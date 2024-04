Il existe une étrange connexion entre tes voyages en avion et les scientifiques du régime nazi: cela est dû aux États-Unis

Les avions à réaction sont les plus courants aujourd’hui, auparavant, il était habituel qu’ils soient à hélice

Les hélices ont été remplacées par les avions à turbine futuristes

La compétition armée entre pays apporte parfois de nombreuses avancées, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil. En réalité, c’est pourquoi l’un des points les plus avancés sur le plan scientifique et technologique de l’histoire de notre planète est précisément la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus atroce que l’humanité ait jamais connu. Des millions de personnes sont mortes et tant d’autres ont vu leur vie se désintégrer à jamais. C’est l’origine d’armes de destruction massive comme la bombe atomique et aussi le début de la fusée. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grande effervescence technologique en appliquant ce qui avait été appris pendant la guerre. Ainsi, les gigantesques avions d’aujourd’hui ont beaucoup à voir avec la technologie utilisée par le régime nazi pour dominer les cieux de l’Europe, et surtout avec la manière dont les pays vainqueurs ont réparti les scientifiques du régime cruel.

L’opération Paperclip

Avec la fin imminente de la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine a lancé l’opération Paperclip, grâce à laquelle plus de 700 scientifiques, ainsi que leurs familles, ont été emmenés aux États-Unis depuis l’Allemagne nazie. Tous avaient collaboré avec le nazisme et ne remplissaient aucune condition légale pour obtenir un visa aux États-Unis, c’est pourquoi leurs tendances idéologiques et leur passé récent ont été ignorés. De son côté, l’Union soviétique a lancé l’opération Osoaviakhin, au cours de laquelle plus de 2 000 scientifiques nazis ont été recrutés pour leurs opérations.

Presque tous les scientifiques qui intéressaient ces deux puissances étaient destinés à des domaines tels que l’aéronautique et la chimie. Le meilleur exemple est Wernher von Braun, le scientifique qui a contribué à la création du missile balistique V2 et dont les connaissances ont ensuite été appliquées au Saturne V, la fusée qui a conduit les premiers astronautes américains sur la Lune.

À cet égard, il y avait deux pièces maîtresses qui ont été transportées aux États-Unis et qui ont joué un rôle central dans l’histoire de l’aviation moderne. D’une part, Hans von Ohain, le créateur du premier prototype fonctionnel d’un moteur à réaction sur un avion, et ensuite Anselm Franz, l’auteur des améliorations définitives de cette technologie en incorporant des améliorations substantielles dans la mécanique des turbines.

Les Américains et les Européens ont étudié ces technologies et les ont appliquées à leurs propres inventions, et à la fois Ohain et Franz sont arrivés aux États-Unis dans le cadre de l’opération Paperclip pour poursuivre leurs recherches.

Pour cette raison, lorsque nous voyageons dans les avions d’aujourd’hui, il est vrai qu’ils sont inspirés par la technologie nazie et par la façon dont les Alliés ont su en tirer parti une fois la Seconde Guerre mondiale terminée. En réalité, pas seulement dans les avions, car Franz a travaillé chez Bell en concevant et améliorant les premiers hélicoptères qui ont commencé à être largement utilisés dans l’histoire.

D’autres inventeurs de l’avion à réaction

En 1929, Frank Whittle, un chercheur britannique, travaillait déjà sur un moteur à réaction. En réalité, il est généralement considéré comme l’inventeur de cette technologie. Cependant, c’est Ohain qui a développé le premier prototype fonctionnel, donc bien que le brevet de Whittle soit antérieur, il est inévitable de penser que une grande partie des efforts de développement de cette technologie a été réalisée par Ohain et son équipe.

En France, c’est l’intrépide pilote Virgilio Leret qui a pris l’initiative du moteur à réaction. Cependant, à cause de la Guerre civile espagnole (1936-1939), les forces rebelles l’ont fusillé à Melilla, et son brevet a été perdu. On pense cependant que les données clés de ce dernier ont été envoyées au propre Whittle et à son équipe, qui ont continué à travailler sur le moteur à réaction.

Ainsi, on peut voir comment, bien que ce soit une idée vraiment futuriste pour l’époque, ces moteurs à réaction ont été créés à partir de différentes mentalités, et il est fort probable qu’ils auraient été développés même sans la participation des scientifiques nazis. Mais le fait est qu’ils l’ont fait, et l’opération Paperclip a été cruciale tant pour ce développement que pour de nombreux autres.