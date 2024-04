Les États-Unis ne restent pas en arrière : ils veulent surpasser la Chine avec une technologie militaire clé et futuriste

L’idée est qu’à un moment donné, ces missiles hypersoniques puissent être lancés par des avions hypersoniques

Le monde se réarme, et il semble que la technologie hypersonique soit l’avenir

Actuellement, nous sommes à nouveau plongés dans une sorte de Guerre froide où les pays augmentent leurs technologies en même temps que les tensions s’intensifient entre les différents acteurs de la planète. Il faut avouer que tous ces pays ont trouvé une technologie spécifique avec laquelle rivaliser : les missiles et armements hypersoniques. Si la Chine possède un projectile de cette nature, les États-Unis ne peuvent se permettre de ne pas en avoir un, c’est pourquoi ils vont investir des sommes d’argent importantes dans ce domaine. C’est ainsi pour pratiquement tout, et maintenant ils ont annoncé qu’ils pourraient avoir un missile hypersonique très proche d’être achevé.

La course aux armements se poursuit de manière notable

Les États-Unis sont sur le point de réaliser un exploit dans leur technologie militaire qui jusqu’à présent était difficile à obtenir. Ainsi, l’équipe se prépare à effectuer les premiers essais de leur dernier missile hypersonique depuis la terre. Il s’agit d’un pari pour rivaliser avec les technologies de leurs pays rivaux, surtout dans le cas de la Chine, où ils réussiraient déjà à faire fonctionner ces armes de manière significative au sein de leurs armées, et ils ont même des chasseurs hypersoniques redoutables avec des moteurs hypersoniques qui atteignent de grandes vitesses.

Le Dark Eagle, comme on appelle ce missile hypersonique américain, est une arme capable d’atteindre des cibles à 2 776 kilomètres de distance. Ce qui en réalité l’un des missiles de cette catégorie avec la plus grande portée d’utilisation au monde. De plus, il peut atteindre des vitesses de Mach 5 ou supérieures, ce qui se traduit par une vitesse maximale de 6 174 kilomètres par heure. Du moins, c’est l’information qui peut être extraite d’un rapport du Service de recherche du Congrès (CRS).

Bien qu’il n’ait pas encore été testé, il semble que ce sera bientôt le cas. En principe, cet été, un test initial sera effectué et plus tard, cet été, la possibilité d’un lancement depuis la terre sera testée, à partir de plates-formes de lancement.

La stratégie des États-Unis est claire : ils ne peuvent pas rester en arrière dans une technologie si vitale. La Chine semble prendre de l’avance, c’est pourquoi la première puissance mondiale – du moins jusqu’à présent – ne peut pas rester les bras croisés. Surtout compte tenu du fait que la Chine est actuellement un pays rival des États-Unis avec lequel ils entretiennent des différends graves en mer de Chine méridionale pour la souveraineté de Taïwan.

