Un ancien développeur Microsoft affirme que les performances de Windows 11 sont "comiquement mauvais," même avec un PC monstre

Contexte : Beaucoup de personnes n’aiment toujours pas Windows 11 – c’est en partie pourquoi les taux d’adoption du système d’exploitation le plus récent sont décevants – il n’est donc pas surprenant d’entendre quelqu’un se plaindre de ses performances. Même un ancien développeur Microsoft qui a aidé à créer certaines parties de Windows pense que le menu Démarrer de Windows 11 est « comiquement mauvais » malgré l’utilisation d’une bête de PC.

Andy Young, un ancien ingénieur logiciel senior de Microsoft, a publié un message sur X/Twitter déplorant que même avec son processeur Core i9 à 1 600 $ et 128 Go de RAM, les performances du menu Démarrer de Windows 11 sont souvent horribles.

Young a inclus un clip vidéo illustrant pourquoi il est si ennuyé. La fonction de recherche ne semble pas fonctionner du tout au départ, l’obligeant à fermer et à rouvrir le menu Démarrer. Il fonctionne une deuxième fois, mais tout est très lent et les résultats tardent à apparaître.

Le menu Démarrer de Windows 11 est comiquement mauvais. Cette machine dispose d’un processeur Core i9 à 1 600 $ et de 128 Go de RAM et c’est la performance que j’obtiens souvent. Que se passe-t-il à Redmond ? pic.twitter.com/hDvALHRB5q –Andy Young (@anerdguynow) 9 avril 2024

Dans le message de suivi, Young a souligné qu’il aimait Windows, d’autant plus qu’il avait aidé à créer certaines parties de son code, mais a noté qu’il restait encore du travail à faire étant donné le pourcentage important d’utilisateurs frustrés par Windows 11. Il a également exprimé un aspirer à ce que Windows soit « aussi performant qu’avant », ce que nous ressentons tous.

Pour être clair, j’adore Windows. J’ai aidé à en construire certaines parties. Je veux que ce soit aussi bon qu’avant. Si les données suggèrent que le logiciel que vous créez frustre un pourcentage important d’utilisateurs, cela signifie qu’il reste du travail à faire. –Andy Young (@anerdguynow) 10 avril 2024

Windows 11 est confronté à des problèmes depuis son lancement officiel en 2021. Les exigences du système d’exploitation étaient, et sont souvent encore, un obstacle pour beaucoup – cette raison est souvent citée pour expliquer le taux d’adoption plus lent que prévu de Windows 11 dans les entreprises.

Windows 11 a également connu de nombreux problèmes affectant les performances au fil du temps. Il y avait des ralentissements de stockage qui tuaient les vitesses des disques durs et des SDD (vitesses d’écriture aléatoires jusqu’à 55 % plus lentes, dans le cas de ces derniers), la fonction de sécurité basée sur la virtualisation (VBS) diminuait les fréquences d’images du jeu et de nombreuses mises à jour qui ont gêné le système. système jusqu’à ce que Microsoft publie un correctif, ce qui provoquait souvent un autre problème.

En ce qui concerne les performances du menu Démarrer, la désactivation des résultats de recherche en ligne accélérera certainement les choses. Il existe d’autres modifications du registre qui peuvent aider, notamment, comme l’a noté un utilisateur, en accédant à Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop et en modifiant MenuShowDelay de 400 par défaut à 0.

Les derniers résultats de Statcounter montrent que la part de marché de Windows 11 a chuté le mois dernier tandis que Windows 10 a gagné des utilisateurs pour le deuxième mois consécutif. C’est une histoire similaire dans l’enquête Steam, où la part de Windows 11 parmi les participants a diminué pour le deuxième mois tandis que Windows 10 a augmenté. Il sera intéressant de voir ce qui se passera lorsque la prise en charge de Windows 10 prendra officiellement fin le 14 octobre 2025 et que les organisations qui ne procéderont pas à la mise à niveau devront payer pour l’abonnement coûteux aux mises à jour de sécurité étendues (ESU).



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :