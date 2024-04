Je ne sais même pas jouer de la flûte à bec mais en quelques minutes j’ai créé une chanson avec l’IA

Udio est encore en phase bêta et s’appuie sur les créations des utilisateurs pour l’entraînement de l’algorithme. En moins de trente minutes et avec quelques directives textuelles, vous pouvez choisir le ton général de la chanson. Et c’est l’intelligence artificielle qui écrit le texte.

Se réveiller le matin avec une petite mélodie en tête mais être incapable de la jouer car vous n’avez jamais pris d’instrument de musique en main. Ça pourrait être la chanson du siècle, mais sans savoir jouer de la guitare ou du clavier, alors c’est inutile. Une fois de plus, l’intelligence artificielle vient à notre secours grâce à un algorithme qui écrit des paroles, de la musique et dessine même la couverture avec seulement quelques commandes écrites.

J’ai essayé Udio, un logiciel en version bêta qui génère des mélodies grâce au pouvoir des directives. L’interface simple et intuitive est à la portée de tous, même si pour obtenir un résultat correspondant aux attentes, il faut ajuster les paramètres un par un jusqu’à ce que vous vous en rapprochiez. Bref, une méthode plus simplifiée par communiqué à d’autres intelligences artificielles comme Aiva, qui offre plus de possibilités de personnalisation de la chanson mais qui nécessite une connaissance musicale plus poussée.

Comment fonctionne Udio, l’IA pour créer des chansons à partir de zéro

Tout commence par l’espace où vous pouvez écrire la directive en haut de l’écran. En dehors de la zone où vous pouvez écouter les compositions d’autres utilisateurs, l’interface est dépouillée. Il suffit de cliquer en haut pour ouvrir le panneau de contrôle et commencer à taper votre idée. Et si vous manquez d’idées, vous pouvez utiliser les tags suggérés pour ajouter des détails ou partir de zéro. Sans directive écrite, les tags couvrent de manière générale les styles musicaux : rock, électronique, pop, jazz pour n’en citer que quelques-uns.

Dès que vous commencez à écrire quelques idées pour donner une directive au modèle, les tags se remplissent de suggestions proches de ce que vous êtes en train de taper. Par exemple, en écrivant simplement « Irish », il commence à suggérer des genres musicaux irlandais tels que Irish folk, Irish folk music, Irish harp, Irish celtic, etc. Reste une autre décision à prendre : la chanson doit-elle être instrumentale uniquement ou comporter des paroles ? Dans ce dernier cas, Udio peut faire un pas en avant et proposer un texte généré par l’algorithme.

Nous décidons de lui faire écrire les paroles et nous lui demandons de créer une chanson qui évoque l’Irlande : « Une chanson qui parle d’un homme irlandais qui trouve l’amour de sa vie à Dublin », en ajoutant ensuite qu’il doit s’agir de musique celtique et irlandaise et qu’elle doit être jouée au violon, au bodhrán et aux flûtes uillean, c’est-à-dire deux instruments typiques suggérés par le programme lui-même. Finalement, nous cliquons sur le bouton rose pour créer notre chanson.

Comment modifier les chansons après les avoir générées avec l’IA

L’algorithme met quelques minutes pour produire les deux chansons générées pour chaque demande. Chacune d’entre elles dure exactement 33 secondes et est accompagnée d’un texte original. Cependant, le résultat est loin de ce que nous imaginions. Le logiciel offre la possibilité de modifier la chanson. Tout d’abord, vous pouvez ajouter de nouvelles parties de chanson avant ou après celle qui a déjà été générée. Si vous souhaitez vraiment changer la structure du texte ou de la musique, avec l’option Remix, vous pouvez choisir de modifier à la fois les paroles et la directive, en indiquant également à quel point vous voulez que la nouvelle chanson ressemble à celle d’origine.

Dans notre cas, cependant, la chanson est loin de ce que nous imaginions. Le mot « folk » dans la directive a conduit la chanson dans la mauvaise direction. Dans une deuxième tentative, en modifiant la directive, nous avons réussi à prendre le bon chemin de la créativité. Chaque fois que nous avons ajouté une partie à la chanson aux sonorités irlandaises, l’IA a ajouté de nouveaux couplets. « Dans la belle ville de Dublin, où les cœurs brûlent, j’ai trouvé l’amour de ma vie, c’est là que je vais m’enraciner. Avec son rire comme le vent, sur la mer verte ondulante, aussi sûr que le destin m’y a amené, c’est là que je devrais être, sur les rues en pavés où les violons jouent ».

Satisfaits du résultat final, nous avons décidé de laisser le titre de la chanson tel qu’il a été suggéré par l’algorithme (Dublin’s Embrace, l’embrassement de Dublin) mais nous avons choisi de personnaliser la couverture de la chanson avec deux amoureux qui se promènent main dans la main dans les rues de Dublin.

Quel est le résultat final de la chanson créée par Udio

Le résultat final n’est pas terrible. Pour des oreilles non entraînées, cela ressemble à l’une de ces chansons qui racontent une histoire romantique avec une fin heureuse, avec des sonorités irlandaises et sans trop de prétention. En excluant les premières tentatives faites presque par amusement, pour se familiariser avec l’outil, nous avons mis environ trente minutes pour créer deux minutes et onze secondes de musique, sans avoir besoin d’expérience préalable sur le terrain ni d’effort créatif particulier.

Un avantage évident est que les chansons peuvent être utilisées par l’utilisateur à des fins commerciales, du moins pendant la phase de test. Il ne s’agit peut-être pas d’une attaque contre les artistes à plein temps, mais les bibliothèques de musique gratuites pourraient en pâtir. En tant qu’outil, il pourrait en effet aider les créateurs de contenu à agrémenter leurs vidéos avec des musiques personnalisées ne violant pas les droits d’auteur.

Toutefois, chaque chose a un prix, à sa manière. Tout d’abord, Udio est encore en version bêta, c’est-à-dire un produit non finalisé qui doit encore être perfectionné. Les utilisateurs sont donc invités à fournir des commentaires sur les résultats produits par l’algorithme via un formulaire pour chaque piste, et le serveur Discord dédié au service regorge également de suggestions. Toutes ces informations sont utiles pour l’entraînement du modèle. Un entraînement qui se poursuit même si l’utilisateur ne laisse pas de commentaires sur les pistes : Udio se réserve le droit d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de modifier les chansons dans le but d’améliorer le service.

Alors, à qui appartient la chanson ? Sur la page qui répertorie les conditions d’utilisation, il est clairement indiqué : la propriété de la chanson appartient à l’utilisateur. Cependant, une question reste ouverte : avant de lancer le service, sur quelles chansons le modèle a-t-il été entraîné ?