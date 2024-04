Comment exécuter des commandes Linux sous Windows avec WSL 2

Vous souhaitez exécuter des commandes Linux sur votre PC Windows ? N’installez pas de machine virtuelle. Utilisez plutôt le Sous-système Windows pour Linux (WSL) 2, un sous-système construit sur le succès du WSL original qui vous permet d’exécuter toutes les commandes dont vous avez besoin.

Exécutez des commandes Linux sur Windows 10 et 11 sans VM

C’est vrai, vous pouvez exécuter des commandes Linux sur Windows 10 et 11 sans configurer de machine virtuelle (VM – Machine virtuelle) en utilisant Oracle VirtualBox ou VMWare. Grâce à WSL 2, vous pouvez utiliser un Core Linux nativement sur Windows 10 ou 11 avec une installation minimale.

Peut choisir à partir d’une liste de distributions prises en charge par WSL 2 (y compris Ubuntu et Kali Linux) ou importez n’importe quelle distribution pour fonctionner avec WSL 2 en tant que fichier TAR.

Comment démarrer avec WSL 2

WSL 2 est disponible pour les utilisateurs exécutant Windows 10 (Build 19041 et versions ultérieures) et Windows 11 ; Si vous utilisez une ancienne version de Windows 10, vous devrez installer WSL 2 manuellement. Heureusement, Microsoft facilite l’installation et la configuration d’une distribution Linux sur WSL 2. Pour installer WSL 2 avec Ubuntu:

1. Allez dans « Menu Démarrer » et recherchez « cmd ». Ensuite, faites un clic droit sur « Invite de commandes » et sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur ».

Entrez la commande suivante et appuyez sur Entrée :

wsl --install

Le processus d’installation prendra un certain temps, vous devrez donc peut-être attendre. Si WSL est déjà installé, le message « Le sous-système Windows pour Linux est déjà installé« .

Maintenant, installez une autre distribution Linux (dans notre cas, Ubuntu), vous pouvez le faire en utilisant la commande suivante :

wsl --install -d 'Distribuição'

Une ligne de commande Ubuntu s’ouvrira automatiquement. Ici, entrez le nom d’utilisateur C’est mot de passe vous voulez et vous êtes prêt à partir !

note:

Vous pouvez afficher la liste des distributions Linux à partir de la ligne de commande en utilisant :

wsl.exe -l -o

Comment utiliser les commandes Linux dans WSL 2

1. Cliquez sur le « Menu Démarrer » et recherchez le nom de la distribution que vous venez d’installer. Lorsque l’option apparaît, cliquez dessus.

Linux possède de nombreuses commandes intégrées accessibles via le terminal. Ces commandes vous aident à gérer le système de fichiers, à installer paquets, exécuter des applications, éditer des fichiers et bien plus encore. Il n’est donc pas étonnant que les personnes ordinaires j’adore utiliser la ligne de commande Linux.

Pour le tester, vous pouvez essayer, par exemple, de créer un dossier, d’y accéder et de créer un fichier. Pour ce faire, entrez la commande suivante et appuyez sur Entrée.

mkdir myFolder && cd myFolder && touch newFile.txt

Utilisez facilement les commandes Linux sur Windows

Linux est un système d’exploitation puissant qui nécessite de s’habituer à sa ligne de commande. Vous pouvez gérer tous les aspects de votre WSL 2 via le terminal Linux. Apprendre les différentes commandes peut être frustrant au début, mais une fois que vous avez du mal à utiliser la ligne de commande, ce sera beaucoup plus facile.