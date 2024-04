EA Play bénéficie d’une hausse de prix, à partir de 39,99 $ par an

Qu’est-ce qui vient de se passer? De nombreux services d’abonnement aux jeux et au streaming ont augmenté leurs prix au cours de l’année écoulée, car à peu près tout le reste devient également plus cher. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Electronic Arts ne rejoigne d’autres grands éditeurs de jeux, augmentant ses prix d’environ 30 %.

Les abonnés EA Play devraient bientôt commencer à recevoir des e-mails les informant d’une augmentation modérée des prix mensuels et annuels. La hausse entre en vigueur le 10 mai, mais les nouveaux prix sont déjà apparus sur le site Internet de l’entreprise.

Le prix mensuel de l’abonnement de base passera de 4,99 $ à 5,99 $, tandis que les abonnements annuels passeront de 29,99 $ à 39,99 $. Pendant ce temps, EA Play Pro bénéficie d’une augmentation mensuelle de 14,99 $ à 16,99 $ et d’une augmentation annuelle de 99,99 $ à 119,99 $.

Les abonnés au niveau de base peuvent télécharger une large sélection de titres un peu plus anciens du catalogue d’EA sur PlayStation, Xbox, Steam et le lanceur de jeux PC de la société. Ils bénéficient également d’un accès automatique à certains éléments du jeu et d’essais de 10 heures des dernières versions d’EA. La mise à niveau vers Pro élargit le choix pour inclure davantage de jeux, des éditions premium et un accès anticipé à de nouveaux jeux.

Parmi les titres les plus remarquables figurent les jeux EA Sports et divers jeux Star Wars datant de plusieurs décennies. Les utilisateurs de Xbox et de PC doivent noter que l’abonnement Game Pass de Microsoft offre à EA Play un accès à tous les titres publiés par Microsoft et à bien d’autres jeux. Bien que les niveaux de base du Game Pass coûtent plus cher qu’EA Play, Game Pass Ultimate propose le même prix mensuel qu’EA Play Pro.

Selon Gamesindustry.biz, l’inflation est à l’origine de la hausse des prix. L’inflation a récemment rendu plus chers divers biens et services, et les abonnements aux divertissements ne font pas exception.

Apple a augmenté les prix de ses services de streaming vidéo, de musique, de jeux et autres services d’abonnement à la fin de l’année dernière. Certains prix du géant de Cupertino ont augmenté de plus de 40 pour cent.

Sony a également proposé une augmentation de prix à ses abonnés l’année dernière, mais uniquement pour les forfaits annuels. À peu près au même moment, le Game Pass est devenu plus cher dans de nombreux pays, mais Microsoft n’a pas encore accordé d’augmentation aux abonnés américains ou aux utilisateurs de PC dans le monde.

Netflix a augmenté ses prix à plusieurs reprises au fil des ans, la dernière fois l’automne dernier, et devrait les augmenter à nouveau cette année. YouTube, Amazon et Disney ont également suivi la tendance au cours de l’année écoulée.

