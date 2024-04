Intel enquête enfin sur des rapports faisant état de processeurs haut de gamme de 13e et 14e génération provoquant des plantages de jeux

En bref: Vous vous souvenez en février lorsque nous avons vu davantage de rapports faisant état de processeurs Intel haut de gamme de 13e et 14e génération provoquant une instabilité du jeu, en particulier dans les titres alimentés par Unreal Engine ? Cela a amené de nombreuses personnes à retourner leurs processus, et Team Blue affirme maintenant qu’elle enquête enfin sur le problème.

Il y a eu plusieurs rapports au début de l’année concernant des utilisateurs de Core i9-13900K et Core i7-14900K rencontrant des plantages dans leurs jeux. Alors que beaucoup ont signalé avoir vu une erreur « mémoire vidéo insuffisante », certains ont noté que les jeux se fermaient sans raison apparente, les laissant sur le bureau. D’autres rapports se plaignaient du fait que les systèmes étaient entièrement gelés et nécessitaient un redémarrage.

La plupart des problèmes affectant apparemment les titres Unreal comme Fortnite, Epic Games a conseillé aux utilisateurs d’ajuster les paramètres de leur BIOS, en modifiant le paramètre SVID Behavior sur Intel Fail Safe sur les cartes Asus, Gigabyte ou MSI.

RAD, propriété d’Epic, la société à l’origine du codec vidéo Bink et de la technologie de compression de données Ooodle, a déclaré que « des paramètres BIOS trop optimistes » font qu’un petit pourcentage de processeurs sortent de leur plage fonctionnelle de fréquence de fréquence et de consommation d’énergie sous une charge élevée, et exécuter les instructions de manière incorrecte.

Fatshark, développeur de Vermintide 2 et Warhammer 40,000 : Darktide, a conseillé à ceux qui rencontrent des problèmes de réduire la vitesse du Performance Core à l’aide d’Intel Extreme Tuning Utility (XTU), de x55 à x53. Le conseil de Gearbox était de supprimer tout overclocking ou d’utiliser XTU, bien que les modifications apportées au BIOS persistent après une réinitialisation, contrairement à celles apportées avec le logiciel Intel. Plus récemment, le développeur d’Outpost : Infinity Siege a suggéré aux joueurs utilisant des processeurs Intel i9-13900K ou 14900K de les downclocker de 5,5 GHz à environ 5 GHz pour éviter les plantages.

Remnant 2, Hogwarts Legacy, The Finals, Overwatch 2 et Nightingale ont également rencontré des problèmes. ZDNet Korea écrit que Tekken 8 affiche un message d’erreur indiquant que le PC n’a pas assez de mémoire, même sur les systèmes dotés d’énormes quantités de VRAM et de RAM système. Il a été rapporté qu’environ 10 personnes en Corée du Sud restituent leurs processeurs de 13e ou 14e génération ou leurs PC préconstruits qui utilisent les puces quotidiennement, les échangeant contre des processeurs AMD Ryzen équivalents. La nouvelle pourrait être ce qui a incité Intel à confirmer enfin qu’il enquêtait sur les problèmes.

Intel a déclaré à la publication qu’il était « conscient des problèmes qui surviennent lors de l’exécution de certaines tâches sur les processeurs centraux de 13e et 14e génération pour les ordinateurs de bureau et qu’il les analyse avec ses principales filiales ».

Ce n’est peut-être pas une solution idéale, mais jusqu’à ce qu’Intel trouve quelque chose de mieux, il semble que le seul moyen de gérer l’instabilité du jeu soit de downclocker, d’abaisser les limites de puissance/courant et de sous-tension des processeurs de 13e/14e génération.

