Qui t’a appelé ? Google prépare une fonctionnalité unique pour l’application Téléphone sur Android

Google a cherché à fournir à Android des applications et des outils essentiels pour les utilisateurs. Ils ne reçoivent pas seulement les options de base, mais ils sont toujours mis à jour pour avoir quelque chose de plus que n’importe quelle concurrence. Cela peut à nouveau être constaté dans l’application Android Phone, qui aidera les utilisateurs à comprendre qui a appelé l’utilisateur.

Avec autant de contacts établis quotidiennement, les utilisateurs ne savent souvent pas qui ils appellent. Ces enregistrements sont toujours dans l’application Téléphone, mais sans aucune information supplémentaire, s’ils ne sont pas enregistrés dans les contacts.

Cela va bientôt changer, comme l’a découvert l’une des dernières versions de l’application Téléphone. Cette application offrira désormais la possibilité de rechercher n’importe quel numéro qui a contacté l’utilisateur et qui est enregistré dans la liste des appels entrants ou sortants.

