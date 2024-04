Le nombre quotidien de joueurs de Helldivers 2 sur les matchs Steam de Modern Warfare II et Apex Legends

En bref: Helldivers 2 a été officiellement lancé il y a exactement deux mois, le 8 février, et est déjà devenu un succès retentissant pour Sony. Selon un communiqué d’IDG Consulting, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) du jeu sur Steam est comparable à celui des versions majeures populaires comme Call of Duty : Modern Warfare II et Apex Legends.

Helldivers 2 a attiré des millions de joueurs sur Steam et PlayStation en seulement 30 jours après son lancement, indique le rapport. Bien qu’il n’y ait pas de chiffres exacts, il a révélé qu’ils ne sont que légèrement inférieurs à ce que CoD a réalisé sur Steam, Xbox et PlayStation, et bien plus que ce que des jeux comme Apex Legends et Suicide Squad : Kill the Justice League ont obtenu au cours de leurs 30 premiers jours. le marché.

IDG a également noté que Helldivers 2 est un succès auprès des tests, obtenant un score Metacritic de 82 sur 100, ce qui est bien supérieur à Suicide Squad: Kill the Justice League (60) et Payday 3 (66). Pour référence, Apex Legends a un score Metacritic de 89, tandis que Modern Warfare II a un score de 75.

Se rapprocher des numéros DAU de Modern Warfare II et Apex Legends est tout un exploit, étant donné que le premier est l’un des jeux les plus réussis de ces dernières années, tandis que le second compte également une base de fans importante. Les deux jeux attirent régulièrement plus de 150 000 joueurs simultanés sur Steam chaque jour, mais alors que Modern Warfare II a un record absolu de près de 500 000, Apex Legends en a atteint plus de 600 000 en février et mars 2023.

Helldivers 2 correspondant aux DAU de titres très populaires comme CoD et Apex Legends est remarquable pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, il s’agit d’un jeu payant coûtant 40 $ version, tandis qu’Apex Legends est gratuit. De plus, CoD est disponible sur PC, Xbox et PlayStation, tandis que Helldivers 2 n’est disponible que sur PC et PS5.

De plus, Helldivers 2 a été confronté à une myriade de défis depuis son lancement, notamment des bottleneck (goulots d’étranglement) massifs sur les serveurs au cours des premières semaines. Arrowhead a depuis augmenté la limite des serveurs de 450 000 à 700 000 utilisateurs simultanés, bien qu’ils continuent d’atteindre leur capacité pendant les heures de pointe. Pour alléger davantage la charge pendant ces périodes, le jeu a implémenté une fonctionnalité de kick automatique qui démarre toute personne restant inactive pendant 15 minutes, libérant ainsi de l’espace pour les joueurs en attente.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :