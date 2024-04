Les cas de maladie de Lyme peuvent augmenter: la raison est liée aux tiques et au changement climatique.

L’Agence de sécurité sanitaire (UKHSA), l’organisme de santé du Royaume-Unis, a averti les citoyens de l’augmentation possible des cas de maladie de Lyme, en raison de la présence accrue de tiques dans le pays. Il s’agit d’une infection qui, si elle n’est pas traitée, peut avoir de graves conséquences pour ceux qui en sont atteints.

Les cas de la maladie de Lyme, une maladie infectieuse transmise par la morsure de tiques, pourraient augmenter dans les prochains mois au Royaume-Unis. C’est ce qu’a annoncé l’autorité sanitaire du pays, l’Agence de sécurité sanitaire (UKHSA), qui a expliqué que cette augmentation des infections pourrait être due au changement climatique.

L’augmentation des températures moyennes pourrait en effet prolonger la période normale d’activité des tiques, qui se situe généralement entre le printemps et l’été, ainsi que leur répartition. Le lien est assez clair : des printemps et des étés plus chauds et plus longs pourraient signifier plus de tiques en circulation et donc un risque accru de piqûre et de contraction de la maladie pour les personnes.

Mise en garde des autorités sanitaires du pays

Dans les pays où la maladie est assez répandue (elle ne l’est pas en Italie, à l’exception de certaines régions du Nord), avec l’arrivée du printemps et du beau temps, le risque d’infection augmente pour deux raisons : en cette saison, les tiques sont plus actives et il est également plus courant de faire des excursions en pleine nature ou de fréquenter des espaces verts, où il est statistiquement plus facile d’entrer en contact avec les insectes – y compris les tiques – et donc d’être piqué.

C’est pourquoi l’autorité sanitaire du Royaume-Unis a souhaité recommander aux citoyens d’être vigilants, notamment parce que – comme l’a expliqué l’agence – les cas de maladie de Lyme dans le pays augmentent de manière significative : lors de l’été dernier, on a enregistré 40% d’infections supplémentaires par communiqué à l’année précédente (882 cas signalés d’avril à septembre 2023). Et cet été, les choses pourraient même s’aggraver.

Malgré les efforts de la recherche médicale pour développer un vaccin contre la maladie, il n’en existe toujours pas de disponibles. La seule façon de la prévenir est donc d’être prudent et de consulter son médecin dès les premiers symptômes suspects.

Pourquoi les tiques augmentent-elles

Selon les prévisions de l’UKHSA, le nombre de cas de maladie de Lyme pourrait augmenter au Royaume-Unis en raison du changement climatique, ce qui entraînera une augmentation des tiques et leur activité sur des périodes plus longues. Des hivers plus courts et plus doux, alternant avec des étés plus longs et plus chauds, constituent en effet des conditions idéales pour la prolifération des tiques. Il pourrait donc être plus facile d’être piqué et de contracter la maladie de Lyme.

Qu’est-ce que la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est causée par une souche spécifique de bactérie, la Borrelia burgdorferi, qui peut infecter les humains par la morsure de tiques infectées. Donc, toutes les tiques ne sont pas des vecteurs de maladies, seulement celles du genre Ixodes qui ont déjà été infectées par la bactérie. De plus, la transmission de la bactérie ne se produit pas immédiatement : en moyenne, l’infection réelle se produit après que la tique ait été attachée à l’humain pendant environ 24 heures.

Cette infection – explique l’Institut supérieur de santé (ISS) – affecte surtout la peau, se manifestant au premier stade par des éruptions cutanées, mais peut également se propager à d’autres organes du corps, affecter les articulations et le système nerveux. Si elle n’est pas traitée, cette maladie peut avoir de graves conséquences, telles que des complications neurologiques ou des lésions cardiaques.