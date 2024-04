Comment reconnaître les hirondelles et pourquoi les oiseaux blancs et noirs que vous voyez dans le ciel ne le sont pas

En Italie, la migration printanière est en cours et les cieux se remplissent d’hirondelles de retour d’Afrique pour nidifier. L’hirondelle rustique, en réalité, n’est qu’une des cinq espèces d’hirundinidés présentes dans notre pays. Voici lesquelles elles sont et comment les reconnaître.

A sinistra un balestruccio, a destra una rondine comune. Credit: Andrea Centini

La migration printanière de 2024 a commencé avec un peu de retard, mais comme chaque année, en Italie, en cette période, de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs arrivent d’Afrique. Parmi les plus emblématiques, il y a sans aucun doute les hirondelles, universellement connues comme le symbole du printemps. Rapides et magnifiques, elles traversent le ciel bleu de la belle saison, renouvelant le cycle de la vie en nidifiant sous les toits, les gouttières, les ruines, les étables et partout où il y a un endroit abrité où cimenter la boue et d’autres matériaux de construction avec de la salive. Rappelons que les nids d’hirondelles sont rigoureusement protégés par la loi et ne doivent pas être enlevés pour quelque raison que ce soit.

Rondine comune. Credit: Andrea Centini

En Italie, il n’y a pas qu’une seule espèce appartenant aux hirundinidés (Hirundinidae), mais il y en a cinq. Il s’agit d’une famille d’oiseaux passereaux avec des caractéristiques communes mais aussi des différences significatives. Beaucoup pensent en effet que les oiseaux blancs et noirs qui traversent le ciel et font leurs nids sous leurs habitations sont des hirondelles, mais en réalité, il s’agit d’hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum), appartenant à la famille des hirundinidés mais pas des hirondelles à proprement parler.

Balestrucci raccolgono il fango per costruire il nido. Credit: Gabriella Motta

L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) est plus grande et a un plumage sensiblement différent. Comme indiqué dans le Guide des Oiseaux d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de Lars Svensson, la « bible » des ornithologues passionnés, le plumage de l’hirondelle est en effet bleu-noir brillant sur le dessus et blanchâtre en dessous, avec l’avant de la tête d’un rouge sang et une bande bleu-noir sur la poitrine. La queue est quant à elle longue et fourchue. Lorsqu’elles sont en vol, il n’est pas facile de voir le rouge sur la tête, mais c’est un détail qui les différencie de manière significative des hirondelles de fenêtre mentionnées précédemment, qui ont des détails noirs et blancs plus nets sans tache sur la poitrine et seulement une touche de bleu brillant.

Cos’è il mormorio di storni e perché volano a milioni, creando forme incredibili nel cielo

Rondine comune. Credit: Andrea Centini

Comme spécifié, il y a cinq espèces d’hirundinidés présentes en Italie. En plus de l’hirondelle rustique et de l’hirondelle de fenêtre, il y a aussi le martinet (Riparia riparia), l’hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) et l’hirondelle rousseline (Cecropis daurica). Le martinet est assez facilement reconnaissable car il est de couleur brun clair-grisâtre au-dessus et blanc en dessous ; il a également une bande marron sur la poitrine et des plumes primaires/sous-alaires plus foncées. Sa queue est courte et légèrement fourchue. Contrairement aux hirondelles de fenêtre et aux hirondelles rustiques, qui préfèrent les milieux urbanisés, les martins nichent en colonies sur des parois de sable et d’argile, des berges et d’autres milieux liés à l’eau.

Due topini circondati da rondini comuni. Credit: Andrea Centini

L’hirondelle de rochers est plus grande que le martinet et, comme son nom l’indique, niche (aussi) en montagne à des altitudes élevées, entre grottes et parois rocheuses. Sa coloration est similaire à celle du martinet mais avec des tons plus tendant vers le gris, un ventre sombre et des ailes plus larges. On peut observer de légères stries sous la gorge et dans la zone ventrale. Un détail caractéristique, observable uniquement lorsque les plumes de la queue sont bien ouvertes, est la présence de marques de rayures blanches bien définies absentes chez le martinet. Il vole à des altitudes très élevées et n’est pas un hirundinidé facile à observer.

Rondini montane. Credit: Martien Brand / wikipedia

L’hirondelle rousseline est l’espèce la plus rare parmi celles mentionnées ci-dessus. Comme toutes les hirondelles, elle est malheureusement en déclin. Pour l’Italie, Svensson la décrit comme « errante régulière, nicheuse rare et localisée ». Elle ressemble davantage à l’hirondelle rustique qu’aux autres hirundinidés, en termes de taille et d’apparence, mais présente certaines caractéristiques distinctives. Chez les adultes, une rayure ventrale est clairement visible sur un fond blanc clair-brun, avec une sous-queue noire bien définie. La tête est de couleur rouille-marron avec une « coiffe » plus sombre. Le dos est plus clair que celui de l’hirondelle rustique et une bande rouille-rouge est présente juste derrière les ailes.

Rondine rossiccia. Credit: J.M.Garg / wikipedia

La famille des hirundinidés se distingue de celle des apodidés (Apodidae), à laquelle appartiennent les oiseaux que l’on appelle communément des martins. En Italie, certaines espèces sont présentes, comme le martinet noir (Apus apus), le martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba) et le martinet pâle (Apus pallidus).