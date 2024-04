Comment désactiver les notifications de quelqu’un individuellement dans l’application Messages sur iPhone

Si vous avez un contact dans Messages dont vous ne souhaitez pas recevoir de notifications, une fonctionnalité intégrée vous permet de désactiver spécifiquement les notifications de ce contact. La meilleure partie? Le contact ne sera pas informé que vous l’avez désactivé et pourra éviter une vaste gamme de notifications indésirables. Découvrez comment procéder.

Comment désactiver une conversation sur iPhone

Lorsque vous coupez le son d’une conversation dans l’application Messages sur votre iPhone, vous ne recevez aucune notification à ce sujet jusqu’à ce que vous la réactiviez. Cependant, vous pouvez toujours voir les messages texte de la personne lorsque vous ouvrez l’application, vous pouvez donc choisir de les lire si vous le souhaitez. Par conséquent, pour faire taire les notifications d’un contact sur votre iPhone :

1. Ouvrez l’application Messages et cliquez sur la conversation avec le contact que vous souhaitez désactiver.

2. Cliquez sur l’icône de contact en haut de l’écran.

3. Activez l’option « Masquer les avertissements ». Une icône en forme de cloche avec une barre oblique apparaîtra pour indiquer que le contact a été mis en sourdine.





Comment désactiver les messages texte de l’iPhone encore plus rapidement

Voici une autre méthode simple et rapide pour désactiver les messages d’un contact sur iPhone :

1. Ouvrez l’application Messages et recherchez le contact dans votre liste de conversations.

2. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur le contact que vous souhaitez désactiver.

3. Cliquez sur l’icône en forme de cloche. Vous verrez que la même icône apparaît à côté de la conversation pour indiquer qu’elle a été mise en sourdine.





Pour réactiver un contact, vous pouvez faire glisser votre doigt sur une conversation en sourdine et cliquer à nouveau sur l’icône en forme de cloche.

Avant de désactiver un contact, vous avez peut-être une question en tête : si vous désactivez le son d’une personne sur iMessage, le saura-t-elle ? La réponse est non. De plus, vous ne souhaitez pas recevoir d’appels ou de SMs d’un certain contact sur votre iPhone ? Le meilleur moyen est de bloquer le numéro de ce contact.

Fini les notifications de messages indésirables

Même si vous devrez peut-être bloquer des contacts si vous ne souhaitez pas recevoir de messages ou d’appels de leur part, la fonctionnalité « Masquer les alertes » dans l’application Messages est un moyen simple de vous assurer que que vous ne recevez pas de notifications indésirables.

Tout ce que vous avez à faire est d’activer l’option de contact ou de faire glisser votre doigt et de cliquer sur l’icône en forme de cloche pour le désactiver. Mais si vous souhaitez bloquer les appels et les notifications SMs de tout le monde, mettez votre iPhone en mode Ne pas déranger.

A lire aussi :