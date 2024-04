Voici ce que les Américains ont recherché après l’éclipse solaire

L’éclipse totale du soleil qui s’est produite hier, le 8 avril, a suscité la curiosité des chercheurs et des passionnés, et a été observée par de nombreuses personnes dans toute l’Amérique du Nord. Après le phénomène, les recherches pour « mes yeux me font mal », sur Google, ont explosé.

Google Trends nous permet de savoir très simplement quelles sont les recherches effectuées en ligne, révélant ainsi les tendances. Cela peut être utile pour comprendre l’actualité et orienter les stratégies marketing, par exemple.

Hier, le jour où seuls quelques pays ont pu être témoins d’une éclipse solaire totale, il y a eu un pic de recherches curieux. Lors du phénomène, qui a plongé les villes du Mexique, des États-Unis et du Canada dans l’obscurité en plein jour, les Américains ont effectué, en exception claire, des recherches sur « douleur aux yeux ».

Les mots clés pour la recherche pouvaient varier, mais « mes yeux me font mal » a connu un pic de popularité dans la recherche Google entre 14h30 et 15h00. Vers 16h00, lorsque l’éclipse a traversé la majeure partie des États-Unis, les recherches sur le sujet ont diminué, mais sont restées plus élevées que jamais.

En août 2017 également, il y a eu un pic important de recherches sur les douleurs aux yeux lorsqu’une éclipse solaire totale a traversé les États-Unis pour la dernière fois.

En effet, observer une éclipse solaire sans lunettes de protection peut causer de graves dommages aux yeux. C’est pourquoi, chaque fois qu’il y en a une et qu’elle est visible, les personnes sont conseillées d’utiliser des lunettes spécifiques à cet effet.