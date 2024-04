Trouver la vie presque impossible dans l’espace deviendra une réalité: c’est ce que croient les chercheurs.

Une équipe de l’Université de Washington pense que nous pourrions trouver de la vie dans un fragment de glace microscopique

Europe est le satellite du système solaire qui a le plus de chances d’abriter la vie

Alors que la plupart des humains concentrent leur regard sur notre propre planète pour des raisons évidentes, l’Univers est quelque chose de surprenant. Des planètes qui entrent en collision et en forment d’autres, à la possibilité qu’à relativement près de nous, sur Europe, le satellite de Jupiter, il pourrait y avoir de la vie. C’est pourquoi un groupe de chercheurs de l’Université de Washington a tenté de savoir si le satellite que la NASA va lancer vers la lune de la plus grande planète pourrait être en mesure de trouver de la vie ou non, et les résultats ont été surprenants.

C’est ce qu’ils ont documenté dans un article publié dans Science Advances, qui mérite d’être examiné de plus près pour en savoir plus sur les capacités que cette planète aurait pour abriter la vie et notre capacité à la trouver.

De l’impossible au possible, trouver de la vie dans un grain de glace

Europa Clipper est le satellite de la NASA qui se rendra sur Europe, le satellite de Jupiter, en 2030 afin d’en connaître les conditions plus en détail. Ainsi, tout semble indiquer que nous pourrons trouver une vie extraterrestre en 2030 grâce aux puissants systèmes existants. Dans une expérience simulant les conditions du satellite, les capacités d’Europa Clipper ont été testées et ont démontré qu’il pourrait même détecter les formes les plus complexes à trouver. En d’autres termes, il pourrait détecter une vie microscopique.

En réalité, ils affirment qu’il pourrait trouver de la vie dans un minuscule grain de glace. Cela est très intéressant, car cela pourrait contribuer à la recherche de vie sur d’autres planètes à l’avenir. Pour l’instant, les zones les plus propices à la vie dans notre système solaire sont Encelade sur Saturne et Europe sur Jupiter, ce qui fait d’Europa Clipper un élément essentiel pour percer l’un des grands mystères de l’Univers.

Cependant, à l’origine, ce satellite artificiel n’a pas été conçu dans le but de trouver de la vie. Mais il pourrait être très utile pour cette mission et nous ne pouvons pas oublier que les épaisses couches de glace d’Europe pourraient être cruciales dans le processus vital qui se produit sous sa surface.

Pour résumer ces questions