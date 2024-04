Grâce à un accord entre l’agence spatiale américaine (NASA) et l’agence japonaise (JAXA), le premier non-américain à atterrir sur la Lune devrait être un astronaute japonais.

Les Terriens sont enthousiastes à l’idée d’explorer ce qui se trouve au-delà de la Terre, et l’accent est mis sur la Lune et Mars. En effet, nous connaissons les plans qui sont mis en place et l’ambition des entreprises et des gouvernements est réelle.

Maintenant, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, et le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon, Masahito Moriyama, ont conclu un accord visant à promouvoir l’exploration humaine durable de notre satellite naturel.

En vertu de cet accord, le Japon concevra, développera et exploitera un rover pressurisé pour des missions habitées et non habitées sur la Lune. La NASA, quant à elle, facilitera le lancement et l’arrivée du rover sur la surface lunaire et offrira deux opportunités aux astronautes japonais de se rendre sur la Lune.

Lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu le 9 avril au siège de la NASA à Washington, le président de la JAXA, Hiroshi Yamakawa, était également présent.

Le président Joe Biden et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, partagent l’ambition qu’un citoyen japonais devienne le premier astronaute non-américain à marcher sur la surface lunaire lors d’une prochaine mission Artemis.

La course aux étoiles est dirigée par des nations qui explorent l’espace ouvertement, en paix et ensemble. C’est vrai pour les États-Unis et le Japon sous la direction du président Biden et du Premier ministre Kishida. Les États-Unis ne marcheront plus seuls sur la Lune. Avec ce nouveau rover, nous ferons des découvertes innovantes sur la surface lunaire qui profiteront à l’humanité et inspireront la génération Artemis.

a déclaré Bill Nelson dans un communiqué de presse.

Quel véhicule emmènera le Japon sur la Lune ?

Le accord prévoit que le Japon concevra, développera et exploitera un rover pressurisé pour des missions habitées et non habitées sur la Lune. Il servira essentiellement à améliorer la capacité des astronautes à explorer et à mener des recherches scientifiques dans diverses zones lunaires.

Une fois sur la Lune, le rover se transformera en habitat et en laboratoire mobiles, capable d’accueillir deux astronautes pendant de longues périodes. Il permettra ainsi une plus grande mobilité et productivité lors des missions lunaires.

Avec une série d’ambitions spatiales, la NASA se joint au Japon

L’accord entre la NASA et la JAXA s’inscrit dans le cadre de l’Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la Coopération dans l’Exploration Spatiale et l’Utilisation de l’Espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, à des fins pacifiques.

Signé en janvier 2023, le document reconnaît l’intérêt mutuel pour l’exploration spatiale pacifique et prépare une large collaboration entre les deux pays dans plusieurs domaines d’exploration et d’utilisation de l’espace.

En plus de l’exploration de la Lune, l’accord devrait permettre la participation du Japon à d’autres missions de la NASA, notamment la mission Dragonfly et le télescope spatial Nancy Grace Roman. De plus, le Japon et les États-Unis prévoient de collaborer sur le satellite d’observation solaire de prochaine génération de la JAXA, le SOLAR-C, qui permettra d’étudier les atmosphères solaires.

Dans le cadre d’un autre accord signé en 2022, la NASA invitera un astronaute japonais à participer en tant que membre d’équipage à une prochaine mission Artemis vers la Gateway. En échange, le Japon fournira à la NASA un contrôle environnemental, des systèmes de support de vie et des services de transport de fret.