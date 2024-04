L’outil de capture d’images d’Intel, PresentMon, franchit le cap 2.0

PresentMon est l’outil de référence d’Intel qui fournit des mesures sur l’utilisation du GPU, de l’utilisation du processeur, des durées d’image et des températures. Il intègre une nouvelle mesure appelée « GPU Busy » pour offrir aux utilisateurs une compréhension plus claire des bottleneck (goulots d’étranglement) du système.

Caractéristiques

Superposition configurable avec graphiques en temps réel

Donnez vie à vos performances de jeu grâce à une superposition entièrement personnalisable avec des graphiques de performances en temps réel prenant en charge les graphiques et histogrammes multilignes. Vous pouvez désormais consulter des chiffres bruts en temps réel, des percentiles, des moyennes sur fenêtre glissante et bien plus encore pour comprendre votre expérience de jeu.

Découvrez les bottleneck (goulots d’étranglement) en matière de performances

La nouvelle métrique innovante « GPU Busy » montre en temps réel l’équilibre CPU + GPU et la façon dont les ressources de votre machine sont utilisées, vous permettant de mieux évaluer les bottleneck (goulots d’étranglement) informatiques dans vos jeux.

Télémétrie GPU et capture de performances combinées

Intel PresentMon combine les données de performances et de télémétrie GPU dans un seul utilitaire de superposition et de capture, vous permettant de mieux évaluer votre système pendant ou après votre session de jeu.

Support multi-fournisseurs et Open Source

Intel PresentMon fonctionne avec les cartes graphiques Intel Arc et les processeurs Intel Core, mais également avec d’autres options de fournisseurs de hardware. Et comme PresentMon reste un utilitaire open source, il peut être intégré à des applications tierces.

Prise en charge étendue des API

Intel PresentMon prend en charge les API d’application DirectX 12, DirectX 11, DirectX 9, OpenGL et Vulkan. Windows 11 et Windows 10 sont pris en charge.

Options de ligne de commande puissantes pour les utilisateurs expérimentés

Pour les utilisateurs expérimentés, les réviseurs ou toute autre personne souhaitant en profiter, Intel PresentMon prend en charge la fonctionnalité de ligne de commande pour les tests par lots ou l’automatisation.

Quoi de neuf

Nouvelles fonctionnalités

La majorité des métriques sont modifiées pour utiliser l’heure à laquelle le processeur a commencé à travailler sur une image comme point de référence au lieu de l’appel à present(), avec des valeurs plus adaptées à la mesure de la qualité des applications graphiques (par exemple, latence et durée de interaction et images affichées). Voir README-ConsoleApplication.md pour plus de détails.

Les processus dont le nom est inconnu sont désormais signalés au lieu de .

Le CSV de l’application Capture signale désormais NA (Non disponible) dans les colonnes pour les métriques indisponibles au lieu de 0.

L’application Overlay/Capture masque désormais toutes les métriques qui ne sont pas disponibles sur le système.

Ajout de statistiques explicites de centiles de 1 %, 5 % et 10 % (aux 99 %, 95 % et 90 % existants). Auparavant, la sélection de 99 % pour les métriques pour lesquelles une offre inférieure était préférable (telles que la durée de frame) était automatiquement convertie en statistique de 1 %. Désormais, aucune conversion dépendante du contexte n’est effectuée et la statistique sélectionnée par l’utilisateur est affichée.

Ajout d’une statistique moyenne non nulle qui fait la moyenne uniquement des points de données non nuls. Ceci est utile pour les métriques où zéro indique « aucune donnée » plutôt qu’une offre nulle (telle que la métrique de latence d’un clic vers un photon).

Ajout de tracés d’histogramme.

API client : Nouvelle API de composition de requêtes dynamiques : les clients spécifient désormais les métriques/statistiques qu’ils utilisent et seul le traitement des données nécessaire est effectué. Cela remplace le comportement précédent où toutes les combinaisons de métriques étaient calculées à chaque appel d’interrogation, qu’elles soient ou non nécessaires. Nouvelle API Introspection : les clients peuvent désormais énumérer les métriques au moment de l’exécution pour remplir les interfaces utilisateur avec des options, des noms et des descriptions. Permet également aux clients d’être compatibles avec les nouvelles versions de services exposant de nouvelles métriques. PresentData : modification de PresentStopTime en TimeInPresent où PresentStopTime = TimInPresent == 0 ? 0 : PresentStartTime + TimeInPresent



Corrections de bugs

Correction d’un crash causé par la réinitialisation des préférences

Correction d’erreurs de rendu de graphique lorsque le taux d’échantillonnage était élevé et/ou que le graphique contenait de nombreux tracés de données

Interdire la modification des préréglages de chargement intégrés

Correction d’un problème où les paramètres de mise à l’échelle automatique affectaient le mauvais graphique

Correction d’un problème où une fenêtre d’affichage de données indépendante apparaissait à plusieurs reprises au-dessus de l’interface utilisateur de contrôle, ce qui rendait difficile l’interaction avec l’application.

Correction du désalignement de l’interface utilisateur de superposition dans les widgets de lecture provoqué par de très petites valeurs

Les fichiers de chargement sont désormais enregistrés avec l’extension de fichier .json par défaut

Actifs binaires

PresentMon-2.0.0-x64.exe : application console 64 bits

PresentMon-2.0.0-x86.exe : application console 32 bits

PresentMon-v2.0.msi : programme d’installation d’Intel PresentMon

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :