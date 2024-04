Voici les premières alternatives compatibles avec la nouvelle fonction « Localiser mon appareil » de Google pour l’AirTag

Deux fabricants viennent d’annoncer les premiers trackers alternatifs compatibles avec la nouvelle version, qui incluent des alertes par LED et son.

Trouver mon appareil de Google.

Trouver mon appareil de Google continue de s’améliorer. Il y a peu de temps, nous avons parlé du service de Google pour retrouver un appareil si vous le perdez ou si on vous le vole qui a considérablement évolué avec l’inclusion d’une fonctionnalité permettant de le retrouver même si l’appareil est éteint. Il ne fait aucun doute que la société Google a tenu à faire le maximum dans ce domaine.

Maintenant, grâce à ce que nous pouvons lire sur Phone Arena, nous savons que deux fabricants ont déjà annoncé leurs alternatives aux AirTags qui fonctionnent déjà avec la nouvelle version du service de suivi des appareils de Google. L’idée n’est autre que de mettre ces appareils à jour avec les nouvelles politiques de l’entreprise.

Deux nouvelles alternatives aux AirTags qui sont déjà compatibles avec la nouvelle version

Nous avons devant nous des trackers de deux fabricants, Chipolo et Pebblebee, qui ont déjà mis à jour leurs appareils pour qu’ils soient conformes à la nouvelle fonction Trouver mon appareil. Les deux marques proposent déjà de nouvelles étiquettes qui peuvent aider à localiser des appareils même s’ils sont éteints, chacune d’entre elles de différentes manières.

Pebblebee, par exemple, propose déjà des trackers sous la forme d’étiquettes, de cartes et de clip. Tous ces appareils offrent un appairage rapide, sont rechargeables et disposent de fonctionnalités telles que des LED de couleur personnalisable pour vous aider à retrouver vos affaires plus facilement. Ces trackers ne sont pas encore en stock, mais on s’attend à ce qu’ils soient assez abordables (environ 27,60 € actuel). Ils vendront également des packs d’appareils qui seront moins chers en ensemble.

En ce qui concerne Chipolo, l’entreprise fait déjà la publicité de ses nouveaux trackers ONE Point et CARD Point. Ces appareils, contrairement à ceux de Pebblebee, ne sont pas rechargeables, mais promettent deux ans d’autonomie de batterie. De plus, mis à part cette caractéristique, ils proposent des alertes sonores pour pouvoir les retrouver plus facilement. De plus, selon le média, elles sont assez bruyantes. Les deux appareils pourront également être achetés dans un pack.

Il est important de noter que les deux appareils prendront en charge les alertes des trackers indésirables. Si un appareil de suivi que vous ne connaissez pas est à proximité, votre téléphone vous en informera. C’est un ajout important en termes de confidentialité, sur lequel Google a particulièrement insisté dans son blog sur la sécurité.