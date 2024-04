La dernière prévision d’Elon Musk : « D’ici 2025, l’IA dépassera l’intelligence humaine »

Il milliardaire n’en est pas à sa première prédiction : Musk avait déjà promis des voitures entièrement autonomes d’ici 2017 et des puces Neuralink implantées dans le cerveau d’ici 2020.

La Silicon Valley est devenue une Delphes contemporaine, avec des oracles qui prédisent l’avenir de l’humanité. Souvent contradictoires, influencées par des intérêts économiques, elles oscillent entre promesses et apocalypses imminentes. La dernière prédiction d’Elon Musk suit également ce schéma. Lors d’une interview avec Nicolai Tangen, directeur général de Norges Bank Investment Management, diffusée en direct sur le réseau social X, il a annoncé l’arrivée d’une intelligence artificielle surhumaine d’ici 2025 et le développement, dans les cinq prochaines années, d’une IA capable de surpasser tous les êtres humains.

Il ne s’agit pas de la première prédiction de Musk, qui avait déjà imaginé le lancement d’une IA similaire en 2029. Mais les développements technologiques progressent plus rapidement que prévu, a-t-il expliqué, anticipant ainsi l’arrivée des « superintelligences » artificielles. Musk a fait de nombreuses prédictions, des voitures Tesla entièrement autonomes en 2016 aux puces Neuralink implantées dans le cerveau humain en 2020 (ce qui s’est produit cette année). D’un côté, il s’agit de prédictions, des paris lancés sur la base de données partielles, mais nous parlons aussi de la Silicon Valley, qui a construit pendant des années une rhétorique imprégnée de promesses et de grandes peurs.

« Mon hypothèse est que nous aurons une intelligence artificielle plus intelligente que celle de n’importe quel être humain probablement d’ici la fin de l’année prochaine », a déclaré Musk. « L’année dernière, les puces ont limité le développement », a-t-il dit. « Les personnes n’avaient pas assez de puces Nvidia. Cette année, elles seront alimentées par un transformateur de tension. Dans un an ou deux, ce ne sera que l’approvisionnement en électricité ».

Parmi les grands défis du développement de l’intelligence artificielle, il y a les puces. Musk a expliqué qu’environ 20 000 Nvidia ont été nécessaires pour former son modèle Grok 2, et que Grok 3 nécessitera 100 000 puces Nvidia H100.

Musk s’intéresse au marché de l’intelligence artificielle. En 2023, il a fondé xAI et lancé son chatbot Grok. Le nom est une déclaration d’intention, il vient du verbe « to grok », utilisé dans les années 60 par les hippies californiens et est resté dans le jargon informatique. Cela indique comprendre pleinement et intuitivement un concept, et ce verbe est largement utilisé dans « Le Guide du voyageur galactique » de Douglas Adams, l’un des livres préférés d’Elon Musk.

Lors du lancement de sa startup AI, Musk a expliqué que son objectif était de développer une intelligence artificielle dont la mission serait de se concentrer sur la compréhension de la nature de l’Univers : « Je pense que cela pourrait être la meilleure voie vers la sécurité, dans le sens où il est peu probable qu’une intelligence artificielle qui se soucie de comprendre l’univers détruise les humains, car nous sommes une partie intéressante de l’Univers ». Musk a souvent insisté sur l’éthique de l’intelligence artificielle, même avec des discours apocalyptiques : « Il est important pour nous de nous préoccuper d’un futur comme celui de Terminator, précisément pour éviter un futur comme celui de Terminator ».