Logitech lance son clavier mécanique le plus compact à ce jour

Le nouveau PRO X 60 de Logitech se distingue par son design 60% et ses technologies KEYCONTROL et G-SHIFT, axées sur la personnalisation et les performances pour les joueurs exigeants

Le nouveau clavier Logitech Pro X 60 en couleur noir

Le monde des périphériques gaming continue de connaître d’importantes transformations et cette fois-ci, Logitech est protagoniste. La société a présenté le PRO X 60, un clavier mécanique compact de haute performance, qui se distingue principalement par son format ultra-compact, grâce à une configuration de 60% qui réduit considérablement le nombre de touches pour s’adapter à n’importe quel espace.

Caractéristiques et fonctionnalités du Pro X 60

Le Pro X 60 propose un format de clavier 60%, un design compact qui gagne en popularité, principalement pour sa facilité de transport et pour offrir plus d’espace pour les mouvements de la souris, un aspect crucial pour les joueurs qui participent à des jeux vidéo FPS haute performance. En comparaison, il est plus compact même que le Corsair K65 Pro Mini que nous avons pu tester il y a quelque temps.

En plus de sa taille compacte, ce clavier intègre KEYCONTROL, une technologie propre à Logitech qui offre aux joueurs la possibilité de personnaliser le dispositif bien au-delà de ce qu’un clavier standard permet. Grâce à GHUB, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme d’options qui leur permettent d’assigner jusqu’à 15 fonctions à chaque touche, adaptant ainsi le clavier à leur style de jeu particulier.

Afin d’augmenter encore plus l’adaptabilité et la fonctionnalité du clavier, le PRO X 60 intègre la fonction G-SHIFT, qui permet aux joueurs d’assigner n’importe quelle touche à une fonction spécifique et d’activer une nouvelle couche de touches. Cette combinaison de technologies assure un accès rapide aux commandes fondamentales et place les touches critiques là où elles sont le plus nécessaires.

En ce qui concerne ses performances, le PRO X 60 répond aux attentes d’un clavier de sa catégorie. Il intègre la technologie sans fil LIGHTSPEED de Logitech G, dont le temps de réponse est comparable à une connexion filaire.

En plus de son fonctionnement sans fil, le Pro X 60 comprend des switchs optiques GX dans des configurations tactiles et linéaires, ce qui permet une activation plus rapide que celle fournie par les switchs mécaniques conventionnels.

Enfin, en ce qui concerne le design, les utilisateurs pourront acquérir le clavier en couleur noir, blanc et rose. Le clavier PRO X 60 LIGHTSPEED sera disponible pour les consommateurs à partir d’avril dans sa version américaine aux États-Unis, au Canada et sur certains marchés sélectionnés au prix de 199 euros. La version avec une disposition des touches en espagnol sera disponible dans les prochains mois.