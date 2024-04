Dimanche de repos également pour les stores gérés par des robots : le verdict controversé en Allemagne

Un tribunal administratif de Hesse, en Allemagne, a statué que même les stores automatisés – gérés uniquement par des caisses robotiques – doivent respecter le repos dominical, également à la lumière d’un principe chrétien consacré par la constitution allemande.

Ça pourrait sembler absurde, mais un tribunal administratif de Hesse (un État fédéral d’Allemagne) a décidé que même les stores automatisés gérés par des robots doivent avoir le repos hebdomadaire du dimanche. Le jugement surréaliste est survenu à la suite d’une bataille juridique acharnée entre le syndicat des Verts et la chaîne de supermarchés Tegut, qui a ouvert ces dernières années des dizaines de stores exclusivement équipés de caisses automatiques dans le pays. Les clients y entrent en laissant leur carte d’identité, choisissent les produits qu’ils souhaitent comme dans un vrai supermarché, paient et sortent.