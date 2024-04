Vampire Survivors collabore avec Contra, la célèbre saga de Konami, pour son nouveau DLC

Ce nouveau DLC arrivera en mai, tandis qu’en été, il sera également disponible sur PlayStation, car le titre sortira sur les consoles de Sony à cette période.

Vampire Survivors collabore avec Contra pour son nouveau DLC

Si nous parlons des jeux indépendants les plus réussis de ces dernières années, nous ne pouvons pas ignorer Vampire Survivors, le titre développé par Poncle. En réalité, ce succès est toujours palpable aujourd’hui, car il a récemment été annoncé que le jeu aurait deux nouvelles versions cet été et qu’il recevrait bientôt un nouveau DLC très spécial, puisqu’il s’agit d’une collaboration avec l’une des sagas classiques de Konami.

Les nouvelles versions de Vampire Survivors seront celles de PlayStation 5 et 4, qui s’ajouteront à celles de PC, Nintendo Switch, Xbox et bien sûr, les appareils mobiles (à la fois sur iOS et Android). Ces versions n’ont pas de date précise, en dehors du fait qu’elles sortiront cet été, mais ce qui a une date de sortie précise est le nouveau DLC avec Contra, la série emblématique de Konami, qui sortira le 9 mai sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible. Bien sûr, une fois que le jeu sera disponible sur les consoles de Sony, cette extension pourra également être appréciée sur les plates-formes mentionnées.

Beaucoup d’entre vous attendaient certainement une collaboration avec Castlevania, ce qui aurait été plus logique compte tenu du thème, mais il faudra attendre pour voir si cela se produit. Quoi qu’il en soit, Vampire Survivors recevra le 9 mai prochain le DLC payant Opération Guns. En ce qui concerne son prix, nous pouvons indiquer qu’il sera très abordable pour toutes les bourses, car il ne coûtera que 2,49 euros et nous pourrons profiter de nombreux nouveaux contenus.

Pour être exact, ce DLC comprendra 11 nouveaux personnages, 22 nouvelles armes et leurs évolutions, ainsi qu’une courbe de difficulté qui promet de combiner le gameplay d’arcade avec la formule caractéristique de Vampire Survivors. Au-delà de ce qui a été mentionné, on s’attend également à ce que cette extension propose une nouvelle carte et une autre carte bonus, ainsi que 13 morceaux de musique. Avec ce nouveau DLC, on cherche à rendre hommage à Contra et à sa difficulté reconnue, même si les dégâts seront un peu moindres ici. À ce jour, ce ne sera pas la série la plus populaire de l’entreprise, mais la saga de jeux de tir à défilement latéral est un véritable classique de l’industrie, et elle est sur le point d’arriver dans Vampire Survivors.