Synchron, rival de Neuralink de Musk, prépare un test d’implant cérébral à grande échelle

La société Synchron, une entreprise américaine spécialisée dans la neurotechnologie, souhaite renforcer son avance sur sa concurrente Neuralink dans la course aux puces cérébrales. Jusqu’à présent, l’entreprise a implanté des dispositifs chez environ une douzaine de participants lors des premiers essais. Cependant, les objectifs ont changé : ils souhaitent désormais réaliser un grand essai clinique.

Synchron, l’entreprise qui développe l’interface cerveau-ordinateur (BCI) et concurrente de Neuralink, prépare un essai à grande échelle de sa technologie, a annoncé hier Reuters. L’entreprise est probablement leader dans le secteur de la BCI et semble déterminée à maintenir cette position. Ainsi, elle a annoncé qu’elle chercherait des centres médicaux pour poursuivre ses essais cliniques et former des professionnels médicaux à l’utilisation de sa technologie.

Une partie de cet enregistrement consiste à former les médecins locaux à communiquer avec des patients ayant des difficultés motrices.

a déclaré Thomas Oxley, directeur général de la société.

L’agence n’a pas pu confirmer l’état de la demande d’essai clinique auprès de la FDA, l’organisme de réglementation responsable de l’approbation de ces essais. Ce que le responsable de Synchron a souligné, c’est que son entreprise cherchait à commencer son travail plus tôt pour éviter tout « engorgement » ultérieur.

Lutter contre la paralysie

Les BCIs sont des puces cérébrales qui nous permettent de nous connecter à des appareils électroniques et d’interagir avec eux grâce à notre cerveau. Cela nous permet d’interagir sans avoir à utiliser nos mains ou des périphériques traditionnels tels que les claviers, les souris ou les écrans tactiles.

Ces dispositifs sont spécialement conçus pour les personnes présentant des problèmes de mobilité, telles que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou les survivants d’accidents. Grâce à ces dispositifs, les patients peuvent interagir avec les ordinateurs et, plus important encore, interagir avec le monde extérieur.

Syncron a annoncé il y a quelques années le premier essai clinique de ses implants cérébraux. En 2021, l’entreprise a annoncé que son premier patient était déjà capable d’utiliser son interface cérébrale pour écrire et tweeter.

Depuis lors, Synchron a ajouté des patients à ses essais avec des puces. Elle compte actuellement au moins dix patients (dont quatre en Australie, l’un des deux pays où l’entreprise est basée).

Alors que les médias se concentrent souvent sur Neuralink, l’entreprise d’Elon Musk et probablement le principal concurrent de Synchron, c’est Synchron qui semble être en avance dans le développement de sa technologie. L’entreprise n’appartient à aucun des grands magnats de la technologie, mais compte parmi ses investisseurs certains d’entre eux, tels que Bill Gates et Jeff Bezos.

Sommes-nous en train de mettre fin à certains problèmes neurologiques ?

Les essais cliniques auxquels les entreprises développant des BCI soumettent leurs produits ne sont pas très différents des essais auxquels sont soumis les traitements médicamenteux.

Ces traitements passent par plusieurs phases, dont la première consiste à effectuer des tests spécifiques sur un petit nombre de patients pour démontrer leur sécurité. Une fois cette première phase franchie et l’innocuité du traitement prouvée, il est temps d’élargir le nombre de participants et de déterminer une autre question importante : l’efficacité du traitement.

Les essais avancés ont également une fonction de sécurité, permettant aux créateurs de détecter d’éventuels effets indésirables du traitement. Maintenant, avec l’approbation de la FDA, Synchron pourra avancer et tester les capacités de ses implants.