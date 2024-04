Vous pouvez désormais facilement transformer votre iPhone en Game Boy...

Apple a été contraint de changer sa façon de fonctionner et a récemment commencé à autoriser une prise en chage « facile » des émulateurs de jeux. Pour ceux qui souhaitent tester cette nouvelle fonctionnalité, voici une astuce pour iGBA, un émulateur Game Boy pour iPhone.

Il s’agit du premier émulateur de jeu disponible pour iPhone et iPad. Avec iGBA, il est désormais possible de charger et de lire des ROM téléchargées sur l’appareil – ce qui n’était pas légalement possible il y a environ deux semaines.

Cette application désormais apparue sur l’App Store est une « copie » de GBA4iOS. Vous pouvez télécharger des ROM Game Boy Advance ou Game Boy Color à partir du Web, puis « ouvrir » iGBA pour commencer à jouer. Il est possible de sauvegarder des états, de personnaliser le contrôleur virtuel, d’effectuer des réglages tactiles et même de projeter l’écran grâce au AirPlay.

Ce qui distingue vraiment iGBA des autres émulateurs, c’est son incroyable optimisation. Cet émulateur est conçu pour fonctionner parfaitement sur les appareils iOS, offrant les meilleures performances. Que vous jouiez sur un iPhone, iPad ou iPod Touch, iGBA garantit une expérience d’émulation fantastique qui vous transporte directement à l’âge d’or du jeu.

Pour installer iGBA sur votre iPhone, cliquez simplement ici.