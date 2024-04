Comment activer et utiliser la traduction en direct sur les téléphones Samsung Galaxy

L’intelligence artificielle est actuellement le sujet de discussion le plus chaud en ville. Nous assistons à l’intégration de la technologie IA dans presque tous les nouveaux smartphones et autres appareils intelligents. L’une des caractéristiques les plus appréciées des nouveaux téléphones Galaxy S24 est l’IA Galaxy. Samsung a inclus de nombreuses fonctionnalités d’IA dans les téléphones de la série S.

Live Translate est une fonctionnalité d’IA extrêmement utile disponible sur la série Galaxy S24. Elle élimine toutes les barrières linguistiques pendant une conversation, vous pouvez l’utiliser lorsque vous appelez quelqu’un qui parle une langue différente. Par la suite, Samsung a étendu la disponibilité de cette fonctionnalité à d’autres téléphones grâce à la mise à jour One UI 6.1.

À l’origine, les fonctionnalités d’IA de Galaxy prenaient en charge 13 langues et 17 régions. La même chose peut être dite pour Live Translate, voici les pays concernés : Chinois simplifié, Anglais (Inde, Royaume-Unis, États-Unis), Français, Allemand, Hindi, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Français (Mexique, France, États-Unis), Thaï, Vietnamien.

Cette semaine, Samsung a confirmé que les fonctionnalités d’IA prendront en charge trois langues supplémentaires au printemps 2024 : l’anglais australien, le cantonais et le français canadien.

Avant de passer aux étapes, vous voudrez peut-être connaître la liste des téléphones et tablettes compatibles avec la fonction Live Translate de Galaxy AI. Voici la liste :

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Si vous voulez savoir comment activer votre propre traducteur personnel sur votre smartphone Galaxy, lisez la suite.

Comment activer Live Translator sur les téléphones Galaxy avec One UI 6.1

La fonctionnalité Live Translate peut être activée facilement sur n’importe quel téléphone Galaxy utilisant One UI 6.1. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Google et un compte Samsung connectés sur votre smartphone. Si vous avez déjà configuré les deux comptes sur votre smartphone, suivez ces étapes pour activer la fonctionnalité Live Translate.

Étape 1 : Ouvrez les Paramètres et appuyez sur Fonctions avancées.

Étape 2 : Sélectionnez Intelligence avancée.

Étape 3 : Appuyez sur Téléphone et activez le basculement pour Live Translate.

Étape 4 : Sélectionnez votre langue dans la section « Moi » et la langue de l’autre personne dans la section « Autre personne ». (Vous pourriez être invité à télécharger une page de langue supplémentaire, sélectionnez simplement l’option de téléchargement pour installer les compléments nécessaires).

Comment utiliser la fonctionnalité Live Translate

Avec la fonctionnalité Live Translate activée sur votre smartphone, vous pouvez simplement passer un appel à quelqu’un qui parle une langue différente. Voici comment utiliser la fonctionnalité Live Translate.

Étape 1 : Ouvrez l’application Téléphone et appelez la personne avec qui vous souhaitez parler.

Étape 2 : Lorsque vous passez un appel ou lorsque l’appel arrive, vous verrez l’option Call Assist, appuyez dessus.

IMG Source: Samsung

Étape 3 : Sélectionnez l’option Live Translate, elle active instantanément la fonctionnalité et vous verrez les traductions directement sur votre écran.