Les lumières RVB de votre RAM peuvent blanchir la plaque arrière de votre GPU

En bref: L’éclairage RVB est depuis longtemps un sujet de Discord dans le domaine des PC personnalisés, mais les arguments qui l’entourent se concentrent principalement sur la mode. Rares sont ceux qui se sont probablement inquiétés de savoir si les lumières élaborées pourraient nuire à certains composants. Ceux qui achètent de la RAM avec éclairage RVB voudront peut-être revérifier la marque ou ses paramètres par défaut.

Plusieurs utilisateurs de Reddit ont récemment signalé des marquages ​​permanents sur les plaques arrière de leur carte graphique correspondant aux lumières RVB de la mémoire de leur système. Bien que cet événement ne semble pas affecter la santé ou les performances d’un GPU, cela suggère que quelque chose ne va pas avec les composants ou la conception RVB.

Les photos fournissent des preuves de brûlures sur les côtés de deux GeForce RTX 3080 et d’une RTX 4080. Certains commentateurs ont également signalé des marquages ​​similaires sur des cartes comme la RTX 2070 Super et la GTX 1080 Ti. Dans chaque cas, la RAM laisse des points nets et lumineux sur la partie de la carte graphique située directement sous les barrettes de RAM, qui utilisent toutes un éclairage RVB.

Selon plusieurs réponses, la cause la plus probable est que la RAM émet un rayonnement UV ou qu’au moins une partie de sa lumière se trouve sur le spectre UV. La quantité est probablement inoffensive pour les humains, surtout si elle est dévoilée à travers des dalles de verre qui sont courants sur les PC équipés de RVB. Des défauts dans le contrôle qualité des lumières, le blindage des lumières ou leurs paramètres logiciels par défaut pourraient entraîner une exposition excessive aux rayons UV.

Le problème ne se limite pas à une marque spécifique de mémoire et les GPU de plusieurs fournisseurs sont concernés. Les photos montrent des plaques arrière de cartes MSI et Gigabyte, et les motifs de gravure suggèrent Corsair Vengeance et G-Skill Trident RAM. Cependant, dans certains cas, les marquages ​​n’apparaissent qu’après plusieurs années d’utilisation régulière. Il reste à savoir si les entreprises concernées feront des déclarations officielles sur la question.

Les utilisateurs concernés devraient envisager de régler la couleur et la luminosité de leurs lumières RVB, ou de les éteindre complètement. Les principaux paramètres RVB se trouvent dans le BIOS, mais les fournisseurs de hardware proposent également des logiciels capables de contrôler l’éclairage sans démarrer dans le BIOS.

De plus, Windows 11 comprend une interface de contrôle d’éclairage RVB unifiée qui prend en charge les produits de nombreux fournisseurs, trouvée sous Paramètres > Personnalisation > Éclairage dynamique. Ceux qui utilisent Windows 10 ou d’autres systèmes d’exploitation peuvent trouver des fonctionnalités similaires dans des logiciels comme OpenRGB et Signal RGB.

