Google va dépenser 1 milliard de dollars pour poser deux nouveaux câbles sur les fonds marins du Pacifique

La grande image: Les câbles sous-marins constituent l’épine dorsale du réseau numérique mondial. Google, l’une des plus grandes sociétés Internet de la planète, s’intéresse vivement à l’amélioration des infrastructures sous-marines qui relient les continents.

Google a annoncé un nouvel investissement d’un milliard de dollars pour améliorer la connectivité numérique au Japon. Cette initiative, connue sous le nom de Pacific Connect, implique le développement de deux nouveaux câbles sous-marins en collaboration avec différents partenaires constructeurs. Ces câbles établiront de nouvelles routes Internet à fibre optique entre les États-Unis et le Japon, dans le but d’améliorer la fiabilité et la résilience de la connectivité numérique dans la région, qui comprend la partie continentale des États-Unis, le Japon et plusieurs territoires insulaires du Pacifique.

Le premier câble, nommé Proa d’après les pirogues à voile traditionnelles des îles Mariannes, sera construit par NEC Corporation. Proa reliera le Japon, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord (CNMI) et Guam dans la sous-région Micronésie de l’océan Pacifique occidental. De plus, Google prévoit d’étendre le système de connexion (TPU) existant Taiwan-Philippines-États-Unis au CNMI. Ensemble, ces câbles (Proa et TPU) établiront une nouvelle route Internet entre les États-Unis et la ville japonaise de Shima.

NEC construira également Taihei, le deuxième câble de l’investissement de Google. Nommé d’après le mot japonais signifiant « paix » et océan Pacifique, le câble Taihei reliera le Japon au territoire d’Hawaï. Google a également annoncé l’extension du câble Tabua précédemment annoncé à Hawaï. Une fois terminés, les systèmes Taihei et Tabua offriront une voie diversifiée pour la connectivité Internet entre les États-Unis et Takahagi, au Japon.

Mountain View alloue également une partie du financement récemment annoncé pour créer un câble « d’interconnexion » entre Hawaï, CNMI et Guam. Cette interconnexion se connectera à son tour aux routes transpacifiques, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant la latence dans l’ensemble des îles du Pacifique.

Selon Arnold I. Palacios, gouverneur du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, le câble sous-marin Proa et l’intérêt continu de Google pour le CNMI pour son initiative Pacific Connect s’alignent sur la vision du Commonwealth d’une région du Pacifique plus connectée et technologiquement avancée. Palacios le décrit comme un « voyage collaboratif » qui apportera de nouvelles opportunités aux îles CNMI.

Google souligne comment les câbles sous-marins favorisent les opportunités économiques dans les pays qu’ils connectent. La société cite une étude axée sur le Japon selon laquelle ses investissements dans l’infrastructure de réseau étaient suffisamment importants pour ajouter 400 millions de dollars au GDP du pays. Un accès accru aux services numériques peut conduire au développement des compétences et à de nouvelles opportunités de carrière, déclare Mountain View, tandis que les entreprises et les organisations publiques peuvent fournir un meilleur service global à chacun.

