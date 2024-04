Le nouveau clavier sans fil de Logitech s’adresse aux joueurs professionnels en déplacement

Pourquoi est-ce important: Logitech a présenté un nouveau clavier de jeu qui, selon lui, est spécialement conçu pour les athlètes professionnels d’esports disposant d’un espace immobilier limité. Le clavier de jeu Logitech G Pro X 60 Lightspeed, comme son nom l’indique, présente un design (form factor) compact à 60 % (11,42 pouces x 4,06 pouces x 1,54 pouces) destiné à maximiser l’espace et à faciliter le transport (un étui de transport semi-rigide est également fourni. avec votre achat).

La carte utilise des commutateurs optiques GX (votre choix de tactiles ou linéaires), des touches PBT à double prise, un éclairage RVB et la technologie sans fil Lightspeed de Logitech pour une connexion rapide et sans fil. En option, vous pouvez vous connecter sans fil via Bluetooth standard. La durée de vie de la batterie est estimée à 65 heures et la recharge est aussi simple que de brancher le câble de chargement inclus à votre ordinateur.

Logitech affirme que ses commutateurs optiques GX offrent un actionnement plus rapide que les commutateurs mécaniques standard, éliminant ainsi le rebond requis par ces derniers. Ils sont également lubrifiés en usine, nous dit-on.

Malgré le faible encombrement, le fabricant de périphériques a réussi à intégrer certains conforts physiques, notamment un rouleau de volume, des commandes multimédias et un sélecteur de mode de jeu, qui se trouvent sur les bords latéraux de la carte.

Des fonctionnalités supplémentaires sont fournies par Key Control de Logitech, un outil de G Hub qui permet aux utilisateurs d’attribuer jusqu’à 15 fonctions par touche pour créer plusieurs couches personnalisables. Je ne sais pas comment quelqu’un pourrait garder une trace de ces couches et de ces boutons uniques, mais l’option existe.

Logitech a déclaré avoir travaillé avec plus de 70 athlètes professionnels qui les ont aidés à évaluer plus de 30 prototypes avant de se prononcer sur cette conception. Il s’agit du dernier né de la gamme d’accessoires Pro de Logitech pour les joueurs, et il s’agit plus ou moins d’une version plus petite du clavier Pro X TKL déjà sur le marché.

Le clavier de jeu Logitech G Pro X 60 Lightspeed est disponible en précommande dans votre choix de coloris blanc, noir ou rose pour 179 $, et est couvert par une garantie hardware limitée de deux ans. Recherchez-le pour être expédié à partir du 16 avril.

