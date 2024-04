La bande-annonce de l’histoire de Star Wars Outlaws révèle la date de lancement, l’édition physique nécessite une connexion Internet

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une nouvelle bande-annonce de Star Wars Outlaws est sortie, révélant qu’il nous reste un peu plus de quatre mois à attendre avant de jouer à l’aventure d’Ubisoft. Il a également été découvert qu’il s’agirait d’un autre jeu dont l’installation de l’édition physique nécessite une connexion Internet.

La dernière bande-annonce de Star Wars Outlaws montre davantage l’histoire du jeu et son protagoniste, le scélérat Kay Vess. La grande révélation arrive à la fin : Outlaws sortira le 30 août, en supposant qu’il ne souffre pas du fléau bien trop courant des retards dans les gros gibiers.

Si vous ne pouvez absolument pas attendre aussi longtemps, l’achat des éditions Gold ou Ultimate vous accordera un accès anticipé de trois jours, tout comme l’abonnement à Ubisoft+. Les éditions les plus chères sont également accompagnées d’un Saison Pass qui comprend deux DLC, la mission exclusive « Jabba’s Gambit » et le pack cosmétique « Kessel Runner Character Pack ». Le reste des goodies de l’Ultimate Edition comprend le Sabacc Shark Bundle, le Rogue Infiltrator Bundle et un livre d’art numérique.

Best Buy est l’un des sites de ventes à avoir publié les informations de précommande et les illustrations de la boîte de Star Wars Outlaws. Ce dernier confirme qu’il s’agira d’un autre jeu dans lequel la version physique nécessite une connexion internet pour s’installer. C’était également le cas avec un précédent titre d’Ubisoft, Avatar : Frontiers of Pandora, qui nécessitait une connexion pour installer le correctif obligatoire du premier jour.

Ubisoft a confirmé que, comme Frontiers of Pandora, une connexion Internet est requise pour l’installation et les mises à jour, mais vous pourrez jouer au jeu hors ligne le reste du temps.

Outlaws, qu’Ubisoft appelle le premier jeu Star Wars en monde ouvert, se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, d’où la vue de Han Solo figé dans la carbonite.

Il y a beaucoup de choses dans la bande-annonce qui devraient plaire aux fans de Star Wars, notamment une fosse Sarlacc, des batailles de vaisseaux spatiaux, des AT-ST et un grand nombre de races extraterrestres, mais la majorité des commentaires de la vidéo sont négatifs. Ubisoft, bien sûr, est régulièrement élue société de jeux vidéo la plus détestée au monde pour ses actions et ses paroles, et la déception de Skull and Bones, tout aussi en vogue, est encore fraîche dans les esprits.

Ubisoft annonce que Star Wars Outlaws sortira sur Xbox Series X/S, PS5, Amazon Luna et Ubisoft Connect. Le communiqué ne mentionne ni Steam ni Epic Games Store.

