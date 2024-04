Doutes sur l’augmentation record des abeilles aux États-Unis, voici pourquoi

Après des années d’alerte concernant la diminution continue des abeilles domestiques aux États-Unis, une bonne nouvelle vient du recensement réalisé par le Département de l’Agriculture : le nombre de colonies a augmenté de 160% depuis 2007. Cependant, il y a des doutes sur la correspondance réelle de ces données avec la réalité des faits.

Ainsi petits mais si indispensables. Les abeilles jouent un rôle vital pour notre écosystème : pour comprendre à quel point leur présence est nécessaire, il suffit de penser que les abeilles garantissent 70% de la pollinisation de toutes les espèces végétales présentes sur Terre (Ispra). C’est pourquoi nous ne pouvons pas prendre le risque de les voir disparaître. Cependant, plus de 40% des insectes pollinisateurs, en particulier les papillons et les abeilles, sont menacés d’extinction : en Europe, 9,2% des espèces d’abeilles pourraient disparaître en raison du changement climatique et de l’utilisation massive de pesticides dans l’agriculture intensive, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

C’est pourquoi la récente nouvelle en provenance des États-Unis selon laquelle le nombre d’abeilles domestiques n’a jamais été aussi élevé a été accueillie avec enthousiasme. Ces données proviennent du dernier recensement du National Agricultural Statistics Service (NASS) du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA). Par communiqué au dernier recensement réalisé en 2007, les abeilles domestiques seraient l’espèce élevée ayant connu la croissance la plus intense et rapide : il y aurait actuellement 3,8 millions de colonies dans tout le pays, soit plus du double par communiqué à 2006 (+160%).

Qu’est-il arrivé au cours des vingt dernières années

L’augmentation record signalée par le recensement de l’USDA s’explique donc par la forte croissance des activités et des entreprises apicoles au cours des dernières années. De 2007 à 2022, ces activités ont augmenté d’un million, et rien qu’au Texas, le nombre d’activités de ce type est passé de 1 284 en 2007 à 8 939 en 2022.

Cette nouvelle a suscité à la fois enthousiasme et perplexité. Depuis 2006, lorsque les apiculteurs américains ont remarqué pour la première fois une diminution inhabituelle d’abeilles dans leurs colonies, les nouvelles sur l’état des abeilles aux États-Unis ont toujours été négatives et alarmantes. Il y a quelques mois à peine, en juin 2023, une enquête réalisée par l’Université du Maryland et l’Université d’Auburn a révélé que, bien que le nombre de colonies soit resté stable, les apiculteurs avaient perdu environ 48% de leurs colonies en une seule année (d’avril 2022 à avril 2023).

Les doutes sur l’explosion du nombre d’abeilles aux États-Unis

Bref, personne ne s’attendait à des chiffres similaires à ceux diffusés par le recensement des colonies d’abeilles aux États-Unis. La nouvelle de leur croissance record a été accueillie avec scepticisme. Par exemple, selon le Washington Post, les données ne correspondent pas à d’autres sources, comme le communiqué de l’USDA sur la production de miel, selon lequel les colonies d’abeilles deviennent de plus en plus petites.

L’effet de l’inflation sur le décompte des colonies d’abeilles

La thèse soutenue par le Washington Post est que les données du recensement du National Agricultural Statistics Service ne peuvent pas être interprétées sans tenir compte de la méthode utilisée pour les obtenir, de ce qu’elles indiquent et du contexte économique actuel. L’un des facteurs qui pourrait avoir gonflé les résultats est en effet l’inflation, qui a fait augmenter de manière significative le prix du miel ces dernières années.

Le recensement compte toutes les activités apicoles qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 1 000 dollars par an grâce à la vente de leurs produits. Le fait que le prix du miel ait augmenté aujourd’hui en raison de l’inflation pourrait avoir inclus dans le recensement également de petits producteurs qui pratiquent l’apiculture non pas comme une activité commerciale, mais comme un hobby. Cela aurait alors pu augmenter le nombre de colonies considérées dans le recensement, sans qu’il y ait une confirmation réelle du nombre d’abeilles domestiques présentes aux États-Unis, ou que leur augmentation, même si réelle, ne reflète pas la croissance de 160% indiquée dans le recensement du nombre de colonies domestiques.