40 enfants ajoutés à des groupes WhatsApp d’auto-mutilation, le cas terrorise les familles de Tyneside

Les étudiants mineurs ont été ajoutés à des groupes où sont partagés du contenu violent, raciste et dangereux. Une fois qu’ils sont entrés, il est difficile de sortir du système.

Vous recevez une invitation, ouvrez WhatsApp, il y a une nouvelle discussion, vous cliquez dessus et entrez dans un monde souterrain. Selon une enquête de la BBC, 40 enfants de seulement 9 ans ont été ajoutés à des groupes qui promeuvent l’auto-mutilation, la violence sexuelle et le racisme. Les parents des élèves des écoles de Tyneside, dans le nord-est de l’Angleterre, ont reçu un avertissement de la police de Northumbria.

Le père d’une fille concernée a déclaré avoir découvert ces discussions « qui contiennent des images que aucun enfant ne devrait jamais voir« . Il a ajouté : « Je l’ai immédiatement retirée du groupe, mais le mal pourrait déjà être fait. J’ai été choqué, je trouve cela absolument terrifiant. »

Ces discussions sont souvent un réservoir pour collecter des images de toutes sortes, des abus à l’automutilation. La BBC a en effet trouvé des photos de corps mutilés et de violences. La police de Northumbria a expliqué qu’elle enquêtait sur les « signalements de contenus inappropriés ».

Pourquoi un groupe d’enfants crée-t-il des images pédopornographiques avec l’intelligence artificielle

Il y avait près de 900 personnes dans les groupes. Selon Rani Govender, responsable de la sécurité des enfants en ligne, les contenus promouvant le suicide ou l’automutilation peuvent être dévastateurs et aggraver les problèmes de santé mentale existants. « Cela peut avoir un impact important sur leur sommeil et leur anxiété », a-t-il expliqué.

Le cas de Molly Russell

Le monde souterrain (mais extrêmement accessible) fait de contenus violents, perturbants ou offensants a déjà fait ses victimes. Parmi elles, Molly Russell, 14 ans. La jeune fille s’est suicidée en 2017, les enquêtes ont révélé que durant les six derniers mois de sa vie, Molly a interagi avec plus de 2 100 publications sur Instagram liées à la dépression, l’automutilation ou le suicide. « Ce contenu a eu un impact significatif et non négligeable sur sa santé mentale », a déclaré Andrew Walker, médecin légiste impliqué dans l’affaire.

Avec le suicide de Molly, les réseaux sociaux ont été pointés du doigt pour la première fois. « Quand nous avons vu les contenus nuisibles auxquels Molly avait été exposée avant sa mort, nous avons été horrifiés« , a raconté Ian Russell, le père de Molly. « Je n’imaginais pas que les plateformes mondiales pourraient héberger ces contenus ou permettre à leurs algorithmes de les recommander ». De plus, Russell a ajouté : « Nous pensions que les plateformes auraient supprimé ce contenu », a-t-il dit. « Plus de six ans se sont écoulés depuis la mort de Molly et trop peu de choses ont changé. La culture d’entreprise de ces plateformes doit changer, les profits doivent passer après la sécurité« .

Les risques pour les mineurs

Il ne suffit pas de quitter les groupes, car les enfants peuvent être contactés ou ajoutés à de nouvelles discussions. Une fois que leur numéro a été partagé, il est très difficile de sortir du système. Le père d’une des victimes, par exemple, a raconté que sa fille avait été contactée par un inconnu, même après avoir supprimé la discussion. « Elle m’a dit qu’un garçon avait appelé son numéro qu’il avait trouvé dans la discussion, heureusement elle n’a pas révélé son nom complet ni l’école qu’elle fréquente », a-t-il expliqué à la BBC.