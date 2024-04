iOS 18 – Apple porte un nouveau coup dur à Google avec une décision audacieuse sur la confidentialité de l’IA

Apple vient de porter un nouveau coup dur à son rival Google, après avoir pris une décision sur l’IA qui plaira à tous les utilisateurs d’iPhone. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les fonctionnalités d’IA d’iOS 18 d’Apple fonctionneront entièrement sur l’appareil – votre iPhone -, il n’y aura donc pas besoin de traitement cloud.

L’IA dans iOS 18 sera-t-elle une révolution sur iPhone ?

Le changement de plan pour l’intelligence artificielle (IA) dans iOS 18 est une grande victoire pour tous les utilisateurs soucieux de la confidentialité de l’iPhone, mais ce n’est pas surprenant ! En effet, Apple est connu pour se concentrer fortement sur la protection de l’utilisateur et de tout ce qui le concerne.

Cette décision envoie également un message fort au plus grand rival d’Apple, Android de Google, selon lequel le constructeur d’iPhone fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner sur le champ de bataille de l’IA à mesure que la concurrence s’intensifie.

L’iOS 18 d’Apple devrait être lancé lors de la conférence mondiale des développeurs en juin, avec les nouvelles fonctionnalités puissantes d’IA de l’iPhone, notamment Siri amélioré, entre autres nouvelles fonctionnalités puissantes. Le constructeur d’iPhone devrait également révéler plus en détail sa stratégie en matière d’IA.

Alors que le monde attend la grande révélation de l’IA d’Apple le 10 juin, il semble que la première vague de fonctionnalités fonctionnera entièrement sur l’appareil. Cela indique qu’il n’y a aucun composant de traitement cloud pour le Grand modèle de langage ou Large Enterprise Language Model (LLM), le logiciel qui alimente les nouvelles fonctionnalités.

Gurman a écrit.

C’est le modèle qui alimentera les principales fonctionnalités de résumé automatique pour la stratégie d’IA d’Apple et espère se démarquer lors du lancement d’iOS 18.

Pourquoi la confidentialité sur l’appareil est meilleure pour iPhone

Le traitement sur l’appareil est bien supérieur à celui dans le cloud, tout simplement parce que les données ne quittent pas l’iPhone.

Le traitement des commandes IA sur l’appareil indique que les utilisateurs sont plus à l’aise en sachant que leurs demandes de saisie sont moins susceptibles d’être surveillées et analysées par Apple et des tiers.

Déclare Jake Moore, consultant mondial en cybersécurité chez ESET.

Cependant, les capacités d’IA d’Apple dans iOS 18 et au-delà nécessiteront une énorme puissance de traitement des données. Le constructeur d’iPhone a investi dans davantage de hardware capable d’héberger l’IA, et l’iPhone 16 sera apparemment doté d’un moteur neuronal amélioré.

Moore affirme que la prochaine génération d’iPhones est « plus puissante que jamais » et « clairement capable de gérer ces grandes demandes ».

Et lorsque les requêtes d’IA sont générées dans le cloud, le risque de collecte de données et d’utilisation abusive par les propriétaires de grands modèles de langage est bien plus grand, explique Moore.

Apple pense clairement qu’à mesure que la puissance de tous les appareils augmente au fil du temps, il est plus probable que l’IA sur l’appareil devienne la norme, en particulier pour ceux qui sont soucieux de leur confidentialité.

Jake Moore a expliqué.

Apple vs Google – Le champ de bataille de la confidentialité de l’IA

Le champ de bataille de l’IA s’agrandit et il est clair qu’Apple considère la confidentialité comme un domaine qui peut l’aider à gagner lorsque iOS 18 sera révélé en juin. Et le La décision d’Apple d’iOS 18 AI est un coup dur pour les appareils Google et Android en général.

Cependant, exécuter des LLM similaires à ChatGPT sans prise en chage supplémentaire du cloud sera un défi, déclare Android Authority, soulignant que « certaines des capacités d’IA les plus sophistiquées de Samsung et de Google nécessitent toujours la puissance des serveurs cloud ».

Le Galaxy AI de Samsung inclut certaines fonctionnalités hors ligne dans une approche « IA hybride », tandis que le modèle Gemini Nano AI de Google est destiné à l’appareil, selon Android Authority.

L’approche axée uniquement sur les appareils permettra certainement à Apple de se démarquer, si le constructeur d’iPhone parvient à y parvenir dans iOS 18. Le fait qu’Apple possède le hardware, les logiciels et la plate-forme aide, bien sûr, mais il est probable qu’au moins certains d’entre eux les fonctionnalités sont limitées à l’iPhone 16.