Comment se désinscrire facilement de Bnext : la méthode idéale pour éviter les frais d’inactivité

Fermer votre compte Bnext peut être particulièrement utile si vous souhaitez économiser de l’argent et que vous n’avez pas l’intention d’utiliser le service à court terme. Cette marque, une célèbre entité financière espagnole de monnaie électronique, vous permettra de vous désinscrire facilement. Comme Bnext facture également des frais d’inactivité, Netcost-security.fr vous expliquera comment annuler le contrat de leur service afin de ne pas avoir de surprises à la fin du mois en recevant des frais non désirés.

Se désinscrire de Bnext

Si vous souhaitez annuler le contrat que vous avez avec Bnext, sachez que vous pourrez le faire sans problème depuis l’application elle-même, en accédant à « Paramètres », en cliquant sur « Paramètres de compte », et en sélectionnant « Supprimer le compte ». Cependant, bien que la procédure soit simple, il est important de ne pas se précipiter et de se désinscrire après avoir suivi certaines étapes préalables ; ainsi, votre argent sera plus en sécurité et il sera plus difficile qu’il y ait des problèmes avec votre compte.

La première étape, avant de supprimer votre compte, serait de transférer tout votre argent vers un autre de vos comptes. Bnext propose un outil pour effectuer le transfert en même temps que la résiliation du service, mais il est plus facile de vous occuper personnellement de ce transfert d’argent pour fermer le compte avec un solde à 0. Vous devrez également être à jour dans vos paiements auprès de l’entité, car il ne vous sera pas facile non plus de résilier le service avec un solde négatif.

La fermeture de votre compte est-elle gratuite ?

Si vous vous inquiétez du coût de la fermeture de votre compte, vous n’avez pas à vous en préoccuper : Bnext ne vous fera pas payer pour vous désinscrire. En réalité, compte tenu des frais du service, c’est tout le contraire : vous économiserez de l’argent en vous désinscrivant si votre compte reste inactif pendant un certain temps. Par conséquent, si votre objectif est d’économiser de l’argent pour éviter les frais d’inactivité facturés par Bnext à ses clients, il est préférable que vous vous désinscriviez et que vous le réactiviez lorsque vous prévoyez de l’utiliser en déplaçant un montant plus important.

Il est important, en réalité, de prendre en compte le fait que Bnext exige, pour offrir un service sans frais de maintenance et d’autres avantages (si vous voulez en savoir plus sur cette entité, dans ce texte nous détaillons le fonctionnement de Bnext), que le client effectue des transactions minimales d’une valeur de 300 euros au niveau national, ou de 100 euros au niveau international, de sorte que si vos transactions sont inférieures à ces montants, Bnext facturera 99 centimes par mois, et si l’activité est nulle, 4,99 euros par mois.

Alternatives à Bnext

Un aspect à prendre en compte est que si vous souhaitez éviter les frais d’inactivité que comporte un service comme Bnext, mais que vous êtes intéressé par une entité financière offrant des prestations similaires, il existe d’autres portefeuilles numériques qui, bien qu’ils n’aient pas de licence bancaire, agissent en tant qu’entités de monnaie électronique. C’est le cas de Wise ou également de Monese, mais gardez à l’esprit que, même s’ils sont des alternatives utiles pour effectuer des paiements, ils n’ont pas d’IBAN espagnol, l’un des grands atouts de Bnext par rapport à leur concurrence directe.