4K QD-OLED vs 4K WOLED : ce que vous devez savoir

Envisagez-vous de vous lancer dans l’écosystème de jeu OLED avec un tout nouveau moniteur 4K à rafraîchissement rapide de 32 pouces, mais vous ne savez pas si vous devez choisir un panneau QD-OLED ou WOLED ? L’article d’aujourd’hui fournira une comparaison approfondie des deux, montrant précisément quel panneau fonctionne le mieux dans divers scénarios, y compris des visuels côte à côte que nous n’avons pas présentés dans les testeurs auparavant.

Cette année, deux nouveaux panneaux OLED concurrents ont été introduits sur le marché par Samsung et LG, offrant des caractéristiques de base d’un format de panneau 16:9 de 32 pouces, une résolution maximale de 3 840 x 2 160 (4K) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Le panneau QD-OLED de Samsung est déjà présent dans des moniteurs tels que l’Asus PG32UCDM, le MSI 321URX et le Dell AW3225QF, tandis que le panneau LG WOLED a été utilisé jusqu’à présent dans le LG 32GS95UE. De nombreux autres moniteurs utilisant les deux panneaux devraient être commercialisés tout au long de 2024.

Que sont les QD-OLED et WOLED ?

QD-OLED et WOLED sont deux sous-types d’écrans OLED, qui signifient écrans à diodes électroluminescentes organiques. Cela fait référence à la façon dont le panneau d’affichage produit de la lumière : les panneaux OLED émettent directement de la lumière à partir d’une couche de diodes organiques ; des millions de diodes par panneau.

Tous les panneaux OLED fonctionnent de cette manière et offrent plusieurs avantages clés. Étant donné que les OLED émettent directement de la lumière à partir de chaque pixel, chaque pixel peut contrôler individuellement sa puissance lumineuse, offrant ainsi une « gradation locale par pixel » – une fonctionnalité cruciale pour des présentations HDR exceptionnelles. Les OLED peuvent également désactiver complètement des pixels individuels pour afficher du vrai noir, conduisant à des noirs profonds de niveau zéro et à des ombres riches.

Si vous n’avez jamais utilisé de moniteur OLED auparavant, la comparaison la plus évidente à faire est celle avec un écran LCD. Les écrans à cristaux liquides comportent un rétroéclairage qui émet de la lumière qui traverse ensuite une couche de cristaux qui se tordent pour contrôler la couleur et la luminosité. Étant donné que les rétroéclairages LCD sont soit uniformes, soit divisés en zones, les écrans LCD manquent de contrôle par pixel, vous manquez donc de gradation locale par pixel ou de possibilité de désactiver des pixels individuels.

Le processus de transition cristalline dans un écran LCD est également généralement plus lent qu’un OLED modifiant le flux lumineux d’un pixel donné. En résumé, les fonctionnalités les plus recherchées dans un OLED sont son contrôle par pixel et sa vitesse de transition ; fonctionnalités présentes dans WOLED et QD-OLED.

Là où les sous-déclinaisons OLED diffèrent, c’est dans la composition de leurs panneaux et leur structure de sous-pixels. WOLED utilise une couche OLED qui émet une lumière blanche, qui passe ensuite à travers des filtres de couleur pour afficher le rouge, le vert et le bleu. De plus, il existe un quatrième sous-pixel sans filtre, permettant à la lumière blanche de la couche OLED de passer à travers. Cette conception, avec son quatrième sous-pixel blanc, donne son nom à WOLED, qui signifie « White OLED ».

QD-OLED fonctionne différemment. La couche OLED d’un QD-OLED émet de la lumière bleue, qui traverse une couche de points quantiques, modifiant la longueur d’onde de la lumière en rouge et vert pour les sous-pixels rouges et verts. Le sous-pixel bleu traverse la lumière bleue OLED. Les QD-OLED n’ont donc que trois sous-pixels, et ceux-ci sont disposés dans une configuration triangulaire avec le vert en haut et le rouge et le bleu en bas. Le QD dans QD-OLED fait référence à la couche de points quantiques qui est la clé de sa conception.

Bien que la technologie sous-jacente soit toujours OLED, le fonctionnement des dalles WOLED et QD-OLED est très différent, ce qui entraîne de nombreuses différences en termes de performances et d’autres caractéristiques d’affichage.

QD-OLED vs WOLED : performances de mouvement

En termes de vitesse et de performances de mouvement, il y a peu de différence entre les temps de réponse WOLED et QD-OLED. Dans tous les OLED que nous avons testés jusqu’à présent, les vitesses de transition sont à peu près les mêmes : elles sont ultra-rapides pour le WOLED et le QD-OLED, dans la plage de 0,3 ms. Ainsi, lorsque les deux technologies de dalle fonctionnent au même taux de rafraîchissement – ​​dans ce cas, 240 Hz, le maximum réalisable pour les deux en 4K – les performances de mouvement qui en résultent sont essentiellement identiques.

Contrairement aux sous-déclinaisons LCD telles que TN, VA et IPS, vous n’avez pas à vous soucier de la vitesse lorsque vous décidez entre WOLED et QD-OLED.

Cependant, avec cette génération de dalle, il existe une différence clé : LG Display a créé une technologie qu’ils appellent « Dual Mode », qui permet à leur panneau WOLED de fonctionner à une résolution inférieure de 1 920 x 1 080 avec un taux de rafraîchissement plus élevé de 480 Hz. La commutation entre les modes, du moins sur le LG 32GS95UE, est rapide et facile grâce à un bouton inclus sur le bord inférieur de l’écran.

Cela donne aux moniteurs 4K WOLED un net avantage en termes de clarté des mouvements pour les jeux compétitifs, car le taux de rafraîchissement peut être le double de celui du QD-OLED. Lors de le test des résultats du test Blur Busters UFO, la différence de clarté entre un OLED de 240 Hz et 480 Hz est évidente : l’image de 480 Hz est tout simplement beaucoup plus claire et des éléments tels que le texte en mouvement rapide sont plus faciles à analyser en mouvement. Avec une image en mouvement plus claire et moins floue à 480 Hz, les joueurs compétitifs ont un avantage pour repérer les ennemis dans des scénarios de combat rapides.

Bien sûr, pour atteindre 480 Hz sur un WOLED, vous devez sacrifier la résolution, et une image 1080p sur ce moniteur n’est pas aussi nette en termes de clarté ou de netteté du texte, surtout par rapport au mode 4K natif. Mais il s’agit uniquement d’un mode optionnel qui n’a aucun impact sur le mode 4K 240 Hz. Ainsi, dans le meilleur des cas, un panneau WOLED 4K peut être plus rapide dans des scénarios compétitifs si vous êtes prêt à baisser la résolution, et dans le pire des cas, un Le 4K WOLED sera égal à un 4K QD-OLED en termes de clarté lorsque les deux sont réglés sur 4K 240 Hz.

Le taux de rafraîchissement plus élevé dans la configuration Dual Mode donne également à WOLED un avantage en termes de latence d’entrée. Alors que tous les OLED 4K que nous avons testés ont eu d’excellents délais de traitement inférieurs à 1 ms dans leurs modes SDR et HDR, le mode 480 Hz plus élevé a moins de décalage de rafraîchissement et une latence globale plus faible car le taux de rafraîchissement est deux fois supérieur à celui du mode 240 Hz. Ainsi, lorsque l’on compare le décalage d’entrée WOLED et QD-OLED, ils sont tous deux à peu près identiques en 4K 240 Hz, mais les panneaux WOLED sont capables d’un décalage encore plus faible lorsqu’ils sont réglés sur le mode 480 Hz.

Si vous êtes principalement un joueur orienté solo et qui utilisera principalement le mode 4K, il y a peu de différence entre les technologies OLED pour le mouvement. Si vous êtes un joueur compétitif, le mode 480 Hz fourni avec WOLED est plus clair et offre une latence plus faible, ce qui lui confère un avantage notable.

QD-OLED vs WOLED : luminosité

La luminosité est toujours un sujet de discussion important lorsqu’il s’agit d’OLED, car il s’agit d’une faiblesse connue par rapport aux écrans LCD. Il existe quelques différences entre la luminosité des dalles 4K WOLED et 4K QD-OLED, mais elles ne sont peut-être pas aussi importantes qu’on pourrait le penser.

La luminosité du panneau n’est pas toujours cohérente dans toutes les implémentations, en particulier avec WOLED. L’année dernière, avec des moniteurs 1440p, certains fabricants comme Asus ont pu proposer une luminosité plus élevée que d’autres utilisant la même dalle. Les QD-OLED ont tendance à avoir des capacités de luminosité plus cohérentes entre les modèles, bien que la précision de la luminosité puisse varier. La discussion suivante est basée sur le test d’une poignée de modèles OLED 4K qui seront disponibles cette année.

La luminosité SDR est fondamentalement la même entre les modèles WOLED et QD-OLED que nous avons testés jusqu’à présent. Les deux déclinaisons de panneau offrent 250 nits dans la configuration SDR, avec des modes de luminosité uniforme disponibles ou activés par défaut. Ni l’un ni l’autre n’est particulièrement brillant, mais il n’y a aucun avantage dans les deux cas.

En luminosité HDR, les deux types de dalle semblent capables d’un niveau similaire de performances maximales. D’après les tests du 32GS95UE, la luminosité de 2 % et 10 % de la taille de la fenêtre peut être légèrement plus élevée sur le modèle WOLED, tandis que 5 % est plus élevée sur les modèles QD-OLED. Ceci est basé sur des tests synthétiques utilisant des modèles standard.

Pour la précision de la luminosité, cela variera en fonction du modèle que vous obtenez. Jusqu’à présent, les modèles QD-OLED que nous avons testés ont atteint une plus grande précision de suivi EOTF que le modèle WOLED de LG, mais au cours des dernières années de test des OLED, cela est davantage lié à la façon dont le produit spécifique est réglé qu’au panneau. technologie utilisée.

Il est utile de consulter les testeurs pour voir quels modèles spécifiques sont les meilleurs en termes de précision ; il est possible que d’autres moniteurs WOLED à venir dans les prochains mois offriront une précision similaire pour le HDR EOTF.

La précision de la luminosité peut également affecter les résultats réels. Alors que les modèles de test montrent des échanges de luminosité entre WOLED et QD-OLED, dans les scènes réelles, les moniteurs QD-OLED que nous avons testés ont généralement été plus lumineux. Par exemple, dans notre test vidéo à faible APL, le MSI 321URX atteint 897 nits, tandis que le LG 32GS95UE, dans son mode le plus lumineux, n’atteint que 603 nits. Il y a une différence moins substantielle dans les scènes APL moyennes, mais cela reste un avantage par rapport au QD-OLED. Cependant, cela doit être testé par modèle, car même certains QD-OLED n’ont pas les mêmes performances, comme le montrent les résultats différents entre les modèles MSI, Asus et Dell.

Ce qui ne changera pas entre les modèles, c’est que le QD-OLED a une luminosité des couleurs nettement supérieure à celle du WOLED. Les résultats de luminosité discutés jusqu’à présent concernent la luminosité blanche, qui sur les WOLED est améliorée grâce à son sous-pixel blanc. Lors de l’affichage de couleurs vives et très saturées, le sous-pixel blanc n’a aucun effet, ce qui conduit à de moins bons résultats sur un panneau WOLED.

En règle générale, la luminosité des couleurs sur un QD-OLED est plus de deux fois supérieure à celle d’un WOLED. Pour les couleurs primaires, la luminosité du rouge s’améliore de 105 à 241 nits en passant du WOLED au QD-OLED, le vert s’améliore de 296 à 686 nits et le bleu s’améliore de 34 à 69 nits. Vous constaterez également des gains importants pour les couleurs mélangées comme le cyan et le magenta. Cela signifie que lorsque le contenu demande un élément lumineux et très saturé, comme une enseigne au néon, l’écran QD-OLED deviendra beaucoup plus lumineux.

QD-OLED vs WOLED : volume et espace des couleurs

Cela conduit à un avantage significatif pour le QD-OLED en termes de volume de couleur. Sur la base de tests APL faibles, où les deux panneaux produisent leurs sorties les plus lumineuses, QD-OLED atteint environ 73 % Rec. Volume de couleurs 2020, contre seulement 34 % pour WOLED. L’avantage revient clairement au QD-OLED pour afficher la plus grande partie de la plage de couleurs et de luminosité HDR.

Il existe cependant une différence moins significative dans la couverture de l’espace colorimétrique. WOLED se situe généralement autour de 72 à 73 pour cent de Rec. Couverture de l’espace colorimétrique 2020, alors que QD-OLED se situe dans la fourchette de 80 %. Ainsi, même si les QD-OLED peuvent afficher une gamme de couleurs plus large que les WOLED, lorsque la luminosité n’est pas prise en compte, les deux types de dalle offrent une large gamme de couleurs adaptée au HDR.

QD-OLED vs WOLED : clarté du texte

La clarté du texte est un sujet de discussion majeur avec les panneaux 4K QD-OLED et 4K WOLED. Ces deux nouveaux panneaux à plus haute densité offrent une meilleure clarté du texte que les itérations précédentes et, à notre test, pour une utilisation typique, la qualité du texte de l’un ou l’autre est suffisamment correcte.

Vous ne verrez pas une qualité de texte aussi nette qu’un écran LCD de même taille et résolution, mais pour la plupart des applications comme la navigation sur le Web ou la rédaction de documents, elle est plutôt bonne – et nous utilisons un QD-OLED 4K pour la productivité depuis plus de six semaines maintenant sans réels problèmes.

Avec les panneaux 4K de 32 pouces, QD-OLED et WOLED affichent le texte différemment en raison de leurs structures de sous-pixels distinctes. WOLED utilise une configuration RGWB en bandes, tandis que QD-OLED utilise une configuration RVB triangulaire, avec le sous-pixel vert positionné au-dessus du rouge et du bleu.

Les systèmes d’exploitation modernes utilisent des techniques de rendu de texte sous-pixels pour améliorer la qualité du texte, et ces techniques sont conçues autour des dispositions traditionnelles de sous-pixels à bandes RVB vues sur les écrans LCD. Tout écart par rapport à la bande RVB entraîne une diminution de la qualité du texte – et QD-OLED et WOLED présentent des dispositions différentes de celles de la bande RVB.

D’après notre expérience, à 140 PPI, les artefacts avec le rendu de texte 4K OLED sont difficiles à repérer, mais il existe des artefacts distincts avec QD-OLED et WOLED. QD-OLED présente généralement un peu de franges rose-vert en bas et en haut du texte, respectivement. WOLED affiche généralement des ombres le long des bords fins gauche ou droit du texte.

Sur la base de notre utilisation typique de ces panneaux avec une mise à l’échelle de 125 % sous Windows, nous trouvons l’ombrage sur WOLED plus visible que les franges sur QD-OLED. Cependant, après avoir examiné une gamme de configurations différentes, cela peut varier en fonction de tout, de la taille et de la police du texte à la couleur et à l’arrière-plan du texte.

Certaines de ces choses peuvent être difficiles à afficher visuellement sur la caméra, car se rapprocher de l’écran avec un plus grand grossissement conduit souvent à des images montrant des pixels individuels, ce qui n’est pas vraiment représentatif de la façon dont ce type de densité de pixels est visualisé à une distance normale. Cependant, nous ferons de notre mieux pour vous expliquer.

Essentiellement, plus la taille de la police est petite, plus le QD-OLED a tendance à être beau. Lors de l’affichage de petites tailles de police, la définition des contours autour de certaines lettres minuscules (comme « b », « f » et « p ») est plus nette sur QD-OLED. Toutes les lettres ne sont pas plus belles, mais en général, nous pensons que le QD-OLED a l’avantage. Cela dit, plus la police est petite, plus les franges apparaîtront probablement, même si elles sont beaucoup plus visibles dans les images que dans la vie réelle.

Avec des tailles de police plus grandes, la correspondance devient plus uniforme. Par exemple, QD-OLED gère mieux les lettres comme le « E » majuscule et le « n » minuscule, mais WOLED est supérieur pour le « T » majuscule et le « j » minuscule. Les différences sont également moins prononcées pour le texte blanc sur fond noir, ainsi que pour les différentes couleurs de texte, comme le rouge ou le vert.

Ayant utilisé les deux panneaux côte à côte, nous préférons la façon dont QD-OLED restitue le texte sous Windows. Cependant, nous ne pensons pas que ce soit un problème majeur, et les acheteurs devraient largement être satisfaits de la qualité du texte offerte par ces OLED – elle est nettement meilleure que les panneaux OLED précédents.

S’il est indispensable d’avoir la meilleure qualité de texte, alors l’écran LCD IPS sera le meilleur choix. Mais en 2024, la densité et la structure des sous-pixels de ces OLED sont « suffisamment bonnes » pour une utilisation typique.

QD-OLED vs WOLED : revêtement d’écran

Le revêtement d’écran utilisé pour QD-OLED et WOLED est sensiblement différent. QD-OLED utilise un revêtement brillant pour les moniteurs commercialisés jusqu’à présent, tandis que WOLED utilise un revêtement mat. Le choix de LG Display d’opter pour du mat pour ses panneaux a suscité un certain débat. Cependant, d’après notre expérience, le fait que le brillant ou le mat soit meilleur peut être très subjectif et dépend de la façon dont vous utilisez votre moniteur.

Les WOLED utilisent un revêtement d’écran et une composition de panneau plus efficaces dans les environnements ambiants plus lumineux. L’utilisation de divers filtres entraîne moins de réflexion de la lumière ambiante, préservant ainsi les noirs profonds de l’OLED dans plus de conditions. Dans des environnements plus lumineux, en particulier avec un éclairage devant l’écran, le WOLED mat semblera avoir des noirs plus profonds qu’un QD-OLED brillant. Dans une comparaison côte à côte, l’apparence « plus noire » du WOLED lors de l’affichage du noir, par rapport au rouge-gris du QD-OLED, qui reflète davantage la lumière ambiante, est évidente.

La finition mate aide également WOLED à réduire les reflets de miroir définis par rapport au QD-OLED. Dans des environnements lumineux, certains objets reflétés sur un écran QD-OLED brillant peuvent être clairement visibles, ce qui est particulièrement problématique s’il y a des objets lumineux comme des lumières ou des fenêtres en face de votre moniteur. Sur un WOLED, ces éléments seront diffus et moins gênants, même si toute lumière est généralement encore réfléchie dans une certaine mesure. La finition brillante du QD-OLED fait également partie des meilleurs revêtements pour minimiser les reflets des miroirs, même s’ils sont toujours présents.

En revanche, il existe certaines configurations où QD-OLED sera préférable. L’optimisation du placement de la lumière pour éviter les reflets directs sur l’écran réduira considérablement la réflectivité de la lumière ambiante et il est possible, dans certains cas, que le QD-OLED réfléchisse moins la lumière en général, en utilisant la capacité de la finition brillante à empêcher la diffusion de la lumière. Cela se fera cependant au cas par cas et pourrait nécessiter des efforts d’optimisation.

Mais généralement, si vous pouvez positionner les sources lumineuses largement derrière l’écran, le QD-OLED finira par être plus beau que le revêtement mat WOLED, car il n’y a pas de grain de revêtement. Cela donne au QD-OLED une apparence plus claire et une présentation plus nette. Sans diffusion de lumière notable, il améliore également le contraste apparent dans certaines situations, donnant plus de « pop » aux scènes vibrantes et à contraste élevé. Le grain du revêtement WOLED est de nature modérée et peut être perceptible dans certaines situations, même si nous ne le trouvons personnellement pas gênant.

Dans un environnement sombre, comme jouer avec les lumières éteintes, il n’y a vraiment pas beaucoup de différence entre QD-OLED et WOLED, à l’exception du grain du revêtement. Les deux types de dalle produiront les mêmes noirs riches de niveau zéro sans lumière ambiante dans la version ; la finition mate n’impacte pas les noirs dans ce type d’environnement, pas plus que la mauvaise gestion des reflets de lumière ambiante par la dalle QD-OLED.

Pour résumer la différence de revêtement, vous préférerez généralement un revêtement mat si vous comptez principalement utiliser l’écran dans un environnement plus lumineux et un revêtement brillant lorsque vous l’utilisez principalement dans un environnement plus sombre ou optimisé en termes de lumière.

QD-OLED vs WOLED : angles de vision et uniformité

Les déclinaisons QD-OLED et WOLED offrent des angles de vision similaires, excellents dans les deux cas avec peu de perte de couleurs ou de luminosité lors de la visualisation sous des angles décalés. Les deux types de dalle présentent une excellente uniformité bord à bord en raison de leurs angles de vision élevés. Ainsi, dans une position de visualisation typique, il n’y a pas de problèmes évidents lors de la visualisation des coins de l’écran.

Une chose à noter, cependant, est que si vous êtes actuellement intéressé par un moniteur OLED 4K incurvé, celui-ci n’est actuellement proposé qu’avec la technologie QD-OLED. Le Dell Alienware AW3225QF utilise l’un des dalles incurvés de Samsung Display, alors que LG Display ne produit pour le moment que des WOLED plats dans ce format.

Bien qu’en général, l’uniformité soit assez bonne avec WOLED et QD-OLED, pour les nuances de gris foncé, WOLED peut souffrir de problèmes d’artefacts que nous qualifions d’« effet d’écran sale ».

Ceci est difficile à capturer sur l’appareil photo, mais essentiellement, lors de la visualisation de grandes sections uniformes de gris foncé, comme celles trouvées dans certaines applications, QD-OLED affichera ces sections « propres » avec une grande uniformité, alors que WOLED a un peu de « mouchetures » sales. » qui rend ces sections moins uniformes. Il s’agit d’un désagrément mineur qui peut affecter certaines applications, mais comme les grandes sections grises comme celle-ci sont rares dans le contenu vidéo ou les jeux, cela n’affectera pas la plupart des cas d’utilisation typiques de l’OLED.

La consommation électrique diffère également entre QD-OLED et WOLED, bien qu’elle dépende du contenu que vous consultez. Lorsque le contenu est majoritairement blanc, WOLED est généralement plus efficace grâce à l’utilisation d’un sous-pixel blanc, utilisant environ 35 à 40 % d’énergie en moins que QD-OLED pour un blanc pur plein écran. Cependant, dans d’autres scènes où le sous-pixel blanc n’a que peu ou pas d’avantage, comme l’affichage de la page d’accueil du Steam Store, la situation est inversée et le QD-OLED est désormais plus efficace. Dans cet exemple, nous avons vu 47 watts sur le WOLED et 32 ​​watts sur le QD-OLED.

D’autres aspects des performances dépendront en grande partie des modèles et des unités individuels. L’étalonnage des couleurs est un exemple où cela diffère selon la marque, tout comme des fonctionnalités telles que les commutateurs KVM, les modes d’émulation de l’espace colorimétrique, la sélection des ports et les garanties de rodage. Cependant, d’après ce que nous avons vu annoncé jusqu’à présent, il semble que si vous souhaitez la prise en charge de Dolby Vision, elle ne sera fournie que via les déclinaisons QD-OLED.

Choisir entre les deux

Lorsque vous choisissez un nouveau moniteur OLED 4K de 32 pouces et décidez si vous optez pour QD-OLED ou WOLED, il y a plus à considérer qu’il n’y paraît à première vue. Les deux panneaux disponibles actuellement sont basés sur la même technologie sous-jacente, mais leur implémentation, leurs performances et leurs fonctionnalités sont très différentes.

Les principales similitudes concernent les aspects fondamentaux de l’OLED. Les temps de réponse et les performances de mouvement sont les mêmes au même taux de rafraîchissement, et les deux déclinaisons offrent des noirs profonds de niveau zéro et une gradation locale par pixel, conduisant à un excellent HDR.

