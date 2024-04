JBL Bar 1300 : puissance, précision et immersion totale analysées en détail

Cette barre de son a la puissance d’un système complet câblé, mais sans dépendre de mètres de câble

Son design est totalement innovant avec deux haut-parleurs surround que vous pouvez placer où vous le souhaitez

Dans la quête d’une expérience auditive supérieure à la maison, les barres de son sont devenues un composant essentiel pour les amateurs de cinéma et de musique qui veulent profiter comme jamais auparavant. Ces appareils offrent une qualité sonore exceptionnelle tout en occupant beaucoup moins d’espace que les systèmes audio traditionnels.

La capacité de produire un audio riche et enveloppant sans avoir besoin de multiples haut-parleurs et de câbles dispersés dans la pièce est l’un des principaux avantages des barres de son. De plus, leur installation simple et leur design élégant en font le complément parfait pour tout salon moderne.

La JBL Bar 1300 ne fait pas exception à cette règle de l’innovation et des performances. Avec une technologie de pointe, cette barre de son promet de faire passer l’expérience de divertissement à domicile à un niveau supérieur. Elle offre non seulement une immersion sonore qui rivalise avec celle des salles de cinéma, mais améliore également considérablement la qualité audio de la musique.

C’est pourquoi nous avons analyser en profondeur cette barre de son JBL, la meilleure de sa gamme, et nous l’avons comparée à une autre unité similaire en termes de prix et de performances, ainsi qu’à un système de cinéma maison câblé d’une autre marque de premier plan. Nous explorerons comment la JBL Bar 1300 se démarque sur le marché actuel, évaluerons ses performances dans tous les domaines, du cinéma, des séries et des événements sportifs à différents genres musicaux.

+ Avantages

Design très soigné et robuste

Haut-parleurs sans fil arrière avec batterie

Effet Dolby Atmos ‘fire up’ convaincant

Subwoofer puissant

Longue durée de vie de la batterie des haut-parleurs arrière

Grande variété de ports

– Inconvénients

Toujours pas de puissance dans les aigus et les médiums comme des haut-parleurs de plus grandes dimensions

Peu d’options sur la télécommande

Le volume des haut-parleurs surround est un peu bas

90Sur 100

Prix de la JBL Bar 1300 et où l’acheter

La JBL Bar 1300 est le fleuron de la marque Harman, ce qui en réalité un appareil plus cher que de nombreux autres modèles de barres de son. Il ne s’agit pas d’un modèle de base, mais d’un modèle composé de plusieurs haut-parleurs et d’un caisson de basse de qualité supérieure. Son prix officiel est de 1499 euros, mais il a pu être vu à 1199 euros, soit la meilleure offre de son histoire sur Amazon.

JBL Bar 1300

JBL Bar 1300

Fiche technique des caractéristiques

JBL Bar 1300 Caractéristiques Dimensions Barre de son complète : 1376 x 60 x 139 mm

Caisson de basse : 305 x 440,4 x 305 mm

Haut-parleur surround : 202 x 60 x 139 mm Poids Barre de son complète : 4,3 kg

Caisson de basse : 10 kg

Haut-parleur surround : 1,25 kg (chacun) Puissance Barre de son : 650 W

Caisson de basse : 300 W

Haut-parleurs surround : 110 W x2 Réponse en fréquence 33 Hz – 20 000 Hz (-6 dB) Connectivité Optique

3 entrées HDMI

Sortie HDMI eARC

Bluetooth 5.0

WiFi 2,4 et 5 GHz

USB-A (firmware seulement) Canaux 11.1.4 Son surround Dolby Atmos et DTS:X Batterie des haut-parleurs surround 6600 mAh, pour une autonomie de 12 heures selon le volume Plage dynamique étendue (HDR) HDR10 et Dolby Vision Extras Supports pour accrocher la barre de son

2x supports pour haut-parleurs surround

2x caches latéraux pour la barre de son

Design

La JBL Bar 1300 est une barre de son qui se distingue par son design fin et compact (dans la mesure du possible), offrant une esthétique moderne et minimaliste. La barre principale est livrée avec des haut-parleurs arrière amovibles de chaque côté, magnétiques, ce qui permet une configuration plus flexible. La finition noire et la construction solide avec des bords arrondis et une grille métallique perforée à l’avant lui confèrent un aspect élégant qui s’adapte à tout environnement domestique.

En ce qui concerne les matériaux de construction, la JBL Bar 1300 utilise une combinaison de plastique dur et de façade métallique pour la plupart de ses bords et de sa partie supérieure. Cela contribue à sa durabilité élevée et à sa qualité acoustique. La barre est un peu plus profonde que la plupart de ses concurrentes, d’environ 14 cm, il est donc important de s’assurer d’avoir suffisamment d’espace.

Le caisson de basse inclus est un composant clé qui complète la barre de son, avec un haut-parleur de graves intégré de 10 pouces et une puissance de crête de 300 W. Il offre des graves puissants et profonds. Ce caisson de basse externe, étant sans fil, nous permet de le placer où nous le souhaitons, éliminant ainsi le besoin de câbles supplémentaires. Dans mon cas, je n’avais pas d’espace pour le placer de manière esthétiquement appropriée.

Qualité sonore : nos tests

Pendant les 4 semaines où nous avons pu utiliser ce système audio haut de gamme à la maison, nous avons pu l’essayer avec différents médias connectés, des téléphones mobiles via Bluetooth, des services de streaming musical comme Spotify ou Amazon Music, en passant par un Fire TV Stick 4K Max de 2023 ou un Chromecast avec Google TV (4K) et un lecteur Blu-ray, ainsi que la télévision connectée via HDMI.

Grâce à sa connexion WiFi, nous pouvons lui ajouter nos services de musique préalablement souscrits depuis l’application JBL One. Elle est compatible avec l’assistant Alexa, ce qui nous permet de l’utiliser comme une enceinte intelligente une fois configurée. Elle est également compatible avec AirPlay et la fonction Chromecast de Google.

Test de cinéma et de séries

Personnellement, à la maison nous sommes de grands fans de cinéma et de séries, surtout ceux qui enveloppent l’espace de leur son. Les productions d’Apple TV+ sont toutes enregistrées en Dolby Atmos, ce qui nous a permis de tester pleinement ce système JBL. Cependant, nous avons également pu utiliser d’autres plateformes comme Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube.

Nous avons pu apprécier des longs métrages comme Interstellar, Mars, John Wick 4, Star Wars: L’Ascension de Skywalker ou Plan en Famille, ainsi que des séries telles que Stranger Things, Manhunt: Deadly Games, Kidnapping, Jack Ryan, The Boys ou Reacher, entre autres.

En résumé, bien qu’il ne s’agisse pas d’un système câblé, sa compatibilité avec un son surround basé sur des objets comme Dolby Atmos ou DTS:X, nous a plongé dans le salon comme dans une salle de cinéma.

Le caisson de basse, quant à lui, fait en sorte que tous les tirs, les coups de musique et même les chutes d’objets semblent se produire à côté de vous, comme s’ils frappaient le canapé. J’ai toujours réglé le niveau du caisson de basse sur le chiffre 3, au-delà c’était excessif dans mon salon.

Musique à couper le souffle

Il est vrai qu’au début j’ai essayé la musique en utilisant la connectivité Bluetooth et la plateforme Spotify, et je n’ai pas été convaincu par la qualité globale, les graves couvrant de manière désagréable les aigus, rendant difficile l’appréciation de la musique.

Si vous voulez écouter de la musique avec cette barre de son, je vous recommande d’essayer avec des plateformes offrant de la musique sans perte tels que Music Unlimited, Apple Music ou Tidal. Avec celles-ci et avec le bon appareil permettant la transmission du codec LDAC avec la vitesse de transmission sans fil la plus élevée à ce jour (990 kbps), vous obtiendrez un son de qualité.

L’impact du caisson de basse dans n’importe quel style musical est manifeste. Cependant, si vous voulez écouter la meilleure qualité musicale avec des aigus bien définis et des graves qui ne perturbent pas les aigus et les médiums, je vous recommande de le faire avec une source connectée directement à l’un de ses ports HDMI. Dans mon cas, j’ai pu le faire avec un Fire TV ou un lecteur Blu-ray avec des CD de musique originaux.

Comparaison avec d’autres systèmes

En tant qu’amateur de cinéma et de musique, j’ai chez moi un système audio de milieu de gamme composé d’un récepteur audio et vidéo Denon X4800H et d’un ensemble d’enceintes Polk et Bowers & Wilkins 7.2.2, ainsi que de subwoofers Audio Pro. Tout cet équipement est câblé, et j’y ai investi mon argent et mon temps, mais j’en suis satisfait.

J’ai pu utiliser la barre de son JBL avec les mêmes contenus pour comparer à la fois la puissance et la définition des aigus et du système surround. J’ai toujours dit qu’aucune barre de son du marché ne peut égaliser la précision d’un système audio câblé. Et c’est ainsi que je le pense encore après avoir testé la JBL Bar 1300.

Bien que la JBL Bar 1300 crée un système de 11.1.4 canaux qui montre qu’il peut servir de spectaculaire système home cinéma dans la plupart des foyers, la différence entre réaliser l’effet Dolby Atmos de manière ‘fire up’ (reflétant le son vers le plafond et rebondissant vers le récepteur) ne peut être comparée à celle d’avoir des haut-parleurs intégrés au plafond comme moi, qui ‘lancent’ le son directement vers les oreilles de l’auditeur.

Cependant, après plusieurs tests avec des contenus cinéma, séries et musique de qualité DTS en 5.1 canaux que j’ai à la maison, cette barre de son JBL m’a prouvé que nous avons ici l’une des meilleures, voire la meilleure, sur le marché actuel. En termes de puissance, de dispersion du son et de sensation d’immersion, la JBL Bar 1300 représente une évolution très réussie dans ce segment audio.

J’ai également pu tester ces derniers jours la Samsung HW-Q990C, une barre de son très complète qui pourrait être comparée à la JBL en termes de caractéristiques, de puissance et de qualité. Cependant, la possibilité de détacher les haut-parleurs arrière de la barre de manière simple grâce à de puissants aimants est une caractéristique que nous n’avons pas vue dans d’autres modèles.

Samsung HW-Q990C

De plus, le caisson de basse de la JBL, que j’ai également pu tester avec la JBL Bar 500 chez un ami, est le même modèle et bien meilleur en termes de puissance que le modèle accompagnant la barre de son de Samsung. Je n’ai pu tester la Samsung qu’avec différents styles de musique, mais cela m’a déjà permis de constater les différences en termes de définition sonore par rapport à la JBL.

Application et expérience d’utilisation

L’application JBL One est un outil complet pour les utilisateurs des barres de son JBL, comme la JBL Bar 800 et la JBL Bar 1300 dont il est question ici. Elle permet de personnaliser l’égaliseur, de contrôler tous les haut-parleurs compatibles et d’accéder à plus de 300 services de streaming musical.

La configuration est simple, même le caisson de basse s’est connecté automatiquement à la barre. De plus, l’application facilite le réglage des paramètres pour s’adapter à n’importe quel agencement de pièce grâce à sa fonction de calibrage sonore. Il vous suffit de brancher son câble d’alimentation, de connecter votre téléphone en Bluetooth à la barre et de commencer à profiter.

Meilleures alternatives à la JBL Bar 1300

Dans la gamme haut de gamme dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons distinguer certaines barres de son qui pourraient rivaliser parfaitement avec celle de JBL.

Tout d’abord, Sony propose le modèle HT-A7000 qui ne comprend pas de caisson de basse et coûte déjà près de 1000 euros. Cette barre offre un système 7.1.2 canaux avec deux haut-parleurs orientés vers le plafond. Et si vous ajoutez l’un des caissons de basse Sony, le SA-SW5 pour une puissance supérieure ou le SA-SW3 pour la moitié du prix, vous obtiendrez une expérience spectaculaire à tous les niveaux.

Sony HT-A7000

D’autre part, la Bose Smart Ultra, au prix de 899 euros, offre une incroyable qualité sonore. Cependant, il faut ajouter le caisson de basse pour environ 700 euros de plus et les haut-parleurs arrière pour 500 euros supplémentaires pour une expérience plus complète.

Bose Smart Ultra

Enfin, la mentionnée précédemment, la Samsung HW-Q990C, au prix de 759 euros, qui est déjà fournie avec tous les éléments, comme la JBL Bar 1300, et offre un son fantastique pour le cinéma et la musique. Vous n’avez besoin de rien d’autre.

Samsung HW-Q990C

Chacun de ces trois modèles peut rivaliser directement avec la JBL Bar 1300. À certains égards, la JBL surpassent les autres, comme la puissance de son caisson de basse, mais des modèles comme ceux de Sony ou de Bose peuvent être de très grands concurrents en termes de définition sonore et d’immersion avec le système complet. Cependant, ces deux modèles sont bien plus chers avec les mêmes éléments.

Conclusions

Après avoir utilisé la JBL Bar 1300 pendant plusieurs semaines, nous avons constaté qu’elle se démarque des autres par sa puissance et la qualité de son surround. Sa position en tant que modèle le plus avancé de la marque est justifiée, grâce à ses 11.1.4 canaux et à une puissance totale de 1170 W.

Les haut-parleurs arrière entièrement sans fil et sur batterie ainsi qu’un caisson de basse sans fil très puissant complètent l’ensemble. Cela nous offre un son solide et adapté à la pièce à tout moment. Son design élégant, bien qu’encombrant d’une certaine manière, a rendu plus difficile son placement, mais la configuration et la mise en marche ont été extrêmement faciles.

JBL Bar 1300

JBL Bar 1300

Enfin, la possibilité de décoder Dolby Atmos et DTS:X en réalité l’un des meilleurs choix si vous souhaitez regarder des films avec un son basé sur des objets ou jouer à des jeux vidéo avec un son en 7.1. Malgré certaines limitations mentionnées, cette barre de son est très appréciée et recommandée pour son expérience sonore enveloppante et la flexibilité offerte par ses haut-parleurs arrière amovibles. Son prix se situe entre l’abordable pour ce qu’elle offre et la gamme la plus premium et inaccessible.

En fin de compte, nous avons affaire à une expérience sonore difficilement surpassable pour un appareil de cette catégorie. Vous pourrez vous sentir plongé dans l’action à tout moment, à condition de choisir du contenu enregistré avec la meilleure technologie sonore actuelle.