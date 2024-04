De faux étuis AirPods dotés d’un écran d’affichage apparaissent partout sur Internet

TL;DR : À un moment donné, il y a eu des fuites sur les projets d’Apple concernant un boîtier AirPods doté d’un écran d’affichage. On ne sait pas si ce plan est toujours en cours. Cependant, au moins un fabricant a trouvé le concept suffisamment prometteur pour développer des versions contrefaites du brevet d’Apple. Selon un test, la qualité sonore de ces contrefaçons est épouvantable. Néanmoins, l’affaire elle-même démontre que l’idée d’Apple avait du mérite.

Il y a environ un an, l’Office américain des brevets et des marques a publié un brevet déposé par Apple en septembre 2021 pour un ensemble d’AirPods dotés d’un écran tactile et d’un boîtier intégrés. Les utilisateurs pouvaient contrôler les AirPod depuis l’écran et exécuter un certain nombre d’autres fonctions avec, comme sauter ou mettre en pause une chanson.

De toute évidence, quelqu’un a pensé que c’était une assez bonne idée, et maintenant une version contrefaite de l’appareil a émergé d’un fabricant chinois, prétendant réaliser une grande partie de ce qu’Apple envisageait dans son brevet.

Dan Barbera de MacRumors s’est procuré l’un de ces appareils pour voir ses performances et s’il correspondait à la vision d’Apple. Sa première impression a été que le boîtier correspondait exactement à ce que décrivait le brevet. Une fois qu’il a modifié le paramètre de langue en anglais, Barbera s’est vu proposer un certain nombre d’options en plus du contrôle de la lecture et du volume de la musique.

L’écran permet aux utilisateurs de retrouver leurs écouteurs, par exemple, et de contrôler l’appareil photo de l’iPhone. Il est même équipé d’une caméra. Il existe également un paramètre d’égalisation qui propose des profils musicaux préconfigurés tels que Rock ou Jazz. Les compliments se sont toutefois arrêtés net lorsque Barbera a testé la qualité sonore de l’appareil, le qualifiant de « terrible ».

Le modèle arnaque fournit un exemple tangible de la raison pour laquelle Apple a même imaginé ce concept. Il existe un certain nombre de cas d’utilisation viables pour l’appareil. Par exemple, si le boîtier pouvait se connecter au Wi-Fi, vous pourriez diffuser de la musique sans iPhone et le boîtier avec écran d’affichage serait un bon substitut au contrôle de base.

La fausse vitrine soulève la question de savoir si Apple donnera un jour suite à son brevet, même avec une meilleure qualité sonore. C’est difficile à dire, et les défauts inhérents comme la durée de vie de la batterie viendraient à l’esprit comme les premiers obstacles, mais il est important de souligner que selon les rumeurs, Apple travaillerait sur des développements plus banals autour de ses AirPod.

La société aurait l’intention de lancer de nouveaux AirPods d’entrée de gamme (quatrième génération) d’ici la fin de cette année, aux côtés d’un AirPods Max 2 amélioré. L’astuce est venue de l’initié d’Apple, Jeff Pu, qui affirme que les prochains écouteurs abordables seront commercialisés sous le nom de « AirPods Lite » et sera fabriqué en Inde par Foxconn.

