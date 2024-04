Les émulateurs subissent la première victime de l’App Store alors qu’Apple commercialise une application Game Boy contrefaite

C’était rapide: Apple vient de retirer l’un des premiers émulateurs de jeux rétro, iGBA, de l’App Store. Il n’a commencé à autoriser les émulateurs que plus tôt ce mois-ci, et l’application iGBA n’avait été approuvée que depuis moins d’une semaine avant d’être retirée pour violation des politiques de droits d’auteur et de spam.

Franchement, un autre logiciel non autorisé lié à la suppression de Nintendo est normal et pas si surprenant. Cependant, il est à noter que le retrait de l’iGBA provient d’autre chose que des chiens légaux DMCA de Nintendo. Apple l’a supprimé pour ses propres raisons ou le développeur de l’émulateur GBA4iOS sur lequel l’application est basée a indirectement provoqué la suppression.

Peu de temps après l’apparition d’iGBA dans l’App Store, il a rapidement grimpé dans le classement des téléchargements, attirant beaucoup d’attention de la part des joueurs impatients de jouer à leurs titres Game Boy Advance et Game Boy Color préférés sur leur iPhone. Il a également attiré l’attention du développeur de GBA4iOS, Riley Testut, qui a exprimé sa frustration dans un article sur Threads selon lequel la contrefaçon semblait avoir traversé le processus de test d’Apple alors que son successeur plus puissant (et légitime), l’émulateur « Delta », était en vol d’essai. depuis plus d’un mois.

» Apparemment, Apple a approuvé une imitation de GBA4iOS – le prédécesseur de Delta que j’ai créé au lycée – dans l’App Store. Je n’ai donné la permission à personne de le faire, et pourtant il se trouve maintenant en tête des classements (bien qu’il soit rempli de publicités + suivi) », a écrit Testut. « Je me suis beaucoup mordu la langue le mois dernier… mais cela me frustre vraiment. Je suis tellement heureux qu’App Test existe pour protéger les consommateurs contre les escroqueries et les arnaques comme celle-ci. »

On ne sait pas si son message a influencé la décision d’Apple de supprimer iGBA. MacRumors a contacté les relations presse de Cupertino, qui n’ont que vaguement mentionné que la société avait supprimé l’application pour violation des sections 4.3 et 5.2 des directives App Test. Ces sections concernent respectivement le spam et l’utilisation de la propriété intellectuelle sans consentement. On ne sait pas si Apple considère cela comme une violation de la propriété intellectuelle de Testut ou de Nintendo.

Apple a commencé à autoriser les émulateurs le 5 avril dans le cadre de ses mesures de conformité au Digital Markets Act. Les joueurs rétro étaient enthousiasmés par ce projet, mais le langage de la politique d’Apple limitait la plupart des exemples d’émulateurs disponibles pour ordinateur de bureau ou Android, car les ROM utilisées devaient provenir de sources détenant les droits d’auteur. Puisque nous savons que Nintendo ne télécharge pas de ROM sur Internet pour iGBA, c’est peut-être tout ce dont Apple avait besoin pour décider que l’application ne suivait pas les directives.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :