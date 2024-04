Un atelier de réparation rapporte recevoir 200 RTX 4090 fondus par mois, en hausse par rapport à l’année dernière

En bref : La controverse autour de la fonte des adaptateurs de câbles d’alimentation RTX 4090 se poursuit. Les utilisateurs ont commencé à signaler des connecteurs brûlés il y a plus d’un an, et le problème a persisté longtemps après que la déclaration officielle de NVIDIA ait imputé une erreur de l’utilisateur. Bien que l’entreprise ait opté pour des prises plus sûres, CableMod a rappelé ses adaptateurs tiers et un atelier de réparation reçoit toujours des centaines d’unités endommagées chaque mois.

Dans une nouvelle vidéo présentant la réparation d’un autre connecteur d’alimentation RTX 4090 brûlé, l’atelier de réparation Northridge Fix déclare avoir restauré environ 200 GPU en un mois. Ce chiffre indique une augmentation inquiétante depuis l’automne dernier, lorsque la chaîne YouTube du site marchand en rapportait environ 100 par mois.

Northridge Fix indique qu’il reçoit actuellement quotidiennement des 4090 avec des connecteurs fondus. La dernière vidéo du site marchand montre une boîte remplie de dizaines de connecteurs pour montrer l’ampleur du problème (ci-dessous).

Les utilisateurs se sont plaints de la combustion de 4 090 câbles d’alimentation depuis octobre 2022. NVIDIA a reconnu environ 50 cas dans le monde et a imputé une erreur de l’utilisateur, tandis que d’autres, dont le consortium PCIe, ont suggéré qu’un défaut de conception était à blâmer.

Bien que NVIDIA ait déployé des GPU dotés de connecteurs plus sûrs l’été dernier, les incidents restent d’une fréquence inquiétante. Le fournisseur personnalisé CableMod a lancé un rappel volontaire pour ses adaptateurs V1.0 et V1.1 12VHPWR à 90 degrés et 180 degrés en décembre dernier. C’est devenu un rappel obligatoire en février après l’intervention de la Commission de sécurité des produits de consommation.

La plupart des adaptateurs réparés par Northridge étaient des unités CableMod, mais d’autres fabricants sont également concernés. Lorsqu’on lui a demandé son test sur les adaptateurs rappelés, la chaîne a déclaré que CableMod avait construit un bon produit sur de mauvaises fondations et avait été pris entre deux feux, suggérant que le problème venait de NVIDIA – une test qu’elle a formulée depuis le début du désordre.

Plusieurs entreprises ont proposé des solutions innovantes au problème. Par exemple, Seasonic suggère d’incliner progressivement les câbles avec un sèche-cheveux. Pendant ce temps, MSI a introduit des connecteurs aux couleurs vives qui indiquent clairement quand ils ne sont pas entièrement connectés. Gigabyte a emprunté une voie différente en concevant un GPU avec une « découpe » pour fournir un espace de câble supplémentaire.

Asus a l’idée de construire des GPU sans câbles d’alimentation. En janvier, la société a dévoilé les RTX 4070Ti et 4090 alimentés via une nouvelle prise de carte mère, réduisant ainsi l’encombrement des câbles et, espérons-le, éliminant tout risque potentiel pour la sécurité.

