait plutôt bien fonctionner.

Asrock B650M PG Foudre

Ensuite, nous avons le B650M PG Lightning d’Asrock, et nous ne savons pas ce que nous pensons de celui-ci, principalement parce que nous ne connaissons pas encore le prix.

Le modèle ATX, le B650 PG Lightning, contient 14 étages de puissance de 60 A pour le vcore et fonctionne exceptionnellement bien. Cependant, la version MicroATX n’est équipée que de 6 étages de puissance de 50 A, ce qui constitue un déclassement substantiel pour une carte partageant le même nom.

La version ATX coûte 200 $ et nous prévoyons que le modèle MicroATX coûtera plus près de 100 $. Néanmoins, il est un peu risqué de donner des noms presque identiques à deux produits très différents. Nous ne savons pas comment le B650M PG Lightning gérera le Ryzen 9 7950X ; nous soupçonnons qu’il pourrait rencontrer des difficultés, mais qu’il devrait obtenir de meilleurs résultats que certains des autres conseils budgétaires de cette synthèse.

Asrock B650M-H/M.2+

L’une de nos cartes mères B650 économiques est l’Asrock B650M-HDV/M.2, dotée de 8 étages de puissance de 50 A pour le vcore et au prix de 120 $. Ainsi, lorsque nous avons appris qu’il existait un B650M-H/M.2+ au prix de seulement 100 $, nous avons eu envie de le vérifier.

Ce modèle est doté du même étage de puissance vcore VRM de 6 50 A que le B650M PG Lightning, mais avec moins de condensateurs et des inductances moins chères. Le dissipateur thermique est également plus grand sur le Lightning et est fixé à l’aide de vis plutôt que de clips en plastique. De plus, il comprend des coussinets thermiques sur les inducteurs, ce qui contribuera à réduire la quantité de chaleur évacuée dans le PCB, de sorte que les performances ici varieront probablement.

Comparé au HDV, le « H » n’est pas aussi attrayant. Le dissipateur thermique du VRM est beaucoup plus petit et le HDV offre également une couverture VRM complète ainsi qu’un dissipateur thermique pour l’emplacement M.2. Le HDV est expédié avec un bouclier E/S préinstallé et prend en charge le LAN 2,5 Gbit, tandis que le « H » est limité au Gigabit. Vous disposez également de 16 ports USB avec le HDV, alors que le « H » est limité à 12 et que le deuxième emplacement PCIe x1 est complet sur le HDV. Ainsi, pour seulement 20 $ de plus, le HDV est un produit nettement meilleur.

Gigabyte B650M Wi-Fi de jeu

Désormais, pour les cartes Gigabyte, un nouveau modèle qui a suscité notre intérêt est le B650M Gaming Wi-Fi, qui n’est actuellement vendu que chez PC Case Gear en Australie. Il s’agit de la carte B650 la moins chère qu’ils vendent à 180 $ AUD, ce qui en réalité l’une des cartes B650 les plus abordables disponibles aux États-Unis.

Aux États-Unis, cependant, il n’est pas encore mis en vente, nous n’avons donc aucune idée de ce que cela coûtera à nos lecteurs américains. Sur la base du prix ici, cela devrait être d’environ 140 $, et c’est une planche d’apparence décente pour ce prix. De plus, le nom contient « Gaming », alors comment pourriez-vous vous tromper ?

Mais plus sérieusement, malgré les affirmations de Gigabyte concernant des « performances inégalées » avec une solution VRM numérique à 5+2+2 phases, il s’agit d’un niveau très bas, vous voudrez donc l’éviter. La partie vcore du VRM ne comporte que 5 phases utilisant des MOSFET dédiés On-Semi 4C10N et 4C06N, ce qui ne suffira pas pour alimenter les processeurs Ryzen 9, ou tout ce qui utilise bien plus de 100 watts.

Vous ne disposez également que de deux ports USB 3.2 Gen 1 sur le panneau d’E/S, tandis que les quatre autres ports USB sont de caractéristique 2.0. Il existe un seul port M.2, deux emplacements DIMM et un seul emplacement PCIe 3.0 x1 complétant l’emplacement PCIe 4.0 x16 standard. Il s’agit d’une carte mère extrêmement basique qui, à certains égards, manque des éléments de base comme l’extension du stockage, par exemple.

Gigaoctet B650M C V2

Une autre nouvelle carte Gigabyte B650 est la B650M C V2, et nous ne savons pas vraiment à qui ce modèle est conçu, mais l’un d’entre vous le saura sûrement. Quoi qu’il en soit, cette carte d’apparence inhabituelle abandonne le LAN 2,5 Gbit standard que l’on trouve sur pratiquement toutes les autres cartes B650 pour le LAN Gigabit à l’ancienne. Vous bénéficiez également d’une solution WiFi 802.11ac plus lente prenant en charge des vitesses de transfert allant jusqu’à 433 Mbps.

Fait intéressant, il existe quatre emplacements PCIe x16 au total, bien que seul l’emplacement principal connecté au processeur soit câblé pour une bande passante x16 en utilisant la caractéristique 4.0. Les trois autres emplacements de longueur x16 sont uniquement câblés pour une bande passante x1 en utilisant la caractéristique PCIe 3.0.

Pour le stockage, il existe une paire d’emplacements M.2, l’un prenant en charge PCIe 4.0 x4 tandis que l’autre est PCIe 3.0 x2. Ensuite, il y a un troisième M.2 mais il se monte verticalement pour une raison quelconque et ne prend en charge que PCIe 3.0 x1, il sera donc d’une utilité très limitée.

Les E/S déçoivent également ; il est principalement chargé de ports USB 2.0, six au total, avec un seul port USB Type-C 3.2 Gen 1 et deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Par rapport au Wi-Fi de jeu B650M, vous obtenez à nouveau un vcore à 5 phases, mais cette fois avec des MOSFET low-side On-Semi 4C06N doublés, bien qu’un seul 4C10N high-side soit utilisé par phase. Donc un meilleur VRM ici, mais ce n’est toujours pas génial, et vous n’obtenez qu’un petit dissipateur thermique.

Gigaoctet B650M K

Une autre carte Gigabyte B650 bon marché est la B650M K, et celle-ci est sur le marché depuis un certain temps maintenant et peut actuellement être obtenue pour seulement 125 $.

À première vue, celui-ci est bien meilleur que les deux modèles que nous avons déjà examinés. Gigabyte revendique un VRM vcore à 8 phases, il y a quatre emplacements DIMM, mais seulement deux M.2 et un seul emplacement PCIe x1 complétant l’emplacement PCIe 4.0 x16 standard connecté au processeur.

Le panneau d’E/S ne comporte que deux ports USB 3.2 Gen 1 avec deux ports 3.2 Gen 2, dont l’un est de type C. Vous bénéficiez d’un réseau local de 2,5 Gbits, mais il n’y a pas d’option WiFi. Quant au vcore VRM, il est à 4 phases utilisant des doubleurs avec un MOSFET On-Semi 4C06N côté bas et un 4C10N côté haut, offrant trois paires de MOSFET de plus que le Wi-Fi de jeu B650M.

Si le K finit effectivement par être moins cher que le B650M Gaming Wi-Fi, alors nous ne savons pas vraiment pourquoi Gigabyte a sorti cette carte, autrement que pour « de l’argent », ce qui en réalité une ponction d’argent plutôt évidente.

Gigaoctet B650M D3HP

Enfin, nous avons le B650M D3HP, qui semble remarquablement similaire au B650M K, et son prix est également très similaire à 120 $. Par rapport au K, le bouton Q-Flash Plus sur le panneau d’E/S a été supprimé et il n’y a pas de ports USB 3.2 Gen 2, seulement quatre ports 3.2 Gen 1. Il existe toujours deux emplacements M.2, mais l’emplacement secondaire se connecte au chipset et prend toujours en charge l’interface PCIe 4.0 x4.

Le VRM a également été rétrogradé à 5 phases pour le vcore, qui est la même configuration que celle vue sur le B650M C V2. Ici, nous avons doublé les MOSFET On-Semi 4C06N côté bas, avec un seul 4C10N côté haut par phase. Ce n’est pas une belle carte, et pour 120 $, nous pensons qu’il existe de meilleures options B650, alors passons aux résultats des tests.

Températures du VRM

Pour les tests, nous utilisons le boîtier moyenne tour en verre trempé Hyte Y70 Touch et pour refroidir l’Arctic Liquid Freezer III 360 mm ARGB AIO. Ensuite, pour enregistrer les températures, nous utilisons un thermomètre numérique avec des thermocouples de type K, et nous signalerons la température maximale du PCB.

Nous ne signalons pas le Delta T sur la température ambiante ; au lieu de cela, nous maintenons une température ambiante de 21 degrés et garantissons une température ambiante constante avec un thermocouple positionné à côté du système de test.

Quant au stress test, nous utilisons le Ryzen 9 7950X et pour la charge, Cinebench 2024, qui a été bouclé pendant une heure, après quoi nous rapportons la température maximale du PCB, encore une fois enregistrée à l’aide de thermocouples de type K. Ces résultats ne sont pas comparables aux résultats précédents du B650 pour plusieurs raisons, notamment l’utilisation du dernier code AGESA, un nouveau hardware avec le boîtier et le refroidissement, et un logiciel mis à jour pour créer une charge. Passons donc aux résultats…

Ajouté comme point de référence, nous avons le Gigabyte B650 Aorus Elite AX, une carte à 200 $ qui fonctionne très bien, comme le devrait une carte à 200 $. Nous avons également le Gigabyte B650M DS3H et le MSI B650M-A WiFi, qui figuraient parmi les modèles d’entrée de gamme les plus économiques de nos tests précédents et coûtent aujourd’hui 150 $. Ensuite, bien sûr, nous avons l’Asrock B650M-HDV/M.2, qui coûte toujours 120 $ et est à notre test la carte d’entrée de gamme la plus économique.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le B650M-HDV/M.2 a culminé à 84°C et a réussi notre test de résistance avec brio, gardant le 7950X cadencé à plus de 5,1 GHz pour une charge de 200 W et obtenant un joli 2014 pts après un 10- test de boucle minute. Considérez cela comme la référence pour les cartes B650 économiques.

Les nouveaux modèles MSI ont lamentablement échoué. Le B650M-B est limité à une puissance de seulement 90 W tandis que le B650M-P n’est pas beaucoup mieux à 135 W. Même avec une tension fortement réduite par rapport au 7950X, ces cartes fonctionnaient toujours à plus de 90 °C et, avec des limitations de puissance strictes, étranglaient fortement la partie Ryzen 9. Le B650M-B a enregistré une fréquence de fréquence moyenne de seulement 3 980 MHz pour un score de seulement 1 718 pts, tandis que la limite de puissance supérieure du B650M-P a permis une fréquence de fréquence moyenne de 4 620 MHz, augmentant le score à 1 918 pts.

Cela signifie qu’un composant comme le 7950X fonctionnera 20 % plus rapidement sur une carte comme la B650M-HDV/M.2 par rapport au B650M-B et 10 % plus rapide que le B650M-P. Ainsi, les cartes MSI sont décevantes étant donné qu’elles coûtent le même prix, voire plus, que le HDV.