Nous avons également observé une luminosité SDR similaire, les mêmes excellents angles de vision et un risque similaire de brûlure – du moins pour l’instant, nous n’avons pas de preuves permettant de dire quelle technologie OLED est la plus résiliente.

Mais il y aura également des domaines qui dépendront des produits et modèles individuels proposés par les fabricants de moniteurs. L’étalonnage en modes SDR et HDR, la précision de la luminosité, la sélection du port, les fonctionnalités de traitement supplémentaires, les garanties de rodage, etc., sont tous contrôlés par les fabricants et diffèrent d’un modèle à l’autre, alors, comme toujours, vérifiez les test.

En ce qui concerne les différences, cependant, chaque déclinaison OLED présente des atouts évidents. Les panneaux 4K WOLED ont l’avantage en matière de clarté de mouvement grâce à leur fonctionnalité Dual Mode qui leur permet de fonctionner à 1080p 480 Hz, réduisant ainsi le décalage d’entrée et augmentant la clarté pour les joueurs compétitifs. Bien qu’il n’y ait pas de réelle différence en 4K 240 Hz, la possibilité de fonctionner à ce taux de rafraîchissement plus élevé sera très attrayante pour ceux qui aiment jouer à des titres rapides.

QD-OLED a l’avantage en termes de qualité de couleur. Ce type OLED a une gamme de couleurs plus large et un volume de couleurs beaucoup plus élevé, car la luminosité des couleurs est nettement plus élevée que celle du WOLED. Bien que WOLED puisse théoriquement produire une luminosité blanche maximale plus élevée, en pratique, jusqu’à présent, nous avons vu les QD-OLED devenir plus lumineux dans la plupart des situations HDR, bien que cela puisse varier d’une unité à l’autre.

Nous avons également remarqué une meilleure uniformité sur les panneaux QD-OLED sans effet d’écran sale, et jusqu’à présent, les QD-OLED sont le seul type à prendre en charge Dolby Vision – bien que cela semble plus être une limitation de mise à l’échelle qu’une limitation du panneau WOLED quant à la raison pour laquelle le Les WOLED annoncés jusqu’à présent ne prennent pas en charge Dolby Vision.

Certains domaines dépendront également de vos préférences personnelles. Les panneaux QD-OLED sont pour la plupart brillants, tandis que tous les panneaux WOLED 4K de 32 pouces sont mats. Chaque revêtement a ses forces et ses faiblesses, et les personnes ont tendance à avoir de fortes préférences quant à savoir lequel est le meilleur. Nous pensons que QD-OLED est meilleur dans les environnements plus sombres et WOLED est meilleur dans les environnements lumineux.

Dans l’ensemble, nous ne pensons pas qu’il y ait de gagnant évident, mais nous recommandons plutôt chaque panneau à un type d’acheteur différent. Si vous aimez les jeux multijoueurs compétitifs, nous pensons que le 4K WOLED avec sa fonctionnalité Dual Mode est le choix évident, mais pour les jeux HDR en solo, la luminosité plus élevée et le volume de couleurs supérieur du QD-OLED sont plus attrayants.

En ce qui concerne le choix d’un moniteur à acheter, cela dépendra davantage du produit final que du simple panneau utilisé. Au moment de la rédaction, nous pensons que le LG 32GS95UE WOLED est trop cher et qu’il lui manque quelques fonctionnalités par rapport aux alternatives QD-OLED. Mais d’autres WOLED arrivent, qui pourraient être plus compétitifs dans ces domaines. Le meilleur moniteur de jeu 4K QD-OLED du moment est l’Asus ROG Swift PG32UCDM, même si les différences entre les modèles actuels – clarté des mouvements, temps de réponse et luminosité – sont mineures, les performances globales du moniteur Asus se démarquent.

Nous sommes cependant heureux de constater une saine concurrence et de nombreuses options intéressantes. Avoir deux déclinaisons de dalle signifie plus d’options pour les acheteurs, plus de concurrence pour faire baisser les prix et, espérons-le, suffisamment de raisons pour encourager le développement et l’innovation parmi les panneaux de jeu OLED.