Désormais, l’Asrock B650M PG Lightning a une limite de puissance de 165 W, mais avec un réglage de tension décent, il produit toujours des résultats raisonnables, malgré un fonctionnement à 95 °C. Nous lui avons donné un laissez-passer ici, même si vous pourriez techniquement échouer étant donné que la fréquence de fonctionnement a été réduite à 5 050 MHz, soit une réduction d’environ 2 % par rapport aux cartes sans restriction. Ce n’est certainement pas un bon produit, et nous ne sommes pas fans de ce modèle partageant son nom avec la version ATX nettement meilleure, qui fonctionnait sans limites de puissance et voyait une température VRM maximale de 71°C.

Ensuite, nous avons le Gigabyte B650M Gaming WiFi et, comme les nouvelles cartes MSI économiques, celle-ci est vraiment horrible. Après une heure de charge, le fonctionnement du 7950X est réduit à 100 watts, où il produit un score de seulement 1 384 pts grâce à une fréquence de fréquence moyenne de seulement 3 415 MHz. Pour mettre cela en perspective, si vous achetiez le B650M DS3H plutôt que le Gaming WiFi, vous obtiendriez des performances tous cœurs supérieures de près de 60 % avec le processeur Ryzen à 16 cœurs.

Pendant ce temps, le B650M D3HP n’était pas beaucoup mieux, avec une moyenne de 146 W pour une fréquence de 3 570 MHz, ce qui aboutissait à un score de seulement 1 411 ips. La dernière carte économique d’Asrock a également déçu, la B650M-H/M.2+ présente une limite de 165 W, mais cela s’est avéré n’être pas un problème étant donné que la carte ne pouvait en moyenne que 122 W lors de notre test, ce qui donne une fréquence moyenne de juste 3 050 MHz et un score de 1 473 pts.

Maintenant, ce score est plus élevé que celui du D3HP malgré une fréquence de fréquence moyenne beaucoup plus faible, et cela est dû au fait que ces cartes gèrent la limitation différemment, de sorte que les résultats n’évolueront pas de manière linéaire et auront plutôt tendance à se retrouver un peu partout. Cela dépend vraiment du degré de casse de la planche dans ces conditions et de la façon dont elle gère la casse. Certains diminuent doucement la fréquence tandis que d’autres rebondissent entre la fréquence maximale qu’ils peuvent gérer à un moment donné tout en limitant jusqu’à 544 MHz pour une pause rapide.

L’Asus Prime B650-Plus a échoué à notre test précédent, fonctionnant à plus de 100°C. Ce test mis à jour a vu la carte atteindre 112°C, ce qui a entraîné une certaine limitation pour une fréquence moyenne de 4 840 MHz et un score de 1 849 ips, donc pas bon, mais bien meilleur que la plupart des cartes économiques que nous avons vues jusqu’à présent. Pourtant, Asus a si mal réussi avec sa gamme B650 qu’il faut dépenser 190 $ pour obtenir une carte qui fonctionne bien, et cet exemple serait le TUF Gaming B650-E WiFi.

Une autre option économique de Gigabyte est la B650M K, et comme la plupart des cartes Gigabyte B650 économiques, elle déçoit. Après une heure de charge, nous avons constaté une vitesse de fréquence moyenne de seulement 4 320 MHz et une puissance de boîtier de 186 W, ce qui donne un score de 1 709 pts. Ils ont également la B650M C V2, qui est la pire carte B650 que nous ayons jamais rencontrée. Ce modèle affichait en moyenne un peu moins de 3 GHz pour un score pathétique de 1 120 pts. Il s’agit d’une carte Ryzen 5 si nous en avons déjà vu une.

Cinebench 2024, boucle de 10 min

Voici un aperçu des résultats de chargement sur 10 minutes, qui figuraient sur le graphique précédent sous forme de texte. En regardant ces chiffres sur un graphique à barres, vous pouvez voir à quel point les cartes qui ont échoué à notre test sont plus lentes. Encore une fois, l’Asrock B650M PG Lightning est au bord de l’échec, et les performances du B650M Pro RS n’étaient pas excellentes non plus car cette carte ne pouvait pas supporter 200 watts, mais au moins nous avons vu des températures inférieures à 90°C pendant ce tableau.

Le B650M-HDV/M.2 est impressionnant pour une carte à 120 $, avec un rendement seulement 5 % plus lent que les meilleurs résultats que vous verrez pour ce processeur, ce qui, encore une fois, n’est pas mauvais pour un test de résistance de 10 minutes. Le B650M DS3H, qui a été l’un de nos favoris, était également excellent, offrant des performances de type phare pour 150 $.

Malheureusement, la plupart de ces nouvelles cartes B650 économiques sont de mauvaise qualité et doivent être évitées car il existe des options nettement meilleures disponibles pour un prix similaire.

Cinebench 2024, édition unique

Pour conclure, c’est pourquoi vous souhaitez éviter les tests courts lors de l’évaluation des performances de la carte mère. Un seul passage depuis la température de repos a permis à la plupart des mauvaises cartes de produire des scores nettement meilleurs.

Le Gigabyte B650M K, par exemple, est ici 28 % plus rapide, car la carte n’a jamais suffisamment chauffé après un seul passage pour limiter les performances du processeur. Cela dit, les cartes telles que la Gigabyte B650M C V2, l’Asrock B650M-H/M.2+ et la MSI Pro B650M-B sont toutes si mauvaises que nous constatons même une dégradation significative des performances à partir d’un seul passage.

Pensées finales

Eh bien, c’était une mise à jour décevante de nos tests AMD B650 ; en réalité, c’est carrément horrible. Auparavant, sur les 35 cartes mères que nous avons testées, seules quelques cartes Asus étaient à éviter, la Prime B650-Plus en faisant partie. Cela a rendu la gamme B650 très conviviale, car la plupart des modèles étaient excellents, garantissant que si vous deviez passer à un processeur AM5 plus puissant à l’avenir, vous pourrez le faire en sachant que vous disposez d’une puissance suffisante.

Mais tout a changé maintenant, car ces modèles sortis plus récemment sont largement inférieurs à la moyenne.

Nous avions également de grands espoirs pour ces planches ; après tout, il y a un an, l’Asrock B650M-HDV s’était révélé être un excellent ajout, offrant des performances décentes pour seulement 120 $.

Pourtant, sur les 9 nouveaux modèles testés, seuls deux n’étaient pas des déchets chauds, et même les modèles qui incluent l’Asrock B650M PG Lightning et le B650M Pro RS n’étaient pas vraiment étonnants. Pour être honnête, le B650M Pro RS est décent, surtout compte tenu du prix demandé de 135 $, il est moins cher que le DS3H tout en offrant des performances et des performances thermiques VRM similaires.

Le B650M PG Lightning, en revanche, a déçu avec sa limite de puissance de 165 W et sa température de fonctionnement extrêmement élevée. Nous n’aimons pas non plus la façon dont il partage son nom avec le modèle ATX, qui est un produit nettement meilleur. Bien que la version mATX soit beaucoup moins chère, elle reste déroutante et quelque peu anti-consommateur.

Pour le reste, cependant, il n’y a pas grand chose à dire ; ils sont tous mauvais. Si le Gigabyte B650M D3HP, par exemple, coûtait 80 $, nous pourrions y aller un peu plus facilement, mais malheureusement aucune de ces cartes n’est particulièrement bon marché. Ils coûtent autant, voire plus, que l’Asrock B650M-HDV, et ils sont tous bien pires, ils n’ont donc tout simplement pas besoin d’exister.

Maintenant, vous pensez peut-être que ces cartes fonctionneraient bien avec une version Ryzen 5 ou peut-être même une version Ryzen 7, et c’est probablement vrai. Mais l’un des principaux atouts de la plate-forme AM5 est la possibilité de mise à niveau, et même si vous pouvez acheter un Ryzen 7 7700 maintenant, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec un Ryzen 9 de future génération. Vous avez donc la possibilité de passer à n’importe quel processeur AM5. à l’avenir est évidemment une bonne chose.

De plus, comme nous venons de le souligner, il existe déjà des cartes abordables telles que la B650M-HDV, la DS3H ou la B650M-A WiFi qui peuvent gérer les processeurs Ryzen 9, alors évidemment, achetez-en une.

En passant, nous n’aimons vraiment pas la façon dont les fabricants de cartes peuvent prétendre être compatibles avec les processeurs que la carte ne prend pas correctement en charge. Oui, vous pourriez affirmer que techniquement, le 7950X fonctionne sur ces cartes, mais vous placez ainsi une barre assez basse, et c’est un comportement beaucoup plus convivial pour le consommateur.

Pire encore, non seulement Asus, MSI, Gigabyte et Asrock revendiquent tous la prise en charge de Ryzen 9 sur ces cartes qui ont échoué lors de nos tests, mais ils vont jusqu’à commercialiser la puissance délivrée par ces cartes comme quelque chose d’impressionnant.

MSI, par exemple, sur sa page produit pour le B650M-P dans la section « Solution d’alimentation », affirme : « La technologie Core Boost combine la disposition haut de gamme de MSI et une conception d’alimentation optimisée qui permet une fourniture de courant plus rapide et sans distorsion au processeur à un point précis. précision. Non seulement il prend en charge les processeurs multicœurs, mais il crée également les conditions parfaites pour l’overclocking de votre processeur.

Oh vraiment, MSI, vous pouvez overclocker le B650M-P, dans des conditions parfaites rien de moins ? Quel tas d’ordures.

Mais il n’y a pas que MSI. Tout en haut de la page du produit Wi-Fi de jeu B650M, Gigabyte indique que la carte offre des « performances inégalées » grâce à sa « solution VRM numérique 5+2+2 phases ». Ils poursuivent en affirmant que leur VRM est « conçu pour prendre en charge les processeurs de nouvelle génération d’AMD en offrant une précision incroyable dans la fourniture d’énergie aux composants les plus gourmands en énergie et les plus sensibles à l’énergie de la carte mère, ainsi qu’en offrant des performances système améliorées et une évolutivité hardware ultime ».

Au moins, ils ne prétendent pas que les conditions sont parfaites pour l’overclocking du processeur, je suppose.

La page produit Asrock B650M-H/M.2+ commence par expliquer que la carte présente une « conception VRM optimisée », sans savoir ce qu’ils entendent par là, à part qu’elle est optimisée pour économiser autant d’argent que possible à Asrock. Ils affirment également qu’il est optimisé pour les processeurs AMD Ryzen de la série 7000X3D, donc je suppose que cela signifie le 7950X3D.

Enfin, Asus affirme sur sa page produit que le Prime B650-Plus et je cite : « Une puissance stable est essentielle pour extraire toutes les performances des processeurs AMD. Le PRIME B650-PLUS est conçu pour répondre aux exigences de ces processeurs haut de gamme. -processeurs à nombre de cœurs. »

Quelqu’un a oublié de dire au service marketing que l’Asus Prime B650-Plus ne peut pas réellement obtenir les dernières performances de tous les processeurs AMD, oups.

Nous avons l’impression de perdre notre souffle à ce stade. C’est un problème majeur pour les cartes mères Intel depuis des années maintenant ; nous l’avons évoqué dans plusieurs articles, mais rien ne change. Sans la réaction des consommateurs, les fabricants de cartes continueront à publier discrètement des cartes mères comme nous le voyons ici, revendiquant des capacités que les cartes ne peuvent pas atteindre, avec une compatibilité pour les puces de 170 W qu’elles ne prennent pas entièrement en charge. Au moins dans ce cas, vous savez maintenant quelles cartes B650 doivent être évitées.

